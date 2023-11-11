В Беларуси на онлифанщицу завели уголовное дело... за порнографию

Дело в том, что есть в Белорусском Уголовном кодексе статья 343 - "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера". Наказание за нее не очень суровое, общественные работы, или штраф, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев. Но есть один маленький пункт 2, который гласит, что если все эти непотребства были совершены " из корыстных побуждений", то срок ареста автоматически вырастает до 4 лет тюрьмы.