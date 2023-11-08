PR-технологии начала XX века на службе ВМС США. Как это работало?

Однако, несмотря на это, большинство людей не горело желанием оказаться в составе экипажа боевого корабля, ведь даже навскидку способов умереть на нём было куда больше, чем в сухопутной армии. Поэтому-то и различные способы заманивания на флот вновь стали использоваться в военной пропаганде.

В 1917 году жители Нью-Йорка с интересом наблюдали за развернувшимся посреди Юнион-сквер строительством. Стучали топоры, визжали пилы и грузовики раз за разом привозили на место работ всё новые и новые деревянные детали и доски. На глазах у удивленных горожан прямо посреди сквера возник настоящий дредноут, только сделанный из дерева. Это был «USS Recruit» или, как его ещё называли, Landship Recruit.

Этот проект был идеей командования ВМФ США, которое отчаянно нуждалось в большом количестве новобранцев для комплектования флота. На «Рекруте» была своя команда, состоящая из тридцати девяти моряков-стажёров и их капитана К. Ф. Пирса. Судно официально числилось в составе флота США, и уплыть никуда не могло, но, тем не менее, выполняло важную функцию — привлекало на службу заинтересованных людей.

На «Рекруте» была смонтирована боевая рубка, дымовая труба, три двухорудийные башни с 14-дюймовыми орудиями, десять пятидюймовых орудий в орудийных казематах и две высокие решетчатые башни характерные для линкоров США того времени. Всё это было выполнено из дерева. Корабль был введён в эксплуатацию 8 сентября 1917 года и привлёк к себе большое внимание. На нём проводилась массовые мероприятия и агитационные выступления. Ежедневно сотни жителей стекались к нему, чтобы посмотреть и посетить внутренние помещения корабля, которые максимально выгодно показывали быт на судне тех времён.