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Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии

Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии

Автор:
08 ноября 2023 00:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Грузия   помойки   релоканты   тбилиси   тусовка   фриганство   
1399
6

Это не фейк. Это реальная тусовочка в Тбилиси. Не работают, денег нет неделями, роются по помойкам. Дышат воздухом свободы. Фоточками обмениваются, кто-то ломтик арбуза нашел, кто-то лапшички, кто-то в Маке доел объедки за посетителями. Главное не работать, а процесс рытья в помойках модно назвать «фриганством».

Фриганизм (от английского слова free — «свободный, бесплатный») — это социальное явление, появившееся в США в начале 90-х в анархистских и панк-сообществах. В его основу заложены идеи "разумного потребления". В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют в основном мусорки и свалки.

Наибольшее развитие движение получило в странах Европы, особенно в Швеции и Эстонии.

После начала боевых действий в Украине тысячи молодых людей уехали из России в Грузию. В их числе были и те, кто присоединился к движению фриганов на "новой родине".

Портал "Такие дела" опубликовал несколько историй мигрантов, которые практикуют фриганизм в Тбилиси.

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Митя, 32 года, из Москвы

Помимо шмоток, на помойках может быть куча всего полезного и необычного, например, один раз шел на день рождения без подарка, увидел репродукцию картины Климта, взял, подарил.

Фриганство в Тбилиси работает для меня так же эффективно. В первый месяц я нашел крутой спальник. В нем я спал, так как было очень холодно — у нас нет центрального отопления, как и в большинстве квартир в этом городе. В Тбилиси много еды, особенно около магазинов. За год моего пребывания здесь свежие овощи я не покупал ни разу. Сейчас опыта уже очень много, и я за десять секунд могу определить, есть ли в помойке то, что мне нужно. Сам не знаю, как это работает. Магия, чутье.

Айсу, 22 года, из Астрахани

Когда начались боевые действия я немного поработала волонтером в одном из пунктов временного размещения беженцев. Ближе к середине сентября одна из беженок сказала мне, что в пункт кто-то приходил и спрашивал про меня. После этого я решила уехать в Грузию. В Тбилиси фриганство мне преподнесли друзья как прикол. Я увидела, как фриганит моя подруга Сабина, посмотрела на красивые вещи, которая она находит, и подумала, что тоже хочу пробовать. В тот же день на помойке увидела крутой шопер и несколько книг в хорошем состоянии. Впоследствии я нашла на помойках весь свой шмот. К еде с помойки я отношусь абсолютно нормально с самого начала моей практики. Потом узнала, что можно заходить в «Макдак», там люди, бывает, оставляют напитки или картошку фри.

Леха, 24 года, Ира, 27 лет, из Омска

Короче, если бы не фриганили, были бы в жесткой бедноте и недостатке. Сейчас мы с Ирой работаем в веганском кафе. Зарплаты, в принципе, хватает, чтобы платить за аренду, табак. Посетители иногда оставляют еду на тарелке. И если я голоден, я, конечно, возьму чистый прибор и доем.


Почитаешь такое и подумаешь: "А можно бетонную стену поставить на Верхнем Ларсе? Метров так 30 высотой. Чтобы они назад в Россию не перепрыгнули?", - предлагает блогер и журналист Сергей Колясников.

А и правда, можно?

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Метки: Грузия   помойки   релоканты   тбилиси   тусовка   фриганство   
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27  комментариев
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662
Аристарх Севидов Час назад
Бомжи что-ли?
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−1
сифилистина 3 минуты назад
до чего пуй ло первый народ довёл, мать его в сраку е -б ...
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6k
alex 8 минут назад
я ща блнвану
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13k
Кыся 9 минут назад
Про Эстонию автор чего-то загнул. Нет у нас таких. Может разве что в Таллине есть пара долбанутых. Да и помойки у нас все запираются, или вообще стоят в отдельных помещениях.
Вот шмотки и разные вещи у нас действительно часто выставляют у подъездов или этих помещений. Я и сам так нашел пару советских усилителей, кассетную деку, тюнер, и кое-что по мелочи, тоже времён СССР. Работают отлично. И мне совсем не стыдно было их забрать, хорошие вещи, просто современной молодежи они не нужны, а мне в кайф иногда послушать кассеты.
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10k
Олег 11 минут назад
Так вот почему бомжи не работают...Просто не хотят выгореть...
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3k
RaiJu 16 минут назад
Уехать, чтобы бомжевать. Предел мечтаний прямо, сплю и вижу как я бичую в Тбилиси :))))))))))))))))))))))))))) Я лучше тут, у себя на Родине, для Отчизны поработаю.
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595
Mauhur Полчаса назад
Наглядный пример , как пропаганда США превращает людей в безмозглый скот. Это даже немного печально.
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6k
Alex 38 минут назад
Как классно это читать...
Придурки обрели щастье...
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3k
Руслан 43 минуты назад
Скатились на социальное дно и ещё оправдывают себя новомодным течением для таких же инфантильных, бесполезных паразитов общества
Ипаный стыд…Вот он - воздух свободы, воняющий отбросами. Оставайтесь в Грузии, пожалуйста.
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9k
Бритва 48 минут назад
Фотки внушают. Наверное, долго старались.
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30k
Юрьевич 53 минуты назад
Интересно, а жрут они прямо на помойке, или хватает мозгов термически обработать или хотя б помыть?
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160
slagol67@ 55 минут назад
Как говорил Жванецкий:не стыдно есть с мусорного бака,стыдно получать от этого удовольствие.
Им похоже в кайф.
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17k
Алекс 55 минут назад
Скоро коучами станут. Статусный рост на лицо
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18k
Shtoppi 57 минут назад
зашибись как либеральная тусовка устроилась на чужбине. ну, как говорится: "главное не останавливайтесь" и еще ОЧЕНЬ важно, как правильно подметил блогер и журналист Сергей Колясников: "Чтобы они назад в Россию не перепрыгнули".
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14k
Александр 57 минут назад
Природа у нас щедрая! Иду по парку, гляжу - золотая цепь на газоне валяется! Ну я мужика бухого из неё вытряхнул и ношу теперь на удачу! ©
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2k
markkes 58 минут назад
Ну и че? Мало видели как в Москве по помойкам пенсионеры лазят?
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9k
Дмитрий Час назад
Они как бЭ не отрицают, что опустились, но придумали такую красивую обёртку-слово! И вроде как не очень обидно.
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37k
Алексей Час назад
что в грузии уже все йожики закончились?)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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