FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15130 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями четыре дня

В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями четыре дня

Автор:
11 ноября 2023 09:03
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   ворона   добро   животные   леска   поступок   птица   
962
3
5

Птица запуталась в леске, натянутой между деревьями на уровне четвертого этажа. В таком беспомощном положении она провисела четыре дня.

То ли сама себе накаркала, то ли неопытность подвела - еще несколько минут назад эта строптивая птица буквально находилась в подвешенном состоянии.


"Птичка провела там порядка четырех суток, когда там её впервые заметили люди Ряд людей проходили мимо, видели, что висит. Предполагали, что мертва", - рассказал Дмитрий Стрельников, руководитель центра реабилитации диких животных, общественный инспектор Росприроднадзора.


Однако местные дворники были уверены: ворона шевелится, а значит - жива. Попытались снять сами. Но оказалось, что висит пленница на уровне 5-6 этажа - и достать её голыми руками не получится. Позвали на помощь зоозащитников. Те приехали и первым делом навели на птицу прицел.


"Сначала осматривали её через оптику винтовки. Потом нашли грузы, которые можно было перекинуть через леску. Попытались дернуть, леска не рвалась", - пояснил Дмитрий Стрельников.

Это только кажется, что спасательная операция была быстрой. На самом деле зоозащитники закидывали веревку несколько раз, груз срывался. Что так крепко держит птицу, тоже было непонятно. Загадку решили, когда пленницу удалось спустить на землю.


Медицинская нить была протянута между деревьями. И даже зоркий вороний глаз не смог разглядеть опасность. Зацепившись, птица хотела выбраться. Била крылом - и в итоге окончательно запуталась.  


Пострадавшую доставили в клинику. Там провели полный осмотр, сделали рентген.  Истощена, но не сломлена, удивлены зоологи. Состояние стабильное, угрозы для жизни пернатой пациентки точно нет.

Впереди у неё еще реабилитация и ряд контрольных обследований. Сама дама в черном рекомендации ветеринаров выслушивала молча.

Обследование показало, что переломов и истощения нет, повреждены только мягкие ткани. Сейчас за птицей ухаживают — она будет выпущена на волю, когда окрепнет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Спасение   ворона   добро   животные   леска   поступок   птица   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Александр Полчаса назад
Видос с рентгеном обрезали на самом интригующем месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Я извиняюсь, а Роспотребнадзор здесь с какого бока?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1336140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить...
Набирающие популярность в сообществах
«Пила»: 20 самых изощрённых ловушек Джона Крамера во франшизе
«Пила»: 20 самых изощрённых ловушек Джона Крамера во франшизе
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#кино#факты#аварии#шоу бизнес#Россия#кот#криминал
#машина#животные#Юмор#интересное#Прикол#авто аварии#фильм#забавно#знаменитости#милота
#автомобили#люди#в мире#ДТП#история#Автовсячина#полиция#Ynews#истории#позитив
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Виввера запуталась в колючей проволоке Виввера запуталась в колючей проволоке Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные На Урале спасают белку с гигантской опухшей лапой На Урале спасают белку с гигантской опухшей лапой Девушка вернула к жизни кроху-утконоса, пострадавшего из-за наводнения Девушка вернула к жизни кроху-утконоса, пострадавшего из-за наводнения

На что жалуетесь?

Вернуться