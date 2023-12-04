Парагвайский министр подписал соглашение с несуществующей страной и лишился должности

Министра сельского хозяйства Карлоса Хименеса и руководителя аппарата минсельхоза Парагвая Арнальдо Чаморро развели мошенники из индуисткой секты, заставив подписать "меморандум о взаимопонимании" между латиноамериканской страной и Соединёнными Штатами Кайласы, которых не существует в природе.





Известно, что секту возглавляет мистик, мошенник и преступник по имени Свами Нитьянанда, который в 2019 году сбежал из Индии, где обвиняется в изнасиловании и похищении людей. Что касается Соединенных Штатов Кайласы, то они представлены только в интернете. Возглавляющий виртуальную страну самопровозглашенный гуру Нитьянанда, описывает своё государство как "возрождение древней просвещенной индуистской цивилизационной нации, которую возрождают переселившиеся индусы со всего мира".