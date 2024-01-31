Кража 3 гигантских метеоритов и 6 загубленных эскимосов

Эта история не только об удивительном открытии, но и бесчеловечном отношении исследователей давних времён по отношению к коренным народам.
На северо-западном побережье Гренландии железный век начался за сотни лет до того, как сюда привезли железо исландские фермеры. Метеоритное железо присутствовало в этом регионе по крайней мере с 1000 года нашей эры, когда группа из примерно 300 эскимосов поселилась в бухте Мелвилля, ограниченной на севере мысом Йорк. Огромные метеориты привлекли эскимосов со всей Арктики, а инструменты, изготовленные из их обломков, позволили эскимосам перейти от каменного века к железному. Эскимосы рассказали исследователю Роберту Пири в конце 1800-х годов легенду о том, что три крупных метеорита представляют собой инуитскую женщину, которую злой дух Торнарсук сбросил с небес вместе с ее собакой и палаткой. Возможно эскимосы просто издевались над Пири придумав такую легенду, так как Джон Росс и другие полярные исследователи никогда не слышали подобную историю. Скорее всего эскимосы считали, что метеориты являются естественными образованиями.
Так или иначе, сотни лет "космические гости" были неотъемлемым ресурсом для группы эскимосов, живущих в этой бесплодной части мира. Но теперь три крупнейших образца с мыса Йорк хранятся совсем в другом месте. Роберт Пири практически украл "Анигито" (Палатку), "Женщину" и "Собаку" и сейчас они выставлены в Американском музее естественной истории. Образец "Палатка" настолько массивен, что опоры для его выставки простираются в горную породу под музеем.
Место падения метеорита находится примерно в 50 км к северо-востоку от мыса Йорк. Он разрушился в воздухе над Иннаанганеком (полуостровом мыса Йорк). Родительское тело метеоритных блоков было возрастом 4,5 миллиарда лет. Исходный метеорит весил около 200 тонн, прежде чем разломился в атмосфере. Падение предположительно произошло более 10 000 лет назад.
Обломки присутствовали здесь задолго до того, как регион бухты Мелвилль был заселен примерно в 1000 году нашей эры. Эскимосы называли это место "Сависавик", происходящее от слова "савик", что означает "нож" или "железо". Они называли блок "Женщина" "Савиксоах", что означает "великое железо".
Дорога от мыса Йорк до Сависавика занимала 3 дня. Временные постройки на месте были построены из камня, предоставляя укрытие для работников. Несколько мест, где ранее находились метеоритные блоки, легко узнаваемы, окруженные кучами разбитого базальта, остатками каменных инструментов, использованных поколениями эскимосов для добычи железа.
"Женщина" весом 3 тонны и "Собака" весом 400 кг – были наиболее интенсивно разрабатываемыми и на них легко различимы физические признаки добычи. Археологи обнаружили ножи с ручками из рога оленя и зуба моржа, топоры с лезвиями из метеоритного железа и другое оружие с инструментами. Артефакты мыса Йорк были найдены даже по всей Канаде.
Ранние полярные исследователи были удивлены, обнаружив, что жители мыса Йорк использовали оружие с железными наконечниками, не имея явного доступа к металлу ни через торговлю, ни через добычу и обработку руды. В 1818 году капитан Джон Росс встретил эскимосов, живущих в Мелвилл-Бей, – группу, которую он описал как "Арктических горцев". Джон Росс стал первым не-эскимосом, обнаружившим наличие метеоритов.
Эскимосы обменялись с Россом некоторыми своими инструментами с железными наконечниками, но не раскрыли ему местоположение "горы". Хотя Росс сам никогда не видел место Сависавик, его доклад об экспедиции, который содержал ссылки на артефакты с метеоритным железом, позднее вдохновил Роберта Пири.
