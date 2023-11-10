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9 чёрных комедий, которые помогут убить один выходной день

9 чёрных комедий, которые помогут убить один выходной день

Автор:
10 ноября 2023 10:34
Сообщество : Во что залипнуть на выходных
Метки: киноподборка   комедии   лучшие фильмы   фильмы   хорошее кино   чёрные комедии   
1781
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Данная сугубо субъективная подборка собрана исключительно на вкусовых предпочтениях автора данного поста (то есть меня). Затем она была отшлифована рейтингами сайтов Кинопоиск и IMDb. Фильмы с низким рейтингом были исключены, а один добавлен. Эта подборка не претендует на какую-то гениальность или "лучшесть". Если вы можете посоветовать другие чёрные комедии, которые вам очень зашли, добро пожаловать в комментарии.

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Метки: киноподборка   комедии   лучшие фильмы   фильмы   хорошее кино   чёрные комедии   
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19  комментариев
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18k
Голос Вселенной Час назад
Смотрел "Убойные каникулы". Когда смотрел первый раз - чуть живот не надорвал. Всем рекомендую.
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4k
Александр Минуту назад
Список одобряю!!!
Убойные каникулы за фразу. Что ж вы себя не бережете? Я ржал как конь минут 5.

Смотреть всем

Ссылка www.youtube.com
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23k
voipstersk8 8 минут назад
Zombiland однозначно в моем топе. Пересматриваю раз в год
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41k
Aleks 9 минут назад
Кому хочется залипнуть под трешачек советую сериал Патруль 314. Главное перетерпеть пару серий, потом не оторваться
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5k
BenderRodriguez 17 минут назад
Не знаю как остальное, но «Убойные каникулы» и трилогия «Кровь и мороженое» действительно шикарные картины. Посмотрите, не пожалеете!
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49k
Aleksandr 24 минуты назад
Не забываем о классике жанра...

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5k
Голодный бурундук-шатун 37 минут назад
В кои-то веки Никифоридис выложил плюс-минус годную подборку... Видать, Апокалипсис не за горами


"Убойные каникулы" и трилогию "Кровь и мороженое" - очень рекомендую, если кто не видел.
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5k
Наталья Час назад
Смотрела "Убойные каникулы" в кинотеатре с мужем и его другом. Пребывала в шоке от происходящих на экране событий и фонтанов крови, сидела притихшая, как большинство зрителей в зале, за то мой муж с другом ржали как кони на весь зал почти весь фильм.
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55
Igor Час назад
"комедий, которые помогут убить один выходной день"
=========
Вот бы ещё здоровый человек мечтал убить выходной день просмотром тупейших чёрных комедий...
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10k
Billi_Bons Час назад
Лучше еще раз пересмотреть "Голый пистолет" или "Горячие головы".
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612
ruslan d Час назад
Добро пожаловать в Zомбилэнд - пушка/бомба
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34k
Snork Snorkoff Час назад
мдэ..
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Никифоридис

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