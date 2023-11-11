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В Беларуси на онлифанщицу завели уголовное дело... за порнографию

В Беларуси на онлифанщицу завели уголовное дело... за порнографию

Автор:
11 ноября 2023 09:36
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Видео   модель   онлифанс   порнография   суд   
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24-летняя красотка и не подозревала, что оказывается показывать дяденькам на камеру свои прелести, дело-то подсудное.

За три года она успела заработать на этом не пыльном деле почти 70 тыс долларов, но пришли люди в погонах и, строго погрозив пальцем, отобрали ноутбук с уже готовыми роликами. Для тех, у кого друг спрашивает, цены на ее "продукцию" варьировались в диапазоне от 5 до 100 долларов.

Дело в том, что есть в Белорусском Уголовном кодексе статья 343 - "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера". Наказание за нее не очень суровое, общественные работы, или штраф, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев. Но есть один маленький пункт 2, который гласит, что если все эти непотребства были совершены " из корыстных побуждений", то срок ареста автоматически вырастает до 4 лет тюрьмы.


Ну а пользователи в Сети дружно вспомнили, кого же им эта блондиночка напоминает.


Сама же "модель" сейчас находится в Дубае и судя по всему ей там придется остаться на долго.


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Метки: Беларусь   Видео   модель   онлифанс   порнография   суд   
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7  комментариев
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58k
alertol Полчаса назад
Ни в коем случае не осуждаю подобный "бизнес" и даже "прости%уцию", однако надо просто сделать так чтоб было удобно платить подоходный налог. Пришли деньги с онлифанса, заходишь в онлайн-банк, жмёшь кнопку "оплатить" и ты уже не ш%%ха, а легальный бизнесмен. Идеально было бы.
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6k
livaneth Полчаса назад
Не знаю насчет Белорусского УК и насчет фотографий, но как правило есть статья для работницы (по ней штраф) и статья для сутенёра (по ней и так тюрьма). Ну, и если адвокат предоставлен прокурором, то работница уедет по статье. И наоборот.
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9k
sedoisever Час назад
"На не пыльном, а чистом..."
"На непыльном деле..."
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