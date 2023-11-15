Что больше? Тест о слонах и математических постоянных

1803
1
Готовы проверить свои силы в элементарном тесте? Вопросы построены таким образом, чтобы ответ на них смог дать даже семиклассник. Вы умнее семиклассника?
Источник:
Ссылки по теме:
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- Сложный тест по киновселенной Хищника
- О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея
- Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
Новости партнёров
Аршин и Словения... Первое не помню, второе хз, они для меня все Югославия и Чехословакия )
А ведь предупреждали - тест для семиклашек
А вот этот Далип Сингх 185 килограмм. Обхват груди 165 см, рост 216 см.
и ещё один Джагдеп Сингх рост - 2 метра 28 см, вес 190 кг