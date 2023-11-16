«Служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу - да!»: красноярская надзирательница ФСИН записала патриотичный ролик про свою службу

Она считает, что её работа - лучшая на свете.
В последнее время у нас очень полюбили всякие конкурсы. Каждую неделю выбирают «Мисс Красоту района», «Миссис самые пышные формы региона» или ешё кого-нибудь. Злые языки поговаривают, что победители там определены заранее, а всё остальное - показуха и распил бюджетов. Но мы им не верим и надеемся на лучшее.
Но недавно прошёл совсем необычный конкурс - «Мисс УИС-2023». В нём приняли участие 35 сотрудниц ФСИН, они продемонстрировали строевую подготовку, навыки стрельбы, знание законов, а также бег, отжимания и упражнения на пресс. Лучшей стала инспектор дежурной части КП-48 Ольга Андрейчук. Но суть в другом.
Одна из участниц подготовила песню про свою службу. Дама натянула леопардовую шубу и розовую ушанку, окружила себя приплясывающими сотрудниками в форме, и исполнила кавер на песню Инстасамки «За деньги - да».
Люблю свою работу, платить деньги - да, подъемы и тревоги за стабильность - да, служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу - да!
Мои берцы ГУ ФСИН купил, мою форму ГУ ФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил…
Единственным светлым пятном в этом ролике кажется пёс, который стоит рядом с барышней и никак не может понять, зачем вокруг него прыгают все эти люди.
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Как заявили в ведомстве:
Это был творческий конкурс «Мисс УИС», и участницы должны были подготовить ролик о службе. На прошлой неделе он благополучно прошёл. Это просто конкурсный ролик. Участница так представила. Конкурс прошёл замечательно, были выбраны победительницы, дальше будет следующий этап конкурса.
Инстасамка не помогла - леопардовая девушка в финал не вышла.
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Ничего плохого не увидел.