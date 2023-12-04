Парагвайский министр подписал соглашение с несуществующей страной и лишился должности

Тут бы даже Остап Бендер рукоплескал этим индийским шарлатанам.
Министра сельского хозяйства Карлоса Хименеса и руководителя аппарата минсельхоза Парагвая Арнальдо Чаморро развели мошенники из индуисткой секты, заставив подписать "меморандум о взаимопонимании" между латиноамериканской страной и Соединёнными Штатами Кайласы, которых не существует в природе.
Известно, что секту возглавляет мистик, мошенник и преступник по имени Свами Нитьянанда, который в 2019 году сбежал из Индии, где обвиняется в изнасиловании и похищении людей. Что касается Соединенных Штатов Кайласы, то они представлены только в интернете. Возглавляющий виртуальную страну самопровозглашенный гуру Нитьянанда, описывает своё государство как "возрождение древней просвещенной индуистской цивилизационной нации, которую возрождают переселившиеся индусы со всего мира".
Глава аппарата минсельхоза Чаморро перед своим увольнением рассказал журналистам, что подписанный меморандум нельзя считать официальным документом. Но признался, что не знал, где находится Кайласа, но его это не остановило, поскольку представители несуществующей страны предложили Парагваю помощь в решении многих насущных проблем, включая ирригацию.
Со своей стороны Парагвайские чиновники в документе, который был снабжён министерским бланком и официальной печатью, пообещали установить дипломатические отношения и "поддержать принятие Соединенных Штатов Кайласы в качестве суверенного и независимого государства в различные международные организации, включая, в частности, ООН".
Добавим, что парагвайские чиновники не настолько
глупые неосмотрительные, какими кажутся на первый взгляд. Это, скорее, сектанты Кайласы невероятно хитры и пронырливы. Издание The Guardian сообщает, что этом году представители виртуальной страны смогли обмануть даже ООН и принимали участие в одном из заседаний организации в Женеве. А ещё они подписывали похожие "меморандумы" с местными лидерами в США и Канаде.
Источник:
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