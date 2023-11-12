Москвич обменял 85 миллионов рублей на фальшивые доллары в офисе банка

Мошенник всё продумал до мелочей.
52-летний гендиректор одной из компаний Сергей решил сэкономить деньги и обменять свои рубли (85 миллионов) на доллары по выгодному курсу. Он вышел на какого-то знакомого, который пообещал провести сделку. Мошенник представился одним из членов правления банка "Уралсиб".
9 ноября бизнесмен прибыл в один из офисов банка. Воспользовавшись пропуском, мошенник провел потерпевшего через пост охраны в одно из помещений в отделении. Там Сергей отдал свои миллионы мошеннику и в обмен получил доллары в специальной упаковке.
После сделки "работник банка" попросил подождать бизнесмена, пока не будут готовы документы для сделки. В это время Сергей решил проверить доллары и понял, что они напечатаны на принтере, сообщают "Ведомости".
Мужчина обратился к другим сотрудникам банка и они рассказали, что мошенник у них не работает, а просто арендовал ячейку под сделку. Работники банка рассказали, что он обратился в банк за арендой ячеек под сделку с недвижимостью. Для проведения сделки он получил пропуск в банк и возможность оформить ещё один пропуск для второй стороны. После обмена купюр в комнате ожидания для клиентов мошенник скрылся. Правоохранительные органы разыскивают вора.
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С другой, об обмене рублей на доллары известно только со слов одного человека. Другой может заявить что никаких долларов не было, их сделка не состоялась и он просто ушел.