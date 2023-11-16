«Служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу - да!»: красноярская надзирательница ФСИН записала патриотичный ролик про свою службу

Одна из участниц подготовила песню про свою службу. Дама натянула леопардовую шубу и розовую ушанку, окружила себя приплясывающими сотрудниками в форме, и исполнила кавер на песню Инстасамки «За деньги - да».

Люблю свою работу, платить деньги - да, подъемы и тревоги за стабильность - да, служба здесь идёт год за полтора, ГУФСИНу - да! Мои берцы ГУ ФСИН купил, мою форму ГУ ФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил…

Единственным светлым пятном в этом ролике кажется пёс, который стоит рядом с барышней и никак не может понять, зачем вокруг него прыгают все эти люди.