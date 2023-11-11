В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями четыре дня

Медицинская нить была протянута между деревьями. И даже зоркий вороний глаз не смог разглядеть опасность. Зацепившись, птица хотела выбраться. Била крылом - и в итоге окончательно запуталась.





Пострадавшую доставили в клинику. Там провели полный осмотр, сделали рентген. Истощена, но не сломлена, удивлены зоологи. Состояние стабильное, угрозы для жизни пернатой пациентки точно нет.