Помимо своей миссии стать первым человеком, достигшим Северного полюса, Пири картографировал части северной Гренландии и писал об образе жизни эскимосов. Провалив свою цель 1894 года по установлению рекорда по самому дальнему путешествию на север, Пири пытался спасти миссию другим способом. К концу 1800-х годов мыс Йорк стал менее изолированным из-за постоянного потока полярных исследователей, которые активно торговали с местным населением. Возможно, поэтому Пири смог убедить эскимосов показать ему место метеоритов, в то время как они отказались делиться его местоположением с Россом десятилетиями ранее. За несколько лет Пири смог завоевать доверие эскимосов. В своих заметках Пири описывает эскимосов как "маленьких коричневых волшебников, очень похожих на детей и должных так восприниматься". Он писал: "Их отношение ко мне - это смесь благодарности и уверенности". Хотя он видел себя их благодетелем, не все эскимосы видели Пири положительным свете. Он использовал их собак для таскания своих саней и использовал самих эскимосов для тяжелой работы.
В 1894 году Пири договорился с эскимосом, с которым он подружился после начала своей экспедиции в 1891 году. Он пообещал ружье в обмен на показ местонахождения метеоритных образцов. Эскимос привез исследователя к "Женщине", "Собаке" и "Палатке".
Непонятно как Роберт Пири договорился с местными жителями. Насколько известно, он никогда не спрашивал разрешения у эскимосов перед взятием метеоритов. В 1895 году началась работа по доставке всех трёх блоков в Америку на шхуне "Кайт".
Команда исследователя смогла привезти в Нью-Йорк "Женщину" и "Собаку" в том же году, но "Палатка" была слишком большим куском. Метеориты транспортировались к кораблю Пири на льдинах. В какой-то момент лед ломался под "Женщиной", и образец едва не был утрачен.
С "Палаткой" всё было еще сложнее. Пири назвал образец "Анигито", вторым именем своей дочери Мари, которая родилась в Гренландии в 1893 году. Извлечение метеорита из земли и его доставка на лодку заняли более года.
Дальше начинается печальная часть всей этой истории...
Пири и эскимосы
Когда метеорит приблизился к краю судна, эскимосы покинули его, быть может, из суеверия. Или просто опасаясь, что его вес может раздавить корабль, но метеорит был безопасно загружен.
С грузом, надежно закрепленном на борту, судно "Надежда" направилось к мысу Йорк, где большинство эскимосов было высажено с оплатой за проделанную работу.
Шесть эскимосов, однако, остались на корабле. Они отправились в Нью-Йорк вместе с Пири и это было их самой большой ошибкой.
В апреле 1897 года в Нью-Йорк прибыло шестеро эскимосов. Далеко от родной Гренландии, где их инуитское сообщество насчитывало всего 234 человека, они оказались в сердце многолюдного мегаполиса. Самым младшим из группы был семилетний Миник.
В течение нескольких месяцев четверо эскимосов умерли от болезней, к которым у них не было иммунитета. Один вернулся домой в Гренландию, оставив Миника одного в огромном городе. Роберт Пири буквально бросил их всех, ведь у него были дела поважнее – он получил награду в размере $40 000 за метеориты.
Одинокий Миник был усыновлён Уильямом Уоллесом – управляющим Музея естественной истории. Но, несмотря на усыновление и воспитание в семье Уоллеса, Миник никогда не чувствовал себя дома в чужой стране. Прошло более десяти лет, прежде чем он снова увидел свою родную Гренландию.
В 1909 году, когда лейтенант Пири наконец достиг своей мечты, Северного полюса, Миник вернулся домой. Эту поездку проспонсировал исследователь, опасаясь за свою репутацию в свете своих достижений.
Миник почувствовал себя чужаком и в Гренландии. Он уже забыл родной язык и ему пришлось заново учить навыки охоты и рыбной ловли. Даже спустя год после возвращения Миник чувствовал себя изгоем и всеми силами пытался приспособиться к жизни с эскимосами.
В письме старому другу Миник позже писал:
"Почему я больше не пригоден жить там, где я родился? Не пригоден жить там, куда меня привезли похитители? Почему я как эксперимент там и здесь? Я мучаюсь, с тех пор как великий белый пират вмешался в природу и оставил меня беспомощным сиротой, брошенным за 10 000 миль от дома?"
В 1916 году он вернулся в Америку и, спустя два года, пал жертвой эпидемии гриппа.
Американская пресса позже описала это трагичную историю словами: "В то время как мы празднуем искателей, расширяющих наши горизонты, открытие новых земель часто происходит за счет жизней таких людей как Миник".
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