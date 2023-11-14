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199 человек! Самая большая семья в мире живет под одной крышей

199 человек! Самая большая семья в мире живет под одной крышей

Автор:
14 ноября 2023 11:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Индия   Пу Зиона   история   многожёнство   секта   семья   
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В деревне Бактавнг, расположенной в индийском штате Мизорам, проживает самая большая семья в мире. Удивительно, но все 199 родственников живут в одном доме. Это место считается настоящей туристической достопримечательностью.

Пу Зиона оставил после себя 38 жён, 89 детей и 36 внуков. Глава семьи скончался в 2021 году в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных гипертонией и диабетом. Его близкие продолжают жить под одной крышей в четырехэтажном 100-комнатном доме, который Зиона построил на холмах Бактавнга.

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Пу Зиона возглавлял христианскую секту, известную как "Церковь нового поколения" (Chhuan Thar Kohhran), и считался многими пророком и "избранником Божьим". Мужчина практически не встречал противодействия со стороны членов своей общины или родственников, когда продолжал брать новых жён. Более того, местные с радостью отдавали дочерей за такого уважаемого человека.

"Церковь нового поколения" одобряет многожёнство, а 2600 членов общины, большинство которых проживают в Бактавнге, верят в наступление постапокалиптического "золотого века", во время которого они будут избавлены от божественного гнева и получат особые привилегии.


"Я не мой отец! Он был избран Богом, а мы - обычные люди и не можем иметь несколько жён", - сказал недавно в интервью газете The Straits Times Рекорд, один из младших сыновей Зионы.

В настоящее время в деревне строится ещё один дом для растущей семьи.


Дважды в день домочадцы собираются в большом зале для трапезы, и эта сцена больше похожа на оживленную столовую. Они делят друг с другом всё - от работы по дому до еды и финансов.

Содержать семью из 199 человек, кормить их и одевать - задача не из лёгких. К счастью, каждый принимает участие в работе. У семьи пять свинарников, где выращивается около 100 свиней, курятник, поля с различными культурами, а также несколько столярных мастерских.

Два ежедневных приёма пищи - колоссальная задача, ведь на них уходит не менее 80 кг риса и множество других ингредиентов, которые готовят в огромных котлах. Но это тоже общая забота, поэтому никто не жалуется.

"Как и все люди, мы сталкиваемся с трудностями и невзгодами, но мы поддерживаем друг друга", - призналась одна из невесток Пу Зионы.


Фотографии и портреты главы семейства по-прежнему украшают стены дома, а ценности, которые он проповедовал, славят его потомки.

Старший сын Нунпарлиана осознает, что традиция многожёнства может умереть вместе с ним (у него две жены), но он не теряет надежды, что его большая семья ещё долго будет единой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   Пу Зиона   история   многожёнство   секта   семья   
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2  комментария
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Оксид Бетона Полчаса назад
Да куда ж вы так плодитесь-то, бля.ди!?
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Марина 17 минут назад
Как-то это мерзенько.
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