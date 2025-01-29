В Чувашии мигрантам запретили работать в нескольких сферах

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о запрете мигрантам работать в ключевых секторах экономики региона. Речь идёт о розничной торговле алкоголем и табаком, развозе пассажиров на общественном транспорте и такси, а также образовании, культуре, спорте и сфере развлечений.

Отмечается, что новые нормы вступят в силу с 1 апреля текущего года. За оставшиеся два месяца работодатели должны будут распрощаться с иностранными сотрудниками, которые попадают под действие закона. Как отметили власти региона, принятая мера направлена на сокращение нарушений в миграционной сфере, а также для поддержки коренных жителей в вопросах трудоустройства.