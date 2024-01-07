Почему поколение Z так быстро стареет

"Нередко можно встретить 18-летних, которые уже делают филлеры для увеличения губ", - отмечает доктор Росс Перри, медицинский директор кожных клиник Cosmedics. Он также добавил, что "20-летние начинают использовать ботокс и филлеры, делают татуаж бровей и губ". Эти процедуры "в совокупности могут добавить вам лет", - отмечает Перри, ведь однажды начав этот путь, очень сложно вернуться к естественному виду, особенно когда человек гонится за популярностью в социальных сетях.



Поколение Z выросло с интернетом и социальными сетями, что означает, что идеи и обучение косметическим процедурам, тенденциям и уходу за кожей для них максимально доступны. В погоне за вечной молодостью, 20-летние девушки делают многочисленные инъекции, пытаясь избавиться от будущих морщин.