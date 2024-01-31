Кража 3 гигантских метеоритов и 6 загубленных эскимосов

На северо-западном побережье Гренландии железный век начался за сотни лет до того, как сюда привезли железо исландские фермеры. Метеоритное железо присутствовало в этом регионе по крайней мере с 1000 года нашей эры, когда группа из примерно 300 эскимосов поселилась в бухте Мелвилля, ограниченной на севере мысом Йорк. Огромные метеориты привлекли эскимосов со всей Арктики, а инструменты, изготовленные из их обломков, позволили эскимосам перейти от каменного века к железному. Эскимосы рассказали исследователю Роберту Пири в конце 1800-х годов легенду о том, что три крупных метеорита представляют собой инуитскую женщину, которую злой дух Торнарсук сбросил с небес вместе с ее собакой и палаткой. Возможно эскимосы просто издевались над Пири придумав такую легенду, так как Джон Росс и другие полярные исследователи никогда не слышали подобную историю. Скорее всего эскимосы считали, что метеориты являются естественными образованиями.

Так или иначе, сотни лет "космические гости" были неотъемлемым ресурсом для группы эскимосов, живущих в этой бесплодной части мира. Но теперь три крупнейших образца с мыса Йорк хранятся совсем в другом месте. Роберт Пири практически украл "Анигито" (Палатку), "Женщину" и "Собаку" и сейчас они выставлены в Американском музее естественной истории. Образец "Палатка" настолько массивен, что опоры для его выставки простираются в горную породу под музеем.