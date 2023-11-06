22 неизвестных факта о фильме «Побег из Нью-Йорка», который дал частичку вселенной Blade Runner

Идея «Побега из Нью-Йорка» впервые пришла Джону Карпентеру в голову в середине 1970-х. Основными источниками вдохновения для сюжета стали роман Гарри Гаррисона «Планета проклятых» и Уотергейтский скандал, приведший к отставке президента Ричарда Никсона. Но тогда ни одна из студий не заинтересовалась идеей начинающего режиссера. Продюсеры считали такой материал слишком мрачным и провокационным.
После коммерческого успеха «Хэллоуина» (1978) и «Тумана» (1980), а также реверансов критиков за «Тёмную звезду» (1974) и «Нападение на 13-й участок» (1976) Джон Карпентер с распростёртыми объятиями был принят в сонм топовых голливудских режиссёров. С тех пор он мог наслаждаться карт-бланшем киностудий и внушительными бюджетами для воплощения своих идей на большом экране. И, надо признать, киностудии не прогадали! Следующей работой Карпентера стал «Побег из Нью-Йорка», который также оказался финансово состоятельным проектом (бюджет $6 млн, кассовые сборы - $25 млн) и стал классикой жанра.
1. Почему президент (Дональд Плезенс) говорит с британским акцентом? Потому что мир сильно изменился после Третьей мировой войны: США снова стали колонией Великобритании. Сам Плезенс описывал своего героя как «дитя любви между Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер».
2. Почему на Змее штаны такого странного защитного цвета? Потому что он участвовал в зимних операциях спецподразделения Unit Black Flight в Ленинграде и Сибири, за что получил сразу две награды Пурпурного сердца. Видимо с тех пор штаны прилипли :)
3. Как заслуженный герой войны умудрился загреметь в тюрьму? Отвергнутый ветеран разочаровался в строе и стал промышлять грабежом. Последнее дело, ограбление банка, сорвалось.
4. Сценарий «Побега» Карпентер написал аж в 1974 г. по мотивам романа Гарри Гаррисона «Планета Проклятых».
5. Повязку на глаз Змею придумал Курт Рассел. А парик на президенте – Дональд Плезенс.
5.1. Кстати, глаз у Змея на самом деле есть, но он пострадал в газовой атаки во время боевых действий и приобрёл слишком сильную чувствительность на свет.
6. Уличные сцены снимались вовсе не в Нью-Йорке, а в Сент-Луисе. До этого в городе произошёл крупный пожар, уничтоживший значительную часть строений на набережной. Съёмочной бригаде даже не пришлось строить декорации – всё снимали на натуре.
7. «Нью-йоркский» мост, по которому президент бежал из Манхэттена на самом деле тоже находится в Сент-Луисе. Это мост Old Chain of Rocks, который Карпентер «купил» для съёмок у администрации города за $1 и потом за столько же продал обратно. Зачем был проделан такой сложный кульбит осталось неизвестно. Если у кого-то есть теории, то добро пожаловать в комментарии!
8. Карпентер предпочитает работать с проверенными актёрами. Для звезды «Хэллоуина» Джейми Ли Кёртис не нашлось роли, но именно её голос озвучивает компьютеры и другие сцены.
9. В начале 80-х компьютерная графика в кинематографе ещё не получила большого распространения и стоила безумных денег. Поэтому «цифровой» Нью-Йорк на экране планера (румынский IS28-B2) Змея Плисскена – это на самом деле обычная съёмка модели города.
10. Одним из специалистов по спецэффектам был Джеймс Кэмерон. Именно он накладывал маски недостающих ландшафтов во многих сценах. Например в сцене пролёта вертолётов над Центральным парком (на самом деле она снималась в Калифорнии).
11. Крышки канализационных люков, из которых вылезают дикие люди были сделаны из дерева. Металлические крышки актёры просто не сдвинули бы с места.
12. В то время Курт Рассел был женат на Сизон Хабли (Морин, девушка в кафе Chock Full O’Nuts), а Карпентер – на Эдриенн Барбо (Мэгги). У Рассела и Хабли незадолго родился первенец.
13. Это был первый в истории фильм, который администрация Нью-Йорка позволила снимать на Острове свободы ночью. Это единственные кадры, снятые именно в Нью-Йорке.
14. Писатель-фантаст Уиллиам Гибсон признался, что вдохновился на написание канонического киберпанк-романа «Нейромант» после просмотра «Побега».
15. Финал сцены смерти Мэгги доснимался в гараже Карпентера. Режиссёр посчитал, что в фильме недостаточно понятно, что Дюк убил девушку.
16. Все кадры с участием Ли Ван Клифа (Боб Хоук) были сделаны за одну ночь. Позднее Карпентер заметил, что некоторые портретные съёмки актёра страдают расфокусировкой, но киностудия не могла себе позволить заплатить за повторное появление Ван Клифа. Поэтому эти сцены пришлось вырезать.
16.1. Кстати, Ли Ван Клиф ранее снимался вместе с отцом Курта Расселла, Бингом, в фильме «Перестрелка в О.К. Коррал» (1957)
17. Все персонажи, которые говорят Змею «я слышал ты мертв» умирают.
18. В оригинальном сценарии тепловые заряды с часовым механизмом, которые ввели Змею – это был обман Хоука. Но позднее Карпентер передумал. Позднее эта идея всё же была воплощена в «Побеге из Лос-Анджелеса».
19. Змей использует американский пистолет-пулемёт MAC-10 с глушителем.
20. Некоторые персонажи названы в честь реальных людей: Ромеро – в честь режиссёра Джорджа Ромеро, Кроненберг – Дэвида Кроненберга, Тэйлор (вырезан перед релизом) – Дона Тэйлора, Реме – Роберта Реме (президент кинокомпании AVCO Embassy).
21. «Побег» - любимый фильм Курта Рассела. Карпентер и Рассел до сих пор мечтают снять третью часть – «Побег с Земли».
22. А причём здесь Blade Runner (22 неизвестных факта об этом фильме), спросите вы? Дело в том, что команда Ридли Скотта взяла у Карпентера для съёмок макет Нью-Йорка! Именно его мы видим во многих кадрах фильма.
Источник:
- 22 неизвестных факта о Ридли Скотте - великом режиссёре Blade Runner, «Чужой» и «Гладиатор»
- Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Лепрекон"
- Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
- Интересные факты о фильме "Восставшие из ада"
- Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Люди в черном", о которых многие не знают