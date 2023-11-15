В Якутии спасли "усталую" сову, а в Москве - птаха, который "с неба на голову свалился"

Как сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Якутии, специалисты птицу приняли и, сначала подумали, что она не может летать из-за травмы, но после осмотра, к своему большому удивлению, не обнаружили у совы никаких повреждений.

В результате, врачи решили, что пациентка абсолютно здорова. Скорее всего она просто устала, пояснили ветеринары, либо её сбили другие птицы во время охоты, и она упала в обморок. Птичку отогрели и выпустили на волю.