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Вечерний улыбатор

Вечерний улыбатор

Автор:
13 ноября 2023 19:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Приколы   Юморр   мемыы   
848
26

Прикольные картинки из сетей. ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Приколы   Юморр   мемыы   
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10  комментариев
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9k
sedoisever 50 минут назад
Опять преклонение перед святыми 90-ми... Дети 90-х ещё не родились, когда кипятильники из лезвий мастырили и в армейке и на зоне.
Умиляет порой, когда берут что-то старше 20 лет и выдают про 90-е...
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6k
S__D 7 минут назад
Комментарий к фото
В 1987м одно дитё такой штукой в штабе, включая пункт управления (ПВО, 2я степень БГ) весь свет выключило. А потом сделало морду кирпичом - мол, не я. Вроде прокатило. )))
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6k
S__D 21 минуту назад
Комментарий к фото
Пробейте талончик.
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6k
S__D 24 минуты назад
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9k
Владимир Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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67k
Андрей 42 минуты назад
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Детей 90-х этому научили папы, которые в армии так делали.
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