199 человек! Самая большая семья в мире живет под одной крышей

Пу Зиона возглавлял христианскую секту, известную как "Церковь нового поколения" (Chhuan Thar Kohhran), и считался многими пророком и "избранником Божьим". Мужчина практически не встречал противодействия со стороны членов своей общины или родственников, когда продолжал брать новых жён. Более того, местные с радостью отдавали дочерей за такого уважаемого человека.

"Церковь нового поколения" одобряет многожёнство, а 2600 членов общины, большинство которых проживают в Бактавнге, верят в наступление постапокалиптического "золотого века", во время которого они будут избавлены от божественного гнева и получат особые привилегии.