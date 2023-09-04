СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть

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16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года"

Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей

СМС-переписки с неожиданным окончанием

СМС-переписки, суть которых понятна только в финале диалога

СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха