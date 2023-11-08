PR-технологии начала XX века на службе ВМС США. Как это работало?

Служба на море всегда ассоциировались у людей с риском, и потому не удивительно, что порой на флотскую службу людей буквально заманивали. В эпоху паруса, к примеру, многие государства привлекали людей на свои корабли обманом, или же использовали преступников. Ситуация стала меняться лишь с пришествием века пара, когда корабли стали по-настоящему сложными, и требовали большое количество специалистов в той или иной области.
Однако, несмотря на это, большинство людей не горело желанием оказаться в составе экипажа боевого корабля, ведь даже навскидку способов умереть на нём было куда больше, чем в сухопутной армии. Поэтому-то и различные способы заманивания на флот вновь стали использоваться в военной пропаганде.
В 1917 году жители Нью-Йорка с интересом наблюдали за развернувшимся посреди Юнион-сквер строительством. Стучали топоры, визжали пилы и грузовики раз за разом привозили на место работ всё новые и новые деревянные детали и доски. На глазах у удивленных горожан прямо посреди сквера возник настоящий дредноут, только сделанный из дерева. Это был «USS Recruit» или, как его ещё называли, Landship Recruit.
Этот проект был идеей командования ВМФ США, которое отчаянно нуждалось в большом количестве новобранцев для комплектования флота. На «Рекруте» была своя команда, состоящая из тридцати девяти моряков-стажёров и их капитана К. Ф. Пирса. Судно официально числилось в составе флота США, и уплыть никуда не могло, но, тем не менее, выполняло важную функцию — привлекало на службу заинтересованных людей.
На «Рекруте» была смонтирована боевая рубка, дымовая труба, три двухорудийные башни с 14-дюймовыми орудиями, десять пятидюймовых орудий в орудийных казематах и две высокие решетчатые башни характерные для линкоров США того времени. Всё это было выполнено из дерева. Корабль был введён в эксплуатацию 8 сентября 1917 года и привлёк к себе большое внимание. На нём проводилась массовые мероприятия и агитационные выступления. Ежедневно сотни жителей стекались к нему, чтобы посмотреть и посетить внутренние помещения корабля, которые максимально выгодно показывали быт на судне тех времён.
Корабль простоял в центре города до 1920 года, после чего было решено его демонтировать. Были предложения перенести его на Кони-Айленд, но оказалась, что такой переезд обойдется в сумму, превышающую стоимость материалов, из которых он был собран. По отчётам ВМФ, за свои почти три года службы «Рекрут» привлек на флот около 25 000 человек! Этого хватило бы для укомплектования экипажем 28 линкоров типа «Невада». Потому эту идею признали удачной, и во флоте США ещё не единожды использовали деревянные макеты для разных целей.
Так, например, в 1949 году в учебном центре ВМФ в Сан-Диего по аналогии с «Рекрутом», построенным в годы Первой мировой войны в Нью-Йорке, был возведен еще один деревянный корабль, USS Recruit или TDE-1. На этот раз судно не рекрутировало людей на службу во флот своим видом, его предназначение было более утилитарно. Повторив компоновку эскортных эсминцев класса «Дили» (Dealey-class), судно использовали качестве «учебной парты». Согласно данным ВМФ США, новый «Рекрут» обучал до 50 000 человек ежегодно. Корабль получил от своих учеников прозвище «USS Neversail». Он просуществовал до 1967 года, после чего был списан из-за невозможности его классифицировать в новом компьютеризированном реестре судов флота. Однако в 1982 год «Рекрута» отреставрировали и перестроили. На этот раз его сделали похожим по компоновке на современные фрегаты класса Oliver Hazard Perry. В новом статусе он прослужил до 1997 года, вплоть до закрытия базы.
На сегодняшний день современный «Рекрут» всё ещё остаётся на месте и претендует на роль корабля-музея, однако решение об этом так и не принято. Деревянные макеты кораблей использовались флотом США не только для обучения или вербовки в свои ряды. Были и массогабаритные макеты для обучения пилотов авианосных соединений. Так, в 1943 году, как раз для этих целей на берегу высохшего озера Rogers Dry была построена плоская модель корабля, повторявшая своими очертаниями японский тяжёлый крейсер класса «Такао». Место для постройки было выбрано не случайно — песчаные дюны вокруг немного поправили, чтобы воссоздавать аналогию с океаном, где волны частично могут скрывать вражеский корабль. Этот макет получил официально название AAF (Target) T-799, однако пилоты и обслуживающий персонал называли его «Мурок Мару» (Muroc Maru). Макет использовался для отработки бомбометания и захода на цель. Он прослужил до 1950 года, и только после этого был демонтирован. Конечно, перед этим пришлось провести массовые саперные работы для обезвреживания всех несработавших бомб, которых за годы эксплуатации «Мурок Мару» скопилось немало.
Помимо этих трёх примеров на флоте США существовало ещё немало деревянных массогабаритных макетов, которые использовались с похожими целями. Такими был, к примеру, USS Commodore (401B) в Мэриленде или USS Bluejacket в Орландо. Все их можно считать потомками первого удачного проекта USS Recruit, смонтированного посреди Нью-Йорка в далёком 1917 году, и породившего целый флот деревянных судов, которые так никогда никуда и не поплыли с мест своей постройки, но открыли двери в море многим тысячам моряков.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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Нисколько не удивлюсь, если внутри макета этого дредноута в парке был бар и бравые вояки угощали парней...