13 актёров, которые на экране перевоплотились в противоположный пол

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Кино - это мир, где актеры могут стать кем угодно, оставляя зрителей одновременно заинтригованными и сбитыми с толку. В этом посте вы увидите талантливых актёров и актрис, которые смогли мастерски сыграть противоположный пол. Взгляните!
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А вообще актрисы часто играют мальчиков на сцене и в фильмах. Та же Фредлих играла Малыша
А так Милляр - вне конкуренции.
Второе место - Хофман