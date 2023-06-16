Тайванец припарковался на крыше дома, чтобы избежать штрафов за парковку

Одного парня из Тайваня так достали штрафы за парковку под собственными окнами, что он решил ответить маразмом на маразм.
Парковка даже в лучшие времена дело нелегкое, и ситуация только усугубляется в центрах крупных городов, где каждое парковочное место на вес золота. Это еще хорошо, если за тобой/твоей квартирой закреплено конкретное место (и то — даже в этом случае бывают сложности), но если такового нет, к проблеме парковки у родного дома после долгого рабочего дня приходится подойти творчески. Именно это и сделал один житель тайваньского Тайбэя, который словил кучу штрафов за парковку своих фургонов перед домом и твердо решил — хватит это терпеть.
Вместо того, чтобы припарковаться на улице, он поднял оба фургона на крышу своего многоквартиного дома — один на платформе повыше, а второй втиснул так, что небольшая часть авто даже свисала с крыши.
Соседей, понятное дело, ситуация встревожила, но автовладелец оставался спокойным как удав. «Зданию это никак не повредит, так что завязывайте делать из мухи слона», — заявил он China Times.
Обеспокоенным жильцам он также заявил, что здание сделано из стали и бетона и поэтому легко сможет выдержать вес двух фургонов. Впрочем, это вряд ли кого-то успокоило.
Городские власти попросили мужчину снять автомобили с крыши, однако тот отказался, заявив, что технически не нарушает никаких правил. Все мы слышали термин «злостное соблюдение», но это, пардон за каламбур, уже совсем другой уровень.
В итоге мужчина все же подчинился и согласился убрать автомобили, однако он по-прежнему настаивает, что не нарушил никаких правил.
А теперь главный вопрос: нет, не «как ему удалось поднять туда два фургона», потому что здесь ответ простой — он конечно же нанял подъемный кран. Нет, главный вопрос — что он собирался делать дальше? Вызывать кран каждый раз, когда нужно сгонять в магазин за хлебом? Впрочем, это не мешает отчасти восхититься столь несгибаемым упрямством и чистой воды вредностью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пару недель назад, именно здесь, был ЖАРКИЙ СПОР
Противники автомобилей рьяно и "с огоньком" уничтожали меня за высказывания В ПОДДЕРЖКУ АВТОМОБИЛИСТОВ за право на парковку ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
Дай идиотам волю - они всех покусают.
Потом сами же орать будут громче всех, чтоб подвезли зимой, болезных....
да вот схерали....
Самые главные вопросы в жизни это "Зачем?" и "Как?".
"Зачем?" - это понятно. А вот - КАК?!