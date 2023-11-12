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Москвич обменял 85 миллионов рублей на фальшивые доллары в офисе банка

Москвич обменял 85 миллионов рублей на фальшивые доллары в офисе банка

Автор:
12 ноября 2023 10:18
Сообщество : Мошенничество
Метки: банк   деньги   доллары   интересное   мошенник   рубли   фото   
1358
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Мошенник всё продумал до мелочей.

52-летний гендиректор одной из компаний Сергей решил сэкономить деньги и обменять свои рубли (85 миллионов) на доллары по выгодному курсу. Он вышел на какого-то знакомого, который пообещал провести сделку. Мошенник представился одним из членов правления банка "Уралсиб".

9 ноября бизнесмен прибыл в один из офисов банка. Воспользовавшись пропуском, мошенник провел потерпевшего через пост охраны в одно из помещений в отделении. Там Сергей отдал свои миллионы мошеннику и в обмен получил доллары в специальной упаковке.

После сделки "работник банка" попросил подождать бизнесмена, пока не будут готовы документы для сделки. В это время Сергей решил проверить доллары и понял, что они напечатаны на принтере, сообщают "Ведомости".


Мужчина обратился к другим сотрудникам банка и они рассказали, что мошенник у них не работает, а просто арендовал ячейку под сделку. Работники банка рассказали, что он обратился в банк за арендой ячеек под сделку с недвижимостью. Для проведения сделки он получил пропуск в банк и возможность оформить ещё один пропуск для второй стороны. После обмена купюр в комнате ожидания для клиентов мошенник скрылся. Правоохранительные органы разыскивают вора.


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Метки: банк   деньги   доллары   интересное   мошенник   рубли   фото   
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9  комментариев
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10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Чистая работа. Высокий класс.
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6k
Ronin 4 минуты назад
Извините не удержался....

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391k
Алексей 22 минуты назад
я думал такое только в кино можно провернуть )))
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7k
newegg Полчаса назад
С одной стороны, для резервирования помещения в банке нужно предоставить удостоверение личности. Так что найти человека дело времени.
С другой, об обмене рублей на доллары известно только со слов одного человека. Другой может заявить что никаких долларов не было, их сделка не состоялась и он просто ушел.
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57k
Опиум для народа 54 минуты назад
Вот уж сэкономил так сэкономил...
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hpgjzsorqzo4 57 минут назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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