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Цены на красную икру обещают снизить

Цены на красную икру обещают снизить

Автор:
06 ноября 2023 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: горбуша   икра   красная икра   лососевые   цены   черная икра   
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Друзья, а жизнь-то налаживается, поговаривают, что и на черную икру цена тоже может опуститься.

Росрыболовство нонче радует. Глава ведомства Илья Шестаков в разговоре с журналистами отметил, что все предпосылки на снижение стоимости рыбы и икры есть.


"С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть... Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза... У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться", - сказал он.


Также он отметил, что себестоимость черной икры уже снижается. За последнее время в стране появились более технологичные предприятия и когда они все выйдут на запланированные мощности, увеличение объема производства позволит снизить цену на икру.


Ну а пока мы готовимся заставлять себя есть икру, давайте просто ради интереса сравним, сколько же она стоит в разных городах нашей необъятной.


Так, для примера, у нас в Иркутске за 500 грамм икры горбуши в среднем просят от 2500 р, а как обстоят дела в ваших городах?



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Метки: горбуша   икра   красная икра   лососевые   цены   черная икра   
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29  комментариев
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
На Кубани, в районе 7штук за кило.
Дорого.
Но мне непонятно, как они собираются ее «снижать».
Вся эта богадельня сугубо в руках частников.
Либо вводите госрегулирование, с конскими штрафами, либо, что?
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1k
mosfan 3 минуты назад
Москва и область 4600 за кг. Беру только там, ни разу фигня не попадалась. В отличие от сетевых супермаркетов.
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61
Liberman 21 минуту назад
Кстати, монополия государства на икру красную - только в России, во всем мире красная икра считается сорной хренью. - это чисто государство нас оббирает.
с камчатским крабом та же история - завезли его в Баренцево море - он там начал так плодится что реально стал угрожать рыбе(поедает икру) - его в Баренцевем море - просто хоть жопой жуй. Норвеги, платят за него деньги! но не за ценное мясо - нет! за то, сколько ты их утилизировал! - они мешают норвегам добывать лосося и треску.
т.е. наш камчатсякий краб, который стоит такие суммы, о которых я только в детстве слышал в сказках - вне нашей страны паразит, с которым борются!
у нас же, если тебя с этим долбанным крабом заметят на выезде из области(подозрения что для продажи) - влетишь на штраф и чуть ли ни уголовку.
Норвеги икру красную едят? - нет. считают её сором.
Японцы икру красную едят? - нет, считают её хренью.
Американцы(Аляска) её едят? - тоже нет!
Канадцы её едят? тоже нет....
Вот незадача то.... а в России её впаривают населению за нереальные деньги. И квоты на вылов лосося - покупаются у государства, и производство икры подотчетно государству.
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179
iskra Liberman 14 минут назад
Честно говоря,икра на вкус - ничего особенного. Может, конечно,полезная,но хорошая рыба по вкусу не оставляет икре шансов.
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83k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Владивосток - 2000!
Ссылка www.youtube.com
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61
Liberman Полчаса назад
В Ашане в жб банках если пересчитать на килограммы - стоимость 3400/кило.
бизнес хороший получается: Берешь 10 банок икры за 3400, перекладываешь в пластиковую тару и продаешь за 5400. Назвав это супер-пупер сахалинской икрой.
И я почему то уверен, что барыжное авито и все кто к нему принадлежит - именно так и делают.
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36k
gfjhtgfjhf 40 минут назад
Суда по цене красной рыбы, её ловят не траулерами, а на удочку.
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1k
adssaf afasffdsga 45 минут назад
Никогда не понимал прикола икры. Вот кабачковая это да, это тема. А рыбная.... Ну, попалась - хорошо, засолим. Нет - так в ней столько вкуса нет, сколько за неё просят.
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45k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Нижний Новгород 250грамм 1200р.
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1k
klklkl 54 минуты назад
5-6 тыщ за кг. Не напрягает, ее ж ложками то есть не станешь. Вот черную не пробовал. В сознательном возрасте. Помню в далеком детстве - Астрахань - тетка на рынке купила граненый стакан черной икры (на стипендию), так ее и есть особо никто не стал, так и выкинули...
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269
wgw Час назад
Московский регион 2500-2700 за 0,5
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3k
Andy Birkin Час назад
В Москве хорошую икру можно взять за 5000+ рублей. Например, в "Икорном" за 500 гр. отборной икры просят 2830 руб. (5660 руб./кг.), а во Вкусвиле - 5400 руб./кг.
На рынке будет дешевле, но качество может быть сомнительным.
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14k
Ser Час назад
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661
Александр Час назад
Волгоград -7000
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63k
doker 2 часа назад
В конце ноября снизят, а в конце декабря поднимут.
Каждый год такое, давно привыкнуть пора.
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