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«Служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу - да!»: красноярская надзирательница ФСИН записала патриотичный ролик про свою службу

«Служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу - да!»: красноярская надзирательница ФСИН записала патриотичный ролик про свою службу

Автор:
16 ноября 2023 16:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ФСИН   конкурс   надзирательница   песня   служба   участница   
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Она считает, что её работа - лучшая на свете.

В последнее время у нас очень полюбили всякие конкурсы. Каждую неделю выбирают «Мисс Красоту района», «Миссис самые пышные формы региона» или ешё кого-нибудь. Злые языки поговаривают, что победители там определены заранее, а всё остальное - показуха и распил бюджетов. Но мы им не верим и надеемся на лучшее.

Но недавно прошёл совсем необычный конкурс - «Мисс УИС-2023». В нём приняли участие 35 сотрудниц ФСИН, они продемонстрировали строевую подготовку, навыки стрельбы, знание законов, а также бег, отжимания и упражнения на пресс. Лучшей стала инспектор дежурной части КП-48 Ольга Андрейчук. Но суть в другом.

Одна из участниц подготовила песню про свою службу. Дама натянула леопардовую шубу и розовую ушанку, окружила себя приплясывающими сотрудниками в форме, и исполнила кавер на песню Инстасамки «За деньги - да».

Люблю свою работу, платить деньги - да, подъемы и тревоги за стабильность - да, служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу - да!

Мои берцы ГУ ФСИН купил, мою форму ГУ ФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил…

Единственным светлым пятном в этом ролике кажется пёс, который стоит рядом с барышней и никак не может понять, зачем вокруг него прыгают все эти люди.

Как заявили в ведомстве:

Это был творческий конкурс «Мисс УИС», и участницы должны были подготовить ролик о службе. На прошлой неделе он благополучно прошёл. Это просто конкурсный ролик. Участница так представила. Конкурс прошёл замечательно, были выбраны победительницы, дальше будет следующий этап конкурса.

Инстасамка не помогла - леопардовая девушка в финал не вышла.

Источник:

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Метки: ФСИН   конкурс   надзирательница   песня   служба   участница   
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7  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Ну хоть теперь стало понятно, кто целевая подписота инстасамки. А мужики скорее всего на Джигана залипают)
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1k
Вадик Бондаренко 22 минуты назад
Помню давненько ролик таможни был, там реально круто было, аж всех поувольняли тогда.посмотрите реально крутой.
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8k
Pravednik84 Полчаса назад
Выбор мелодии так себе (не мой вкус)... С другой стороны прикалываться можно под любую песню... Мы как то большой пьяной и весёлой толпой пели "зайка моя", причём текст почти никто не знал)))
Ничего плохого не увидел.
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44
pilot52 54 минуты назад
В финал не вышла, потому, что в одной руке нужно было швабру держать для убедительности образа, недоработано.
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1k
Иван Иванов Час назад
Все работы хороши, выбирай на вкус
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8k
MPEG-8 Час назад
Патриотичного, чтото не заметно.
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