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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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19.
Сотрудники ОМОН задержали группу подозреваемых в разбойном нападении на Бауманский рынок в центре Москвы, Март, 1995 года
23.
Сочинский криминальный авторитет Радик Ходжабекян (Хдо) и Леонид Якубович, 1990-е годы.
Как рассказывают продюсеры, стоявшие у истоков программы, в 1994 году конкуренты решили изгнать журналиста Влада Листьева с поста руководителя «ВиД» — компании, которая занималась производством передачи. Поэтому они похитили Леонида Якубовича, чтобы он подписал документы и отказался работать с Листьевым. По словам журналиста Евгения Додолева, звезда «Поле чудес» просидел в плену три дня, но не выполнил условий злоумышленников и остался верен своему руководителю. «Надо ему отдать должное — он проявил мужество, не дрогнул и ничего не подписал», — рассказал журналист.
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В 1996 г. мы оказались во Владивостоке и у нас было немного свободного времени. И высадили нас совсем рядом с этой лодкой. Лодка(или музей правильнее всего) была закрыта, но молодость и настойчивость, а так же чудная для Владивостока форма сделали своё дело. И нас пустили в музей. Т.к. никто не торопил, то было время всё там осмотреть. А ещё у каких то азербайджанцев=торговцев "подарили" арбуз, в общем и я там был, мёд арбуз ел.