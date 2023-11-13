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Любимые детские книги советских времен, по которым были сняты хорошие мультфильмы

Любимые детские книги советских времен, по которым были сняты хорошие мультфильмы

Автор:
13 ноября 2023 08:44
Сообщество : Кино
Метки: детские книги   книжка   мультфильмы   съемка   факты   фото   
1127
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Детско-юношеская литература советских времен - это такой обширный культурный пласт, что рассмотреть его целиком в одной-единственной публикации, конечно же, не получится.

Именно поэтому так хорошо работают тематические подборки: они задают определенные параметры (возраст читателя, жанр и т.д.), в рамках которых и формируется набор самых популярных, узнаваемых и любимых книг. Сегодня на повестке дня - советские книги для детей младшего возраста.

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Особенностью этих изданий был не только тот факт, что их все дети с удовольствием читали и перечитывали помногу раз, но и то, что по их мотивам были созданы не менее замечательные мультфильмы. Но самое замечательное в этих книгах то, что они и по сей день издаются в том же самом оформлении и с теми же самыми картинками, что и в советские времена. И это по-настоящему здорово - видеть в руках детей (или внуков - у кого как) те же самые книги, которыми когда-то зачитывались мы...


Иногда, правда, у экранизированных изданий случался "перевес" популярности в сторону мультика: так, например, почти все вспомнят хотя бы пару строк из песенки Енота, но обязательно найдутся и те читатели, которые не смогут припомнить, кто же был автором книги "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду".

Не исключено, что такая же история возникнет и с книгой "Про козленка, который умел считать до десяти". Далеко не все дети любили кукольные мультики, но история про козленка, чьи навыки устного счета сначала до глубины души всех вокруг обидели, а потом - спасли этой компании жизнь, многие смотрели с удовольствием.

Книга про козленка в советское время выходила дважды: в 1977 году и в 1981, но издание с иллюстрациями В. Г. Сутеева все же детям нравилось больше, чем с теми, которые создавала Т. П. Капустина. Однако, несмотря на большие тиражи, а следовательно, и востребованность этой книги, далеко не все могли запомнить автора этой забавной истории...

Забавную историю недотепы из книги С. Я. Маршака "Вот какой рассеянный" знал чуть ли не наизусть каждый юный читатель. Эта книга в оформлении различных художников выходила много раз: одно из первых изданий приходится на 1931 год, после чего она переиздавалась по несколько раз почти в каждое следующее десятилетие.

Ну а в 1975 году ТО "Экран" выпустило одноименный короткометражный мультфильм, озвучка которого, как и в серии "Веселая карусель" была выполнена не в привычной прозе, а в стихах.

Еще одна книга, представляющая собой детскую советскую классику, которая дает изображение альтернативной реальности - это "Путаница" К. И. Чуковского. Вообще, судя по заключительным строчкам, вся эта история имеет прямое отношение к колыбельным, но, похоже, такой необычный сюжет скорее будоражит воображение ребенка, нежели успокаивает и готовит ко сну :))

В советское время "Путаница" тоже неоднократно переиздавалась и каждое издание иллюстрировалось различными художниками: над ее картинками работали В. М. Конашевич, упомянутый чуть выше; Ф. Ярбусова, известная по мультфильму "Ежик в тумане", А. Елисеев, Ю. Васнецов.

По книге дважды снимались рисованные мультфильмы: первый вышел в составе сборника "Веселая карусель" (1974 г.), второй - музыкальная версия книги, был снят в 1982 году известной студией "Киевнаучфильм".

Замечательная детская книжка, которая, в отличие от того, что было упомянуто выше, в СССР переиздавалась довольно редко, была сказочно красиво иллюстрирована. Речь идет об издании 1958 года - сказке Беатрисы Поттер "Ухти-Тухти".

В конце 80-х вышел еще один тираж этой книги, но картинки к ней были уже не настолько красивыми, как в первом издании, где каждая иллюстрация - словно чудесная открытка. Интересно и то, что экранизация этой книги тоже была довольно скромной - был выпущен лишь одноименный диафильм: как классического формата, так и озвученный.

В 1936 году "Детиздат" выпускает в свет книгу, над которой автор, В. Бианки долго бился, но никак не мог получить желаемого результата. Книга в разные годы выходила под разными названиями: "Как муравьишка домой спешил", "Приключения муравьишки", "Приключения муравья", ну а сам Бианки в разговоре с друзьями называл ее "насекомой книгой".

Замечательный рисованный мультфильм "Путешествие муравья" появился спустя почти полвека после издания первой книги - в 1983 году, но популярностью пользовался ничуть не меньшей, чем и печатное издание.

В 1841 году В. Ф. Одоевский пишет сказку "Мороз Иванович", которая входит в цикл других сказочных историй детей. В последующие годы, как в дореволюционной России, так уже и в СССР эта сказка будет еще неоднократно включена в состав других сборников, хотя и в "сольном" варианте ее тоже будут издавать огромными тиражами.

В 1981 году "Союзмультфильм" выпустит свою версию этой сказки, которая будет немного отличаться от книжной, что, однако, никак не повлияет на популярность этого мультфильма.

Н. Носов - еще один детский писатель, на чьих произведениях росла советская детвора. Всегда поучительные, но написанные с юмором книги никого не оставляли равнодушными, то же самое относилось и к экранизации всех этих произведений.

Так, например, в 1956 году издательство Детгиз выпускает чудесную сказку "Бобик в гостях у Барбоса" - как в советские времена, так и после развала страны эта книга переиздавалась множество раз.

Что интересно - в 1964 году по этому рассказу киностудия "Ленфильм" снимает цветной короткометражный фильм, но в его названии клички собак почему-то меняются местами: "Барбос в гостях у Бобика". Ну а в 1977 году "Союзмультфильм" выпускает рисованный мультик уже под правильным названием "Бобик в гостях у Барбоса" - тот самый, в роскошной озвучке Юрия Никулина и Олега Табакова.

Конечно же, все перечисленное выше - далеко не всё из тех замечательных книг, которыми мы зачитывались в детстве и которые имели такую же замечательную экранизацию. Поэтому продолжаем вспоминать и пополнять этот список, но уже в комментариях - делитесь воспоминаниями, какие первые книжки были у вас самыми любимыми?

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Метки: детские книги   книжка   мультфильмы   съемка   факты   фото   
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42k
Франц Лефорт Час назад
А ещё Вася Куролесов, Карлсон,Простоквашино..... Первое что вспомнилось.
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6k
мемфрид Полчаса назад
Не знал, что есть книжка про енота. Мультик в детстве смотрел, конечно же. Алиса на днях предложила нам с сыном послушать аудио спектакль
советского выпуска "про енота и того, кто жил в пруду". Какого же было мое удивление, что пошел енот не за травой, а наловить вкусных раков. И мать там не сердобольная кошкообразная мимимишка, а сволочь и манипулятор) короче, разрыв шаблона)
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15k
Ivan Полчаса назад
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23k
hebpat 49 минут назад
а где мои любимые книги по которым сняты мультики: Баранкин будь человеком, Винни-Пух, книга сплошная ржака, Чебурашка и Крокодил Гена, наконец...
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2k
Ивлар Час назад
Про путешествие муравья в восьмидесятые снят уже ремейк, мультфильма 1961 года "Муравьишка-хвастунишка", который снят близко к тексту, без "взрослых" вставок
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