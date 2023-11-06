22 неизвестных факта о фильме «Побег из Нью-Йорка», который дал частичку вселенной Blade Runner

1. Почему президент (Дональд Плезенс) говорит с британским акцентом? Потому что мир сильно изменился после Третьей мировой войны: США снова стали колонией Великобритании. Сам Плезенс описывал своего героя как «дитя любви между Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер».

2. Почему на Змее штаны такого странного защитного цвета? Потому что он участвовал в зимних операциях спецподразделения Unit Black Flight в Ленинграде и Сибири, за что получил сразу две награды Пурпурного сердца. Видимо с тех пор штаны прилипли :)