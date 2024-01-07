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Почему поколение Z так быстро стареет

Почему поколение Z так быстро стареет

Автор:
07 января 2024 06:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Поколение Z   ботокс   возраст   косметологи   красота   филлеры   
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Обращали ли вы внимание, что когда смотрите старые фотографии наших бабушек и дедушек из старших классов, на снимках изображены очень взрослые дяди и тети? Понятно, что времена были сложными, и люди взрослели рано. Но вот парадокс: если взглянуть на свежие снимки современных выпускников, то иногда сложно отличить, где дети, а где учителя.

Возникает закономерный вопрос: почему поколение Z (родившиеся с 1997 по 2012) так быстро стареет? Складывается стойкое ощущение, что через десять лет родители будут выглядеть моложе своих детей.

Инъекции, филлеры и вейпинг стали одними из основных факторов, которые приводят к тому, что поколение Z выглядит старше миллениалов, предупреждают эксперты. Косметические процедуры становятся все более распространенными среди молодых людей. Хотя кажется, что молодежь активно заботится о своей внешности, практикующие врачи высказывают опасения по поводу раннего введения инъекций, которое может негативно сказаться на естественном развитии черт лица.

"Нередко можно встретить 18-летних, которые уже делают филлеры для увеличения губ", - отмечает доктор Росс Перри, медицинский директор кожных клиник Cosmedics. Он также добавил, что "20-летние начинают использовать ботокс и филлеры, делают татуаж бровей и губ". Эти процедуры "в совокупности могут добавить вам лет", - отмечает Перри, ведь однажды начав этот путь, очень сложно вернуться к естественному виду, особенно когда человек гонится за популярностью в социальных сетях.

Поколение Z выросло с интернетом и социальными сетями, что означает, что идеи и обучение косметическим процедурам, тенденциям и уходу за кожей для них максимально доступны. В погоне за вечной молодостью, 20-летние девушки делают многочисленные инъекции, пытаясь избавиться от будущих морщин.

Пухлые щеки и губы "искажают лицо", утверждает специалист по эстетике Амиш Патель, из-за чего человек выглядит намного старше своих лет. Начинать режим ухода за кожей в подростковом возрасте - хорошая идея, но используемые продукты должны соответствовать не только вашему типу кожи, но и возрасту.



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Метки: Поколение Z   ботокс   возраст   косметологи   красота   филлеры   
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V2.Smirnov 51 минуту назад
Это какой-то буржуйский одёжно-косметический прикол. Я, глядя на фото мамы (1936г рождения) и её одноклассниц - НЕ вижу "очень взрослых дядь и теть". Не смотря на то, что жизнь в Войну была далеко не сахар. И работали они и голодали и условия были с сегодняшней точки зрения жуткими. А вот нет этой нарочитой взрослости-сексуальности о которой говорится в статье. Подростки. Угловатые. Тощие. Вот через несколько лет на свадебных фото там да - глаз не оторвать.
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Boriss O. 13 минут назад
Посмотрели на Ивлееву на дурацкой вечеринке!? Да она же без грима страшнее Атомной войны!!!
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