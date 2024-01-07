Почему поколение Z так быстро стареет

Обращали ли вы внимание, что когда смотрите старые фотографии наших бабушек и дедушек из старших классов, на снимках изображены очень взрослые дяди и тети? Понятно, что времена были сложными, и люди взрослели рано. Но вот парадокс: если взглянуть на свежие снимки современных выпускников, то иногда сложно отличить, где дети, а где учителя.
Возникает закономерный вопрос: почему поколение Z (родившиеся с 1997 по 2012) так быстро стареет? Складывается стойкое ощущение, что через десять лет родители будут выглядеть моложе своих детей.
Инъекции, филлеры и вейпинг стали одними из основных факторов, которые приводят к тому, что поколение Z выглядит старше миллениалов, предупреждают эксперты. Косметические процедуры становятся все более распространенными среди молодых людей. Хотя кажется, что молодежь активно заботится о своей внешности, практикующие врачи высказывают опасения по поводу раннего введения инъекций, которое может негативно сказаться на естественном развитии черт лица.
"Нередко можно встретить 18-летних, которые уже делают филлеры для увеличения губ", - отмечает доктор Росс Перри, медицинский директор кожных клиник Cosmedics. Он также добавил, что "20-летние начинают использовать ботокс и филлеры, делают татуаж бровей и губ". Эти процедуры "в совокупности могут добавить вам лет", - отмечает Перри, ведь однажды начав этот путь, очень сложно вернуться к естественному виду, особенно когда человек гонится за популярностью в социальных сетях.
Поколение Z выросло с интернетом и социальными сетями, что означает, что идеи и обучение косметическим процедурам, тенденциям и уходу за кожей для них максимально доступны. В погоне за вечной молодостью, 20-летние девушки делают многочисленные инъекции, пытаясь избавиться от будущих морщин.
Пухлые щеки и губы "искажают лицо", утверждает специалист по эстетике Амиш Патель, из-за чего человек выглядит намного старше своих лет. Начинать режим ухода за кожей в подростковом возрасте - хорошая идея, но используемые продукты должны соответствовать не только вашему типу кожи, но и возрасту.
Источник:
- Годы красоте не помеха: главные супермодели вновь блистают на обложке осеннего Vanity Fair
- 74-летняя британка поделилась секретом молодости
- Плевал я на вашу пенсию: 15 горячих мужчин-моделей за 50
- 74-летняя мама Илона Маска поразила всех своим обтягивающим комбинезоном
- «Молодые позавидуют»: 65-летняя Шерон Стоун похвасталась фигурой в купальнике