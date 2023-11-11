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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
11 ноября 2023 21:44
Метки: Россия   СССР   история   фото   
710
31

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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9  комментариев
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9k
Дмитрий 3 часа назад
Подводная лодка С-56. Владивосток, 1994 год.
В 1996 г. мы оказались во Владивостоке и у нас было немного свободного времени. И высадили нас совсем рядом с этой лодкой. Лодка(или музей правильнее всего) была закрыта, но молодость и настойчивость, а так же чудная для Владивостока форма сделали своё дело. И нас пустили в музей. Т.к. никто не торопил, то было время всё там осмотреть. А ещё у каких то азербайджанцев=торговцев "подарили" арбуз, в общем и я там был, мёд арбуз ел.
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6k
Кистень Полчаса назад
На 5-й, у "красоты", ноги красивые, а вот, сисек мало...
А на 14, ВВЖ отжёг- "Курильские острова-SOSI!
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24k
ЦСКА 3 часа назад
На последнем фото не прекрасно изуродованная рама ЯВЫ, с целью не прекрасно задрать задницу!
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5k
Горожанин 3 часа назад
Что с пупком с красотой на Красной площади?
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Юганск

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