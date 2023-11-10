Люди просто приехали на парковку, а уехали с историей на миллион

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Парковка порой становится местом споров. Чего там только не происходит. Это какой-то отдельный мир. В этому посте всё собрали: от странных ситуаций на парковках, которые кажутся выходящими за рамки фантастики, до мастеров парковки, чьи навыки заставляют нас задуматься: "Это возможно?".
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3. Просто машина стояла на парковке - в неё врезалась Киа. В итоге просто удар об парктроник
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Метки: авто автолюбители жизи истории на парковке парковка
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