Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина

Пенсионера Евгения Логвинова взяли под стражу в Дзержинске (Нижегородская область). Его обвиняют в убийстве. Логвинов гулял с собакой, когда на его маленькую дворняжку набросился огромный пес. Пенсионер не сумел его оттащить и ударил чужую собаку ножом. Затем подбежал ее хозяин, началась потасовка, которая закончилась трагедией.
По словам 67-летнего Евгения Логвинова, на его любимца неожиданно накинулся огромный черный пес породы кане-корсо. Свою собаку, которая ему очень дорога как память об умершей дочери, Логвинов в беде бросить просто не мог: пенсионер достал из кармана охотничий нож и ранил им чужого пса.
Увидев это, хозяин агрессивной собаки, 56-летний Игорь Широков бросился на пенсионера и тоже получил удар ножом. Осознав случившееся, Логвинов позвонил в полицию и скорую. Приехавшим на место медикам оставалось только констатировать смерть Широкова.
Пострадавшую собаку довезли до ветеринарной клиники, сделали операцию, но пес не выжил. Уже на аресте Евгений Логвинов, рассказывая все детали произошедшего, свою вину признал частично. Говорил, что нож достал только для того, чтобы защитить свою собаку, а всё, что произошло дальше, — стечение обстоятельств.
Евгений Логвинов, обвиняемый: «Его собака напала на мою собаку, его собака была без привязи и намордника. Я сказал сразу, что пырнул ее ножом. Начался мат, крики, пытался меня ударить, я увернулся, так как был нож в руке, получается, что я ткнул ему в бок». Источники:
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Является ли кане корсо бойцовской собакой?
Ккане корсо это не бойцовая собака, это собака-охранник и компаньон, вполне дружелюбная, не конфликтная и не задиристая (если, конечно, она попала в правильные руки).
Главная проблема, она же и преимущество, этой породы ее желание копировать поведение хозяина. И если хозяин хам, драчун, грубиян и плюет на окружающих, то и восприимчивая кане корсо станет такой же, а при ее физических возможностях это может стать по-настоящему опасным.
Главная проблема собак, это хозяева-дегенераты.
А с чего ты решил, что картинка должна повторять рассказ?
Про бизнес"заводчиков" и законодательство по бойцовским соботам– отдельная тема.
Встречал я таких, как этот Широков. Они собаку заводят не из-за любви к животным, а чтобы быковать. Собака (тем более бойцовская) без поводка? Люди имеют право защищаться от тебя и твоей собаки ЛЮБЫМИ способами.
Так что: Свободу Евгению!!!
Деда не осуждаю - он защищая свою собаку, прибил чужую.
А уж "человека" - бросаться на старика с кулаками - скотина.
А по совести - оправдать и наградить.