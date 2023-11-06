Цены на красную икру обещают снизить

Росрыболовство нонче радует. Глава ведомства Илья Шестаков в разговоре с журналистами отметил, что все предпосылки на снижение стоимости рыбы и икры есть.

"С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть... Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза... У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться", - сказал он.

Также он отметил, что себестоимость черной икры уже снижается. За последнее время в стране появились более технологичные предприятия и когда они все выйдут на запланированные мощности, увеличение объема производства позволит снизить цену на икру.