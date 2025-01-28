«Такие кадры нам не нужны»: в Госдуме обсудят обязательное тестирования на знание русского языка для врачей-иностранцев

Парламентарий добавил, что больше всего медработников-иностранцев в Москве, Питере, республике Татарстан, в Самарской,Тульской и ещё нескольких областях. При этом указал, что общее количество иностранцев в здравоохранении не превышает 1%.

А тех, кто плохо знает русский - нужно отсеивать ещё на собеседовании. Независимо от того, примут ли в ГД решение о тестировании или нет.