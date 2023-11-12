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Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина

Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина

Автор:
12 ноября 2023 18:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   без намордника   животные   злая собака   история   псарня   собака   
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Пенсионера Евгения Логвинова взяли под стражу в Дзержинске (Нижегородская область). Его обвиняют в убийстве. Логвинов гулял с собакой, когда на его маленькую дворняжку набросился огромный пес. Пенсионер не сумел его оттащить и ударил чужую собаку ножом. Затем подбежал ее хозяин, началась потасовка, которая закончилась трагедией.

По словам 67-летнего Евгения Логвинова, на его любимца неожиданно накинулся огромный черный пес породы кане-корсо. Свою собаку, которая ему очень дорога как память об умершей дочери, Логвинов в беде бросить просто не мог: пенсионер достал из кармана охотничий нож и ранил им чужого пса.


Увидев это, хозяин агрессивной собаки, 56-летний Игорь Широков бросился на пенсионера и тоже получил удар ножом. Осознав случившееся, Логвинов позвонил в полицию и скорую. Приехавшим на место медикам оставалось только констатировать смерть Широкова.


Пострадавшую собаку довезли до ветеринарной клиники, сделали операцию, но пес не выжил. Уже на аресте Евгений Логвинов, рассказывая все детали произошедшего, свою вину признал частично. Говорил, что нож достал только для того, чтобы защитить свою собаку, а всё, что произошло дальше, — стечение обстоятельств.



Евгений Логвинов, обвиняемый: «Его собака напала на мою собаку, его собака была без привязи и намордника. Я сказал сразу, что пырнул ее ножом. Начался мат, крики, пытался меня ударить, я увернулся, так как был нож в руке, получается, что я ткнул ему в бок». Источники:

Источник:

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Метки: Видео   без намордника   животные   злая собака   история   псарня   собака   
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33k
Юр21 2 часа назад
Трудно деда осудить.
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13k
kotovski 2 минуты назад
был бы иностранным "специалистом" извинился бы на камеру и получил бы условку...
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38k
Александр 3 минуты назад
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2k
evzhur 11 минут назад
Я за деда.Но дед не простой, с ножом ходит, еще и с охотничьим. Если у деда разрешения на нож не было, то у него все плохо.
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11k
Сергей Попов 15 минут назад
Меня пугает выросшее количество людей, носящих в кармане ножи. Вот как хотите, но я считаю, что, если у человека во время прогулки лежит нож в кармане, которым он потом во время потасовки пользуется, это уже не случайное убийство, а вполне осознанное. Нож - это не средство самообороны. Это - просто орудие убийства.
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1k
Darki 23 минуты назад
Логинов просто сделал то о чём мечтают многие адекватные люди,которые иногда бояться подойти к своему подъезду,потому что там неадекватное чмо выгуливает без поводка и намордника такую же неадекватную псину.
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391k
Алексей Полчаса назад
самооборона
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7k
x3matic 38 минут назад
Деда пожурить и оправдать.Всех больших,без намордника собак и их хозяев шатающихся по улице,кастрировать.
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423
Уверенный пользователь x3matic 12 минут назад
их хозяев тоже
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41k
Сергей 43 минуты назад
Вот это Кане-корсо. А не то что у автора на картинке
.
Является ли кане корсо бойцовской собакой?
Ккане корсо это не бойцовая собака, это собака-охранник и компаньон, вполне дружелюбная, не конфликтная и не задиристая (если, конечно, она попала в правильные руки).
Главная проблема, она же и преимущество, этой породы ее желание копировать поведение хозяина. И если хозяин хам, драчун, грубиян и плюет на окружающих, то и восприимчивая кане корсо станет такой же, а при ее физических возможностях это может стать по-настоящему опасным.
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15k
Александр Маслов 47 минут назад
Уж лучше было бы такие нервные граждане (и тот и другой) заводили у себя дома аквариумы с гуппёшками. Им, да и нормальным окружающим на улицах "ходилось" бы спокойней. Хочешь бойцовскую собаку – держи её не на квартире, а за бооольшим забором в частном доме или, лучше, купи себе остров и там наслаждайся жизнью даже с тремя собабаками. Ну, а если зашкаливает с понтонами или озабоченностью в собственной безопасности – приобрети себе легитимную (через медосмотр!) двустволку, замуруй окна и маршируй дома!


Про бизнес"заводчиков" и законодательство по бойцовским соботам– отдельная тема.
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33k
БамбарбияКиргуду 48 минут назад
Деда назначить смотрящим по городу по собакам.Выдать оружие на отстрел долбо.ёбов с собаками.
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
А я думал, что это на Дзене давно уже протухло.
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92
Александр Час назад
а по мнению "закона", что дед должен был делать ? Быть "законно" загрызен и добит неадекватным хозяином собаки ?
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6k
Александр Час назад
Дед не виновен!
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16k
ss Час назад
Если всё так, как рассказано, то я за Логивинова. Он защищался.

Встречал я таких, как этот Широков. Они собаку заводят не из-за любви к животным, а чтобы быковать. Собака (тем более бойцовская) без поводка? Люди имеют право защищаться от тебя и твоей собаки ЛЮБЫМИ способами.

Так что: Свободу Евгению!!!
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36k
albedo Час назад
Многие "собачники" сами стали как зверье.
Деда не осуждаю - он защищая свою собаку, прибил чужую.

А уж "человека" - бросаться на старика с кулаками - скотина.
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57k
Опиум для народа Час назад
Всё правильно сделал. Превышение самообороны в состоянии аффекта. Условки хватит.
А по совести - оправдать и наградить.
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5k
Горожанин Час назад
Самооборона.
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198
Den Li Час назад
и правильно сделал, как еще человеку защищаться
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2k
Rom Час назад
По сути, а как еще? Большая собака без поводка, нападает, это угроза не только для собаки, но и самого хозяина. Значит можно защищаться ножом. А то, что подскочил еще один неадекват, это еще одна угроза жизни. Тем более в стрессовой ситуации.
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571
александр ломовицкий Час назад
где поддержать деда ?
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