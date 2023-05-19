FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10330 постов • 1433 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
«Несмотря на сопротивление грузинского народа»: в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолёт, прилетевший прямым рейсом из России

«Несмотря на сопротивление грузинского народа»: в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолёт, прилетевший прямым рейсом из России

Автор:
19 мая 2023 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авиасообщение   аэропорт   грузия   оппозиция   перелет   протесты   рейс   самолет   скандал   тбилиси   
2956
2
5

Его встретили с протестами и скандалом.

Недавно в России отменили визовый режим с Грузией и разрешили прямые перелёты. И вот сегодня в Тбилиси приземлился первый за 4 года российский борт SSJ100 авиакомпании «Азимут». В полёте пассажиров угощали шампанским:

В аэропорту Тбилиси собралось множество журналистов. Они учуяли хороший инфоповод для разгона «сенсации» и с ходу взяли в оборот наших туристов.

Под это дело подтянулась и грузинская оппозиция. У аэропорта собралась целая толпа протестующих против разрешения прямого авиасообщения с Россией, пришлось даже вызывать дополнительные наряды полицейских и задерживать самых активных «протестунов».


А президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в запрещённой у нас соцсети:

Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс.

Несмотря ни на что, прямое авиасообщение восстановлено. Летать будут самолёты компаний Red Wings и Georgian Airways.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: авиасообщение   аэропорт   грузия   оппозиция   перелет   протесты   рейс   самолет   скандал   тбилиси   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
66  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Serg2001 2 часа назад
Генеральный спонсор сопротивления "грузинского народа"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
10k
BarOb 49 секунд назад
Забавные, на цыган похожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
368
Человек Наблюдающий 3 минуты назад
Носатики не рады
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 3 минуты назад
И зачем нам нужна эта не дружественная Грузия? Вернулись бы в состав РОссии на правах автономной республики федерации - другое дело. А так... Им то выгодно авиасообщение с Россией. А нам оно зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной 3 минуты назад
"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс." - надо было уже добавлять "...с нашего же разрешения" А то что за малодушие?! Будто их заставили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 5 минут назад
Это какой-то сюр. Решение о полетах одностороннее дело, что-ли? Если президенту Грузии это так не нравится - инициируй запрет, что за цирк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 5 минут назад
гор6оносые грызуны негодуе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 6 минут назад
Был в этом аэропорту в 2019-ом. Оба раза ночью. Сначала рейс из Афин в 2 ночи прилетал, а во второй раз рейс в Минск в 3 утра был. Тогда нормальных дневных рейсов почти вообще не было после того как Россия за несколько месяцев до этого не прекратила авиасообщение с Грузией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Дима Новосельский 8 минут назад
Что лишний раз подтверждает,что что хорошие пи.дюлины зачастую укрепляют отношения...Киеву, учись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
устал я от вас 14 минут назад
Ну и зачем летать к этим шлюпкам госдепа? Есть там конечно не только шлюпки, есть ещё барсеточники и домушники... ЗАЧЕМ открывать регулярку с этими мразями? Мы им туристов и деньги, они нам ворьё и мразей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
786
Alex Zx 16 минут назад
"целая толпа протестующих " - это местные навальнята и зрители всяких дождей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun 18 минут назад
"Несмотря на сопротивление грузинского народа"


Какого "народа", дура? Не надо называть набежавшую кучку отрабатывающих соросовские гранты дебилов целым грузинским народом.

Держись, Грузия! Закрывайте у себя в стране все НПО и НКО. Избавляйтесь от этой плесени и не попадайте больше в соросятскую клоаку, в которой оказались прибалтийцы, украинцы, молдаване, армяне. Пусть хотя бы у вас будет возобладать разум и благоразумие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Илларион Забродов 18 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
устал я от вас Илларион Забродов 13 минут назад
этот скоморох отобразил всё паскудство этого народа в этой роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 21 минуту назад
Йоба@ные подстилки Госдепа эти протестуны и президентка (так сейчас в их кругах принято выражаться?)
Слепошарые, недалёкие, корыстные любители кружевных труселей, которым наср@ть на свою страну. И ведь что интересно: сами же добровольно вошли в состав Российской империи, а сейчас активно топят против нас за Пендосию. Неблагодарные твари. На Украине уже доскакались, эти тоже хотят такой финал для своей страны? Адекватный грузинский народ надает лещей этим безродным космополитам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 22 минуты назад
Был бы рейс нежелательный, то и не пустили, а так, президентка пытается усидеть на двух стульях, слушаться пендосов и харчеваться от России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
BOBeR Александр 8 минут назад
Именно! диспетчерская служба пустила,погран служба пустила, аэропорт дал разрешение на посадку, но народ против...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 23 минуты назад
мне кажется что в грузинию должен слетать Ту-160. главное пусть все тамошние недовольные и журнашлюхи встанут плотнее когда он прилетит ))))))))))) мартышки вашингтонского болота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
516
Vladimir Tolkunov Полчаса назад
Ну не сбили, уже хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
koleos72 Полчаса назад
Чё суки черножопые, очканули что вас из России вывозить прямым рейсом будут, за ваши "косяки"! Давно пора было, нарушил - нах.уй на родину! Чтоб не расползались по регионам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 41 минуту назад
Если там такое сопротивление - на хрена туда летать? Пускай они там своим Боржоми захлебнутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей 51 минуту назад
а где ЛГБТ флаги у сопротивляющихся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев (из 38)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

220942



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#люди#история#авто аварии#подборка#Россия#фильм#картинки
#Юмор#автомир#Прикол#ДТП#аварии#позитив#забавно#истории#Еда#Питомцы
#автомобили#интересно#животные#в мире#США#Автовсячина#факты#кино#Италия#Приколы
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Бюджетный саундтрек к фильму ужасов Бюджетный саундтрек к фильму ужасов Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Необычное предложение руки и сердца Необычное предложение руки и сердца Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться