Цены на красную икру обещают снизить

Друзья, а жизнь-то налаживается, поговаривают, что и на черную икру цена тоже может опуститься.
Росрыболовство нонче радует. Глава ведомства Илья Шестаков в разговоре с журналистами отметил, что все предпосылки на снижение стоимости рыбы и икры есть.
"С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть... Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза... У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться", - сказал он.
Также он отметил, что себестоимость черной икры уже снижается. За последнее время в стране появились более технологичные предприятия и когда они все выйдут на запланированные мощности, увеличение объема производства позволит снизить цену на икру.
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Ну а пока мы готовимся заставлять себя есть икру, давайте просто ради интереса сравним, сколько же она стоит в разных городах нашей необъятной.
Так, для примера, у нас в Иркутске за 500 грамм икры горбуши в среднем просят от 2500 р, а как обстоят дела в ваших городах?
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Дорого.
Но мне непонятно, как они собираются ее «снижать».
Вся эта богадельня сугубо в руках частников.
Либо вводите госрегулирование, с конскими штрафами, либо, что?
с камчатским крабом та же история - завезли его в Баренцево море - он там начал так плодится что реально стал угрожать рыбе(поедает икру) - его в Баренцевем море - просто хоть жопой жуй. Норвеги, платят за него деньги! но не за ценное мясо - нет! за то, сколько ты их утилизировал! - они мешают норвегам добывать лосося и треску.
т.е. наш камчатсякий краб, который стоит такие суммы, о которых я только в детстве слышал в сказках - вне нашей страны паразит, с которым борются!
у нас же, если тебя с этим долбанным крабом заметят на выезде из области(подозрения что для продажи) - влетишь на штраф и чуть ли ни уголовку.
Норвеги икру красную едят? - нет. считают её сором.
Японцы икру красную едят? - нет, считают её хренью.
Американцы(Аляска) её едят? - тоже нет!
Канадцы её едят? тоже нет....
Вот незадача то.... а в России её впаривают населению за нереальные деньги. И квоты на вылов лосося - покупаются у государства, и производство икры подотчетно государству.
бизнес хороший получается: Берешь 10 банок икры за 3400, перекладываешь в пластиковую тару и продаешь за 5400. Назвав это супер-пупер сахалинской икрой.
И я почему то уверен, что барыжное авито и все кто к нему принадлежит - именно так и делают.
А что мне про них сказать? Оливки мне не нравятся и способа использовать их в кулинарии я не вижу, а манго... Ну, манго. Мне больше нравятся апельсины и мандарины. Но ни оливки, ни манго не равнозначны икре - это несколько разные сегменты рынка. Примерно как внедорожник и маслкар.
Весной был, покупал, очень вкусная
На рынке будет дешевле, но качество может быть сомнительным.
Hаступят вpемена почище
Бьется pодная в экстазе пылая
А Волгоград семь тысяч...
Каждый год такое, давно привыкнуть пора.
Не те доходы у нас
Я её не люблю, проклятую, чисто для натюрморта.
Не, не покупаю