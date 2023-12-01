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Водитель такси с синдромом Туретта встретила пассажира с таким же расстройством

Водитель такси с синдромом Туретта встретила пассажира с таким же расстройством

Автор:
01 декабря 2023 10:42
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Таксист   в мире   пассажир   синдром Туретта   такси   
1767
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Синдром Туретта - неврологическое расстройство, которое заставляет больного нервно дергаться, непроизвольно издавать различные громкие звуки и выкрикивать ругательства.

Очень скоро они нашли общий язык.

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Метки: Видео   Таксист   в мире   пассажир   синдром Туретта   такси   
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36  комментариев
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3k
DVPET 2 часа назад
Непроизвольные резкие движения водителя за рулем. Это просто "то что нужно" для безопасности поездки. Разве с таким синдромом можно права получать?
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637
Ринат Фамутдинов 50 секунд назад
Пытался представить её в сексе... мда..., не представимо!!!
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11k
SeñorGunDon 4 минуты назад
Я теперь понял что за болезнь у всех женщин за рулём.
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12k
Graf_Dracula 5 минут назад
Синдром Торетто!
Это когда ты не владееш русским но всё равно при любих возможных случаях используеш слова "бл@ть, сука и т.д."
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10k
Гур 7 минут назад
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12k
Graf_Dracula 8 минут назад
"...непроизвольно издавать различные громкие звуки и выкрикивать ругательства." Так этим пол страны болеют.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
"Нельзя смеяться над больными туреттом!"
Тем временем, больные туреттом:
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1k
raael13 Полчаса назад
Хорошо, что не хирург.
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Честно говоря не знал о существовании этого синдрома до недавнего времени. Такое ощущение что он в России не зарегистрирован.
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754
Алексей Полчаса назад
Да они просто созданы друг для друга, но точно не для соседей. Хотя мне дед тоже показался знатным тролем.
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12k
Krapiv Полчаса назад
теперь я знаю, как выглядит Эрик Картман
Ссылка www.youtube.com
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6k
мемфрид 42 минуты назад
Певец вроде есть с этим синдромом
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6k
Кирилл 55 минут назад
Странно, но я ни разу в жизни не встречал человека с таким синдромом лично. Или это только америкосовская болезнь?
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12k
Владимир Час назад
Поржал, спасибо
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5k
Наталья Час назад
Прикольно
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57k
dima423 Час назад
Как таким права то дают? Епанутые чтоль...а если в ответственный момент, в сложный маневр, ее накроет эта херня??
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10k
Борис Карабанов Час назад
Напомнило старинный русский романс "Ехали таксисты на поминки". Там есть такие проникновенные слова: "Им слепой указывал дорогу, а безногий жал на тормоза..."
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16k
GROMOZEKA Час назад
Забавные
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11k
Игорь Час назад
а каково с ней ездить обычным пассажирам, без этого синдрома?
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17k
banzai7 Час назад
Дядька с юмором к своей болезни подходит
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86
Топор плывёт 2 часа назад
Это, типа, как 2 Джокера в одном такси?
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86
Топор плывёт Час назад
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