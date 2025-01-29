В Чувашии мигрантам запретили работать в нескольких сферах

Как отметили власти региона, принятые меры направлены на сокращении нарушений в миграционной сфере и на помощь коренным жителям в вопросах трудоустройства.
Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о запрете мигрантам работать в ключевых секторах экономики региона. Речь идёт о розничной торговле алкоголем и табаком, развозе пассажиров на общественном транспорте и такси, а также образовании, культуре, спорте и сфере развлечений.
Отмечается, что новые нормы вступят в силу с 1 апреля текущего года. За оставшиеся два месяца работодатели должны будут распрощаться с иностранными сотрудниками, которые попадают под действие закона. Как отметили власти региона, принятая мера направлена на сокращение нарушений в миграционной сфере, а также для поддержки коренных жителей в вопросах трудоустройства.
Данная мера не затронет граждан четырёх стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе работать на территории России без патентов.
«Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов», — пояснила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.
Добавим, что различные ограничения на трудоустройство для иностранных граждан уже ввели почти в половине субъектов России. В конце декабря 2024 года к ним присоединилась Саратовская область, где мигрантам запретили работать в здравоохранении, образовании и соцобеспечении. Эти сферы добавили к уже существующему запрету занимать вакантные места в общепите, торговле, доставке и перевозке пассажиров. Дальше всех в ограничениях пошли власти Краснодарского края, запретив мигрантам работать во всех сферах, кроме строительства.
Источник:
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- Власти Приморья запретят приезжим работать в 41 сфере
- Мужчинам из Таджикистана запретили приезжать в несколько стран
- Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
- В Красноярском крае мигрантам запретили работать в такси и розничной торговле
только строительство и жкх!
Из регионов их потихоньку вытесняют.
И они все скапливаются в Москве и Питере...