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Люди просто приехали на парковку, а уехали с историей на миллион

Люди просто приехали на парковку, а уехали с историей на миллион

Автор:
10 ноября 2023 17:13
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автолюбители   жизи   истории   на парковке   парковка   
980
15

Парковка порой становится местом споров. Чего там только не происходит. Это какой-то отдельный мир. В этому посте всё собрали: от странных ситуаций на парковках, которые кажутся выходящими за рамки фантастики, до мастеров парковки, чьи навыки заставляют нас задуматься: "Это возможно?".

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Метки: авто   автолюбители   жизи   истории   на парковке   парковка   
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1  комментарий
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Kostick 52 минуты назад
не факт, если фаркоп снесли, что лонжероны-пол багажника не повело.
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