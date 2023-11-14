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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
14 ноября 2023 12:23
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1666
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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26  комментариев
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6k
Наталья 2 часа назад
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извинись на всякий случай
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22k
babuby 7 минут назад
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Почему не платят!?? Как раз в эти фильмы, рекламы заряжают вообще сколько смогут физически!
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
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Я не стал, слишком стар для всего этого дерьма.
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12k
Copycat 2 часа назад
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сколькож вебкамщиц он перебил
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12k
Copycat 2 часа назад
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Адам Адамович - легендарный человек который участвовал в разработке фалаут 2
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903
Чендлер 2 часа назад
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Гы-гы-гы )))
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845
София 2 часа назад
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У моих знакомых традиция есть в семье, мальчика обязательно назвать Фёдором. И там уже несколько поколений Федоровых Фёдоров Фёдоровичей. Вот они приколисты.
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903
Чендлер 2 часа назад
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Спиногрыз...
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57k
dima423 2 часа назад
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бл пока одна страничка не начнет грузиться по 5 мин я туда не полезу...ну накуй) ...да и потом не полезу
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57k
dima423 2 часа назад
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Там тараканы обычно...какие еще волки?
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57k
dima423 2 часа назад
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И трубы прочищал...
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33k
Teodor 2 часа назад
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Малолетка конченый - автор этой фразы, а людей таких называли "долбо`йоб" или "придурок"...
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57k
dima423 2 часа назад
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Они тратят все деньги на охрану, которая будет следить, чтобы ты посмотрел)
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3k
Mnop 2 часа назад
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Нужно быть гурманом, чтобы различать оттенки дерьма
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33k
Teodor 2 часа назад
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А когда его контузило, что так преобразился..?
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33k
Teodor 2 часа назад
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Ну хоть без Николаса Кейджа...
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17k
Марина 2 часа назад
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Это артефакты придающие ему силу, ловкость и епанутость.
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681
дмитрий викторович 3 часа назад
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Почкованием.
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