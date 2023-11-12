Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина

По словам 67-летнего Евгения Логвинова, на его любимца неожиданно накинулся огромный черный пес породы кане-корсо. Свою собаку, которая ему очень дорога как память об умершей дочери, Логвинов в беде бросить просто не мог: пенсионер достал из кармана охотничий нож и ранил им чужого пса.

Увидев это, хозяин агрессивной собаки, 56-летний Игорь Широков бросился на пенсионера и тоже получил удар ножом. Осознав случившееся, Логвинов позвонил в полицию и скорую. Приехавшим на место медикам оставалось только констатировать смерть Широкова.

Пострадавшую собаку довезли до ветеринарной клиники, сделали операцию, но пес не выжил. Уже на аресте Евгений Логвинов, рассказывая все детали произошедшего, свою вину признал частично. Говорил, что нож достал только для того, чтобы защитить свою собаку, а всё, что произошло дальше, — стечение обстоятельств.

Евгений Логвинов, обвиняемый: «Его собака напала на мою собаку, его собака была без привязи и намордника. Я сказал сразу, что пырнул ее ножом. Начался мат, крики, пытался меня ударить, я увернулся, так как был нож в руке, получается, что я ткнул ему в бок». Источники: