199 человек! Самая большая семья в мире живет под одной крышей

В деревне Бактавнг, расположенной в индийском штате Мизорам, проживает самая большая семья в мире. Удивительно, но все 199 родственников живут в одном доме. Это место считается настоящей туристической достопримечательностью.
Пу Зиона оставил после себя 38 жён, 89 детей и 36 внуков. Глава семьи скончался в 2021 году в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных гипертонией и диабетом. Его близкие продолжают жить под одной крышей в четырехэтажном 100-комнатном доме, который Зиона построил на холмах Бактавнга.
Пу Зиона возглавлял христианскую секту, известную как "Церковь нового поколения" (Chhuan Thar Kohhran), и считался многими пророком и "избранником Божьим". Мужчина практически не встречал противодействия со стороны членов своей общины или родственников, когда продолжал брать новых жён. Более того, местные с радостью отдавали дочерей за такого уважаемого человека.
"Церковь нового поколения" одобряет многожёнство, а 2600 членов общины, большинство которых проживают в Бактавнге, верят в наступление постапокалиптического "золотого века", во время которого они будут избавлены от божественного гнева и получат особые привилегии.
"Я не мой отец! Он был избран Богом, а мы - обычные люди и не можем иметь несколько жён", - сказал недавно в интервью газете The Straits Times Рекорд, один из младших сыновей Зионы.
В настоящее время в деревне строится ещё один дом для растущей семьи.
Дважды в день домочадцы собираются в большом зале для трапезы, и эта сцена больше похожа на оживленную столовую. Они делят друг с другом всё - от работы по дому до еды и финансов.
Содержать семью из 199 человек, кормить их и одевать - задача не из лёгких. К счастью, каждый принимает участие в работе. У семьи пять свинарников, где выращивается около 100 свиней, курятник, поля с различными культурами, а также несколько столярных мастерских.
Два ежедневных приёма пищи - колоссальная задача, ведь на них уходит не менее 80 кг риса и множество других ингредиентов, которые готовят в огромных котлах. Но это тоже общая забота, поэтому никто не жалуется.
"Как и все люди, мы сталкиваемся с трудностями и невзгодами, но мы поддерживаем друг друга", - призналась одна из невесток Пу Зионы.
Фотографии и портреты главы семейства по-прежнему украшают стены дома, а ценности, которые он проповедовал, славят его потомки.
Старший сын Нунпарлиана осознает, что традиция многожёнства может умереть вместе с ним (у него две жены), но он не теряет надежды, что его большая семья ещё долго будет единой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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