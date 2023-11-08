Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии

Фриганизм (от английского слова free — «свободный, бесплатный») — это социальное явление, появившееся в США в начале 90-х в анархистских и панк-сообществах. В его основу заложены идеи "разумного потребления". В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют в основном мусорки и свалки.

Наибольшее развитие движение получило в странах Европы, особенно в Швеции и Эстонии.

После начала боевых действий в Украине тысячи молодых людей уехали из России в Грузию. В их числе были и те, кто присоединился к движению фриганов на "новой родине".

Портал "Такие дела" опубликовал несколько историй мигрантов, которые практикуют фриганизм в Тбилиси.