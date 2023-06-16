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Тайванец припарковался на крыше дома, чтобы избежать штрафов за парковку

Тайванец припарковался на крыше дома, чтобы избежать штрафов за парковку

Автор:
16 июня 2023 16:39
Сообщество : Автомир
Метки: Тайвань   авто   забавно   забавные новости   король парковки   парковка   
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Одного парня из Тайваня так достали штрафы за парковку под собственными окнами, что он решил ответить маразмом на маразм.

Парковка даже в лучшие времена дело нелегкое, и ситуация только усугубляется в центрах крупных городов, где каждое парковочное место на вес золота. Это еще хорошо, если за тобой/твоей квартирой закреплено конкретное место (и то — даже в этом случае бывают сложности), но если такового нет, к проблеме парковки у родного дома после долгого рабочего дня приходится подойти творчески. Именно это и сделал один житель тайваньского Тайбэя, который словил кучу штрафов за парковку своих фургонов перед домом и твердо решил — хватит это терпеть.

Вместо того, чтобы припарковаться на улице, он поднял оба фургона на крышу своего многоквартиного дома — один на платформе повыше, а второй втиснул так, что небольшая часть авто даже свисала с крыши.

Соседей, понятное дело, ситуация встревожила, но автовладелец оставался спокойным как удав. «Зданию это никак не повредит, так что завязывайте делать из мухи слона», — заявил он China Times.

Обеспокоенным жильцам он также заявил, что здание сделано из стали и бетона и поэтому легко сможет выдержать вес двух фургонов. Впрочем, это вряд ли кого-то успокоило.

Городские власти попросили мужчину снять автомобили с крыши, однако тот отказался, заявив, что технически не нарушает никаких правил. Все мы слышали термин «злостное соблюдение», но это, пардон за каламбур, уже совсем другой уровень.

В итоге мужчина все же подчинился и согласился убрать автомобили, однако он по-прежнему настаивает, что не нарушил никаких правил.

А теперь главный вопрос: нет, не «как ему удалось поднять туда два фургона», потому что здесь ответ простой — он конечно же нанял подъемный кран. Нет, главный вопрос — что он собирался делать дальше? Вызывать кран каждый раз, когда нужно сгонять в магазин за хлебом?  Впрочем, это не мешает отчасти восхититься столь несгибаемым упрямством и чистой воды вредностью.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тайвань   авто   забавно   забавные новости   король парковки   парковка   
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2  комментария
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90k
Херанука Паибалу Час назад
А что вы удивляетесь
Пару недель назад, именно здесь, был ЖАРКИЙ СПОР
Противники автомобилей рьяно и "с огоньком" уничтожали меня за высказывания В ПОДДЕРЖКУ АВТОМОБИЛИСТОВ за право на парковку ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
Дай идиотам волю - они всех покусают.
Потом сами же орать будут громче всех, чтоб подвезли зимой, болезных....
да вот схерали....
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31k
Ashabad 6 минут назад
Самые главные вопросы в жизни, это не "Кто виноват?" и "Что делать?".
Самые главные вопросы в жизни это "Зачем?" и "Как?".
"Зачем?" - это понятно. А вот - КАК?!
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