В Беларуси на онлифанщицу завели уголовное дело... за порнографию

24-летняя красотка и не подозревала, что оказывается показывать дяденькам на камеру свои прелести, дело-то подсудное.
За три года она успела заработать на этом не пыльном деле почти 70 тыс долларов, но пришли люди в погонах и, строго погрозив пальцем, отобрали ноутбук с уже готовыми роликами. Для тех, у кого друг спрашивает, цены на ее "продукцию" варьировались в диапазоне от 5 до 100 долларов.
Дело в том, что есть в Белорусском Уголовном кодексе статья 343 - "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера". Наказание за нее не очень суровое, общественные работы, или штраф, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев. Но есть один маленький пункт 2, который гласит, что если все эти непотребства были совершены " из корыстных побуждений", то срок ареста автоматически вырастает до 4 лет тюрьмы.
Ну а пользователи в Сети дружно вспомнили, кого же им эта блондиночка напоминает.
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"На непыльном деле..."