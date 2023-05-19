«Несмотря на сопротивление грузинского народа»: в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолёт, прилетевший прямым рейсом из России

Его встретили с протестами и скандалом.
Недавно в России отменили визовый режим с Грузией и разрешили прямые перелёты. И вот сегодня в Тбилиси приземлился первый за 4 года российский борт SSJ100 авиакомпании «Азимут». В полёте пассажиров угощали шампанским:
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В аэропорту Тбилиси собралось множество журналистов. Они учуяли хороший инфоповод для разгона «сенсации» и с ходу взяли в оборот наших туристов.
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Под это дело подтянулась и грузинская оппозиция. У аэропорта собралась целая толпа протестующих против разрешения прямого авиасообщения с Россией, пришлось даже вызывать дополнительные наряды полицейских и задерживать самых активных «протестунов».
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А президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в запрещённой у нас соцсети:
Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс.
Несмотря ни на что, прямое авиасообщение восстановлено. Летать будут самолёты компаний Red Wings и Georgian Airways.
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Какого "народа", дура? Не надо называть набежавшую кучку отрабатывающих соросовские гранты дебилов целым грузинским народом.
Держись, Грузия! Закрывайте у себя в стране все НПО и НКО. Избавляйтесь от этой плесени и не попадайте больше в соросятскую клоаку, в которой оказались прибалтийцы, украинцы, молдаване, армяне. Пусть хотя бы у вас будет возобладать разум и благоразумие!