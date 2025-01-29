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В Чувашии мигрантам запретили работать в нескольких сферах

В Чувашии мигрантам запретили работать в нескольких сферах

Автор:
29 января 2025 12:43
Сообщество : Жить в России
Метки: запрет   мигранты   нарушения   трудоустройство   указ   чувашия   
1084
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Как отметили власти региона, принятые меры направлены на сокращении нарушений в миграционной сфере и на помощь коренным жителям в вопросах трудоустройства.

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о запрете мигрантам работать в ключевых секторах экономики региона. Речь идёт о розничной торговле алкоголем и табаком, развозе пассажиров на общественном транспорте и такси, а также образовании, культуре, спорте и сфере развлечений.



Отмечается, что новые нормы вступят в силу с 1 апреля текущего года. За оставшиеся два месяца работодатели должны будут распрощаться с иностранными сотрудниками, которые попадают под действие закона. Как отметили власти региона, принятая мера направлена на сокращение нарушений в миграционной сфере, а также для поддержки коренных жителей в вопросах трудоустройства.

Данная мера не затронет граждан четырёх стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе работать на территории России без патентов.



«Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также  высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов», — пояснила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

Добавим, что различные ограничения на трудоустройство для иностранных граждан уже ввели почти в половине субъектов России. В конце декабря 2024 года к ним присоединилась Саратовская область, где мигрантам запретили работать в здравоохранении, образовании и соцобеспечении. Эти сферы добавили к уже существующему запрету занимать вакантные места в общепите, торговле, доставке и перевозке пассажиров. Дальше всех в ограничениях пошли власти Краснодарского края, запретив мигрантам работать во всех сферах, кроме строительства.

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Метки: запрет   мигранты   нарушения   трудоустройство   указ   чувашия   
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15  комментариев
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26k
ron 2 часа назад
полиция, медицина, образование?
только строительство и жкх!
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24k
Robin Hood 12 минут назад
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15k
vasilykopkov Полчаса назад
Отлично!!!
Из регионов их потихоньку вытесняют.
И они все скапливаются в Москве и Питере...
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6k
Владимир 36 минут назад
так они уже почти все граждане.попалась статья,даже на зоне им паспорта раздают.
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129
Павел Смирнов 36 минут назад
Почему не ввести визовый режим с мамбетостанами? Какая же плесень ныне во власти.
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16k
Alex 46 минут назад
Пусть пиз**т в свои кишлаки.
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1k
Вы меня знаете 50 минут назад
Господи кого попросить, что бы также в Москве сделали!!!!!!!!
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664
Thor Steiner 53 минуты назад
Чувашия для чуваков!
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1k
Aurelian Час назад
Когда в Москве примут указ? Таксисты и торгаши должны уехать еб*ать ослов. С людьми им никак.
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30k
ЦСКА 2 часа назад
А не проще на государственном уровне огласить список сфер, где мигрантам можно работать?? Или еще не все красномордые чинуши нажрались!?
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9k
Бритва 2 часа назад
теперь мигранту нужно выяснить, кому занести, чтобы перестать быть мигрантом
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2957 постов (2965 в горячем)
Лесник
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