Любимые детские книги советских времен, по которым были сняты хорошие мультфильмы

Еще одна книга, представляющая собой детскую советскую классику, которая дает изображение альтернативной реальности - это "Путаница" К. И. Чуковского. Вообще, судя по заключительным строчкам, вся эта история имеет прямое отношение к колыбельным, но, похоже, такой необычный сюжет скорее будоражит воображение ребенка, нежели успокаивает и готовит ко сну :))

В советское время "Путаница" тоже неоднократно переиздавалась и каждое издание иллюстрировалось различными художниками: над ее картинками работали В. М. Конашевич, упомянутый чуть выше; Ф. Ярбусова, известная по мультфильму "Ежик в тумане", А. Елисеев, Ю. Васнецов.