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Что больше? Тест о слонах и математических постоянных

Что больше? Тест о слонах и математических постоянных

Автор:
15 ноября 2023 16:47
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   занимательное   тест   тесты на эрудицию   тренировка мозга   эрудиция   
1803
1
Готовы проверить свои силы в элементарном тесте? Вопросы построены таким образом, чтобы ответ на них смог дать даже семиклассник. Вы умнее семиклассника?

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Метки: Тесты   занимательное   тест   тесты на эрудицию   тренировка мозга   эрудиция   
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16  комментариев
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Льёфко Йа 2 часа назад
Гениальный гений - чёт многа для 8 из 10
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16k
Majul Полчаса назад
Из 10 вопросов ответили верно на 8. Вы настоящий гений! Это невероятно. Вам срочно следует отправиться на интеллектуальное телешоу. Миллион практически в вашем кармане!

Аршин и Словения... Первое не помню, второе хз, они для меня все Югославия и Чехословакия )
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204
iskra 37 минут назад
Ващета, не стоит говорить "я умнее семиклассника". Количество ума от возраста не зависит. Обычно взрослые люди обладают большим обьемом знаний и опыта,но некоторых это не делает умными..
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16k
a_komolow 38 минут назад
10 на 10
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10k
Сатанеев 57 минут назад
10/10
А ведь предупреждали - тест для семиклашек
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4k
Parus59 59 минут назад
9 из 10 тропосфера оказывается выше мезосферы)))
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41k
Сергей 2 часа назад
Ну хоть узнал, что индийские мельче слоники.
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10k
MakDag 2 часа назад
"Из 10 вопросов ответили верно на 3. Возможно, вы настоящий гений, но данному тесту не под силу определить это. Вы кое-где допустили ошибку, но может это автор теста ошибается?" Конечно автор ошибается, гении не могут ошибаться!
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