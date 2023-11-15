В Якутии спасли "усталую" сову, а в Москве - птаха, который "с неба на голову свалился"

Две истории о спасении жизней пернатых и нечеловеческой усталости.
В Якутии нашли полярную сову, которая прямо как мы — устала так, что ей не хотелось даже двигаться. Житель Вилюйска её увидел и решил, что ей совсем-совсем плохо, отнёс к ветеринарам.
Как сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Якутии, специалисты птицу приняли и, сначала подумали, что она не может летать из-за травмы, но после осмотра, к своему большому удивлению, не обнаружили у совы никаких повреждений.
В результате, врачи решили, что пациентка абсолютно здорова. Скорее всего она просто устала, пояснили ветеринары, либо её сбили другие птицы во время охоты, и она упала в обморок. Птичку отогрели и выпустили на волю.
А в Москве очень уставшая пичуга упала с неба прямо на девушку и повисла на шнурке толстовки. В сети предполагают, что она могла наесться «пьяных» ягод и переохладиться. Так птица доехала с «трезвым водителем» до работы, отогрелась и улетела, - сообщает "Подъём".
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Сова, вставай! Ещё только среда!
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С удивлением узнал: на воле 1.5-3.5 года.
В неволе лет 15