Тайванец припарковался на крыше дома, чтобы избежать штрафов за парковку

Парковка даже в лучшие времена дело нелегкое, и ситуация только усугубляется в центрах крупных городов, где каждое парковочное место на вес золота. Это еще хорошо, если за тобой/твоей квартирой закреплено конкретное место (и то — даже в этом случае бывают сложности), но если такового нет, к проблеме парковки у родного дома после долгого рабочего дня приходится подойти творчески. Именно это и сделал один житель тайваньского Тайбэя, который словил кучу штрафов за парковку своих фургонов перед домом и твердо решил — хватит это терпеть.

Вместо того, чтобы припарковаться на улице, он поднял оба фургона на крышу своего многоквартиного дома — один на платформе повыше, а второй втиснул так, что небольшая часть авто даже свисала с крыши.