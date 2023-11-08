Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии

Это не фейк. Это реальная тусовочка в Тбилиси. Не работают, денег нет неделями, роются по помойкам. Дышат воздухом свободы. Фоточками обмениваются, кто-то ломтик арбуза нашел, кто-то лапшички, кто-то в Маке доел объедки за посетителями. Главное не работать, а процесс рытья в помойках модно назвать «фриганством».
Фриганизм (от английского слова free — «свободный, бесплатный») — это социальное явление, появившееся в США в начале 90-х в анархистских и панк-сообществах. В его основу заложены идеи "разумного потребления". В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют в основном мусорки и свалки.
Наибольшее развитие движение получило в странах Европы, особенно в Швеции и Эстонии.
После начала боевых действий в Украине тысячи молодых людей уехали из России в Грузию. В их числе были и те, кто присоединился к движению фриганов на "новой родине".
Портал "Такие дела" опубликовал несколько историй мигрантов, которые практикуют фриганизм в Тбилиси.
Митя, 32 года, из Москвы
Помимо шмоток, на помойках может быть куча всего полезного и необычного, например, один раз шел на день рождения без подарка, увидел репродукцию картины Климта, взял, подарил.
Фриганство в Тбилиси работает для меня так же эффективно. В первый месяц я нашел крутой спальник. В нем я спал, так как было очень холодно — у нас нет центрального отопления, как и в большинстве квартир в этом городе. В Тбилиси много еды, особенно около магазинов. За год моего пребывания здесь свежие овощи я не покупал ни разу. Сейчас опыта уже очень много, и я за десять секунд могу определить, есть ли в помойке то, что мне нужно. Сам не знаю, как это работает. Магия, чутье.
Айсу, 22 года, из Астрахани
Когда начались боевые действия я немного поработала волонтером в одном из пунктов временного размещения беженцев. Ближе к середине сентября одна из беженок сказала мне, что в пункт кто-то приходил и спрашивал про меня. После этого я решила уехать в Грузию. В Тбилиси фриганство мне преподнесли друзья как прикол. Я увидела, как фриганит моя подруга Сабина, посмотрела на красивые вещи, которая она находит, и подумала, что тоже хочу пробовать. В тот же день на помойке увидела крутой шопер и несколько книг в хорошем состоянии. Впоследствии я нашла на помойках весь свой шмот. К еде с помойки я отношусь абсолютно нормально с самого начала моей практики. Потом узнала, что можно заходить в «Макдак», там люди, бывает, оставляют напитки или картошку фри.
Леха, 24 года, Ира, 27 лет, из Омска
Короче, если бы не фриганили, были бы в жесткой бедноте и недостатке. Сейчас мы с Ирой работаем в веганском кафе. Зарплаты, в принципе, хватает, чтобы платить за аренду, табак. Посетители иногда оставляют еду на тарелке. И если я голоден, я, конечно, возьму чистый прибор и доем.
Почитаешь такое и подумаешь: "А можно бетонную стену поставить на Верхнем Ларсе? Метров так 30 высотой. Чтобы они назад в Россию не перепрыгнули?", - предлагает блогер и журналист Сергей Колясников.
А и правда, можно?
Пользователи сети согласны:
Источник:
- 20+ фото заброшенных зданий и объектов в странах бывшего СССР
- Бездомная собака стала городской достопримечательностью и получила отметку на гугл-карте
- Грузины устроили протесты из-за приезда Владимира Познера
- Красоты Тбилиси - заброшенные и забытые
- «Несмотря на сопротивление грузинского народа»: в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолёт, прилетевший прямым рейсом из России
Вот шмотки и разные вещи у нас действительно часто выставляют у подъездов или этих помещений. Я и сам так нашел пару советских усилителей, кассетную деку, тюнер, и кое-что по мелочи, тоже времён СССР. Работают отлично. И мне совсем не стыдно было их забрать, хорошие вещи, просто современной молодежи они не нужны, а мне в кайф иногда послушать кассеты.
Придурки обрели щастье...
Им похоже в кайф.