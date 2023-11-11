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13 актёров, которые на экране перевоплотились в противоположный пол

13 актёров, которые на экране перевоплотились в противоположный пол

Автор:
11 ноября 2023 22:17
Сообщество : Кино
Метки: Перевоплотились   Противоположный   актёры   мастерски   пол   талантливо   
1296
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Кино - это мир, где актеры могут стать кем угодно, оставляя зрителей одновременно заинтригованными и сбитыми с толку. В этом посте вы увидите талантливых актёров и актрис, которые смогли мастерски сыграть противоположный пол. Взгляните!

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Метки: Перевоплотились   Противоположный   актёры   мастерски   пол   талантливо   
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6  комментариев
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15k
Kucher 39 минут назад
Ну, в половине перечисленных фильмов, всё-таки не в противоположный пол, а в свой пол, но вынужденный скрываться под личиной противоположного пола, по той или иной причине.
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4k
OLDer 3 минуты назад
5.6. и 7. Остальные так себе.
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8k
Артём 11 минут назад
Там где по сюжету мужчина играет переодетого в женщину мужика, не считается. С женщинами тоже самое.
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35k
Андрей Иванов 18 минут назад
В фильме 1958 года "Звездный мальчик" мальчиков сыграли Екатерина Виноградова и Надежда Румянцева.

А вообще актрисы часто играют мальчиков на сцене и в фильмах. Та же Фредлих играла Малыша
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35k
Андрей Иванов 23 минуты назад
2,6 и 9 - играют свой пол, переодетый в противоположный. И везде с косяками (преднамеренными).

А так Милляр - вне конкуренции.
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78
Топор плывёт Полчаса назад
Первое место - Милляр
Второе место - Хофман
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