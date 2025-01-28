«Такие кадры нам не нужны»: в Госдуме обсудят обязательное тестирования на знание русского языка для врачей-иностранцев

А в полицию предложили брать только через 10 лет после получения гражданства РФ.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Он заявил, что в ГД обсудят введение обязательного теста на знание русского перед приёмом на работу для врачей из-за границы. И отметил:
Не думаю, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи. Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые они привезли из своих стран.
Парламентарий добавил, что больше всего медработников-иностранцев в Москве, Питере, республике Татарстан, в Самарской,Тульской и ещё нескольких областях. При этом указал, что общее количество иностранцев в здравоохранении не превышает 1%.
А тех, кто плохо знает русский - нужно отсеивать ещё на собеседовании. Независимо от того, примут ли в ГД решение о тестировании или нет.
Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны, - резюмировал он.
Другая инициатива депутатов касается службы в полиции. Депутат Сергей Миронов и его коллеги из партии «Справедливая Россия» подготовили законопроект о праве работать в органах внутренних дел.
Сейчас на службу принимают независимо от срока получения гражданства:
Этнические преступные сообщества, усиленные административными и иными возможностями уполномоченных должностных лиц, представляют угрозу государственной безопасности, связанную в том числе с возможностью использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и радикальными экстремистскими и террористическими организациями, - отмечают депутаты.
Если законопроект одобрят, то на службу в полицию будут брать только через 10 лет после получения паспорта РФ.
Источник:
- В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для получения вида на жительство
- В Великобритании придумали простой тест на проверку риска смерти в ближайшее время
- Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком
- «Не умеем писать, да?»: в Рязани задержали сотрудников центра тестирования, за деньги «помогавшим» мигрантам без проблем сдать экзамены
- В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов
Так и представляю как смуглый гражданин полицейский просит у меня (!) документы. Не его гуськом ведут в ближайший отдел, а гражданина по рождению! Или как врач прописывает препарат и не может выговорить ни диагноз, ни названия таблетки. Красота!