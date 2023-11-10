Люди просто приехали на парковку, а уехали с историей на миллион

Парковка порой становится местом споров. Чего там только не происходит. Это какой-то отдельный мир. В этому посте всё собрали: от странных ситуаций на парковках, которые кажутся выходящими за рамки фантастики, до мастеров парковки, чьи навыки заставляют нас задуматься: "Это возможно?".