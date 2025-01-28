FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 10000 постов • 1108 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Такие кадры нам не нужны»: в Госдуме обсудят обязательное тестирования на знание русского языка для врачей-иностранцев

«Такие кадры нам не нужны»: в Госдуме обсудят обязательное тестирования на знание русского языка для врачей-иностранцев

Автор:
28 января 2025 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: врачи   гражданство   депутаты   иностранцы   медработники   полиция   русский язык   тест   
787
6

А в полицию предложили брать только через 10 лет после получения гражданства РФ.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

×

Он заявил, что в ГД обсудят введение обязательного теста на знание русского перед приёмом на работу для врачей из-за границы. И отметил:

Не думаю, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи. Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые они привезли из своих стран.

Парламентарий добавил, что больше всего медработников-иностранцев в Москве, Питере, республике Татарстан, в Самарской,Тульской и ещё нескольких областях. При этом указал, что общее количество иностранцев в здравоохранении не превышает 1%.

А тех, кто плохо знает русский - нужно отсеивать ещё на собеседовании. Независимо от того, примут ли в ГД решение о тестировании или нет.

Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны, - резюмировал он.

Другая инициатива депутатов касается службы в полиции. Депутат Сергей Миронов и его коллеги из партии «Справедливая Россия» подготовили законопроект о праве работать в органах внутренних дел.

Сейчас на службу принимают независимо от срока получения гражданства:

Этнические преступные сообщества, усиленные административными и иными возможностями уполномоченных должностных лиц, представляют угрозу государственной безопасности, связанную в том числе с возможностью использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и радикальными экстремистскими и террористическими организациями, - отмечают депутаты.

Если законопроект одобрят, то на службу в полицию будут брать только через 10 лет после получения паспорта РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: врачи   гражданство   депутаты   иностранцы   медработники   полиция   русский язык   тест   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Б.Касторский Час назад
Врачи и полицейские мигранты. Ладно, привыкли к стройке, курьерам, таксистам. Но там не нужна квалификация и на тебе. Я конечно видел подобное уже, к сожалению, но по сей день не могу ни понять, ни принять.
Так и представляю как смуглый гражданин полицейский просит у меня (!) документы. Не его гуськом ведут в ближайший отдел, а гражданина по рождению! Или как врач прописывает препарат и не может выговорить ни диагноз, ни названия таблетки. Красота!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Igor Grishaev 4 минуты назад
Спохватились. В поликлинике фиг русского найдёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
Александр Пушкин 39 минут назад
Я бы всех новороссиян из соседних , не слишком к нам дружественных республик прогонял через пятилетний контракт в Иностранном Легионе. И язык подучат, и докажут кровью любовь к новой Родине. Выжившие и не дискредитированные непотребным поведением получают приз, Гражданство РФ. Для наспособных взять в руки оружие должно быть организовано глобальное освоение Дальнего Востока. Мечта Сталина, Мост на Сахалин сам себя не построит. Мирняку давать гражданство через 10-15 лет честной работы и безупречного поведения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3830 постов (3790 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

359412



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили...
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге раскритиковала отношение к мигрантам в РФ
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге...
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Люди#ДТП#позитив#кошка#Пёс#забавно#Автовсячина
#животные#автомир#Китай#кот#интересно#история#собака#конфликт#улыбнуло#Санкт-Петербург
#в мире#автомобили#Прикол#новости#авто аварии#аварии#полиция#СССР#Россия#электромобиль
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году В Великобритании придумали простой тест на проверку риска смерти в ближайшее время В Великобритании придумали простой тест на проверку риска смерти в ближайшее время «Без теста на наркотики, никуда не пускать»: депутат Виталий Милонов призвал провести тотальную проверку россиян «Без теста на наркотики, никуда не пускать»: депутат Виталий Милонов призвал провести тотальную... «Это становится безумием»: Илон Маск предложил проверять умственные способности американских чиновников после новости о том, что одна дама из Конгресса потерялась на улице «Это становится безумием»: Илон Маск предложил проверять умственные способности американских... «Не умеем писать, да?»: в Рязани задержали сотрудников центра тестирования, за деньги «помогавшим» мигрантам без проблем сдать экзамены «Не умеем писать, да?»: в Рязани задержали сотрудников центра тестирования, за деньги... Опубликованы свежие данные о среднем IQ по странам Опубликованы свежие данные о среднем IQ по странам

На что жалуетесь?

Вернуться