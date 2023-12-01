Водитель такси с синдромом Туретта встретила пассажира с таким же расстройством

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Синдром Туретта - неврологическое расстройство, которое заставляет больного нервно дергаться, непроизвольно издавать различные громкие звуки и выкрикивать ругательства.
Очень скоро они нашли общий язык.
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Тем временем, больные туреттом:
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