СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть

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Диалоги и переписки в мессенджерах остаются одним из самых популярных приколов в соцсетях. Перед вами порция юмора на разные тему: отношения, внезапные философские размышления и советы.
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Главное, чтобы им самим нравилось.
судя по синтаксическому анализу переписки это явно не брат и сестра, это вероятней всего пара
у брата и сестры обычно не возникает претензий типа "а че ты только себе купил? а че один ешь мне не принес?" в отношениях брата и сестры обычно ни кто ни кому ничего не должен, отсюда и вся моя дедукция