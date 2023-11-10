9 чёрных комедий, которые помогут убить один выходной день

Данная сугубо субъективная подборка собрана исключительно на вкусовых предпочтениях автора данного поста (то есть меня). Затем она была отшлифована рейтингами сайтов Кинопоиск и IMDb. Фильмы с низким рейтингом были исключены, а один добавлен. Эта подборка не претендует на какую-то гениальность или "лучшесть". Если вы можете посоветовать другие чёрные комедии, которые вам очень зашли, добро пожаловать в комментарии.

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1. Добро пожаловать в Zомбилэнд Если вы любите фильмы про зомби или ненавидите их, данная картина обязательна к просмотру. Не говорите, что не смотрели про приключения недотёпы в мире, который заполонили зомби. У фильма есть и продолжение, но очень слабенькое. 2023-11-10T10:34:00+03:00 Если вы любите фильмы про зомби или ненавидите их, данная картина обязательна к просмотру. Не говорите, что не смотрели про приключения недотёпы в мире, который заполонили зомби. У фильма есть и продолжение, но очень слабенькое.

2. Убойные каникулы Пожалуй, самый упоротый фильм из всей подборки. Сценаристы и режиссёры картины обстебали все слешеры. Алан Тьюдик прекрасно сыграл недоманьяка с бензопилой. А фразочки в фильме просто потрясающие. Студентики с ума посходили, надо попрятать все острые предметы! 2023-11-10T10:34:00+03:00 Пожалуй, самый упоротый фильм из всей подборки. Сценаристы и режиссёры картины обстебали все слешеры. Алан Тьюдик прекрасно сыграл недоманьяка с бензопилой. А фразочки в фильме просто потрясающие. Студентики с ума посходили, надо попрятать все острые предметы!

3. Зависнуть в Палм-Спрингс Чернушная комедия про петлю во времени. Эдакий молодёжный аналог фильма "День Сурка", но на максималках. Сравнивать картины не совсем уместно, но сей фильм ничуть не уступает приключениям Билла Мюррея. 2023-11-10T10:34:00+03:00 Чернушная комедия про петлю во времени. Эдакий молодёжный аналог фильма "День Сурка", но на максималках. Сравнивать картины не совсем уместно, но сей фильм ничуть не уступает приключениям Билла Мюррея.

4. Счастливого дня смерти Ещё один фильм про петлю во времени. Но в данном случае за главной героиней будет охотиться настоящий маньяк-психопат (а может быть их несколько?). Юморной слешер во всей своей красе. У фильма есть сиквел. 2023-11-10T10:34:00+03:00 Ещё один фильм про петлю во времени. Но в данном случае за главной героиней будет охотиться настоящий маньяк-психопат (а может быть их несколько?). Юморной слешер во всей своей красе. У фильма есть сиквел.

5. Пипец Чёрная пародия на все фильмы про супергероев. Картину можно бы было назвать "Ушлёпок против преступности" или "Зачем он натянул зелёные трусы на голову?". Николас Кейдж в картине великолепен. Если не смотрели, то очень советую. Есть и продолжение, но вторая картина сильно уступает первой. 2023-11-10T10:34:00+03:00 Чёрная пародия на все фильмы про супергероев. Картину можно бы было назвать "Ушлёпок против преступности" или "Зачем он натянул зелёные трусы на голову?". Николас Кейдж в картине великолепен. Если не смотрели, то очень советую. Есть и продолжение, но вторая картина сильно уступает первой.

6. Зомби по имени Шон Это первый фильм из британской трилогии "Кровь и мороженое". Сюжет закручивается вокруг продавца, работающего в Лондоне. Шон словно зомби... Примечательно поведение несуразного героя, когда начинается настоящий зомби-апокалипсис. 2023-11-10T10:34:00+03:00 Это первый фильм из британской трилогии "Кровь и мороженое". Сюжет закручивается вокруг продавца, работающего в Лондоне. Шон словно зомби... Примечательно поведение несуразного героя, когда начинается настоящий зомби-апокалипсис.

7. Типа крутые легавыем Это второй фильм из трилогии "Кровь и мороженое". Картина-стёб, основанная на боевиках восьмидесятых и девяностых, идеализировавших образ брутального полицейского. 2023-11-10T10:34:00+03:00 Это второй фильм из трилогии "Кровь и мороженое". Картина-стёб, основанная на боевиках восьмидесятых и девяностых, идеализировавших образ брутального полицейского.

8. Армагеддец Заключительный фильм из трилогии (которая, кстати, никак не связана логически) "Кровь и мороженое". Фильм про алкоголика и тотальный трындец. Чтобы не портить впечатление тем, кто не смотрел картину, следует сказать, что, вероятно, таким и будет конец света. 2023-11-10T10:34:00+03:00 Заключительный фильм из трилогии (которая, кстати, никак не связана логически) "Кровь и мороженое". Фильм про алкоголика и тотальный трындец. Чтобы не портить впечатление тем, кто не смотрел картину, следует сказать, что, вероятно, таким и будет конец света.