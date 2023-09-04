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СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть

СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть

Автор:
04 сентября 2023 13:52
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   забавно   общение в соцсетях   переписки   прикольные картинки   смешные смс   смс   
5333
18

Диалоги и переписки в мессенджерах остаются одним из самых популярных приколов в соцсетях. Перед вами порция юмора на разные тему: отношения, внезапные философские размышления и советы.

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Метки: Приколы   забавно   общение в соцсетях   переписки   прикольные картинки   смешные смс   смс   
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11  комментариев
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710
Dalekiy Poskot 2 часа назад
Про КиШ зашло)
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70
Нежмисто Живисто Час назад
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12k
Copycat 2 часа назад
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у быдла свои стандарты отношений и в целом романтики
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182
Patiot Copycat Час назад
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В каждой избушке свои погремушки.
Главное, чтобы им самим нравилось.
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285
Кот Чеширский Copycat Час назад
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а где здесь отношения? я вижу переписку двух квартиранток
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