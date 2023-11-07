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Незваный гость в покоях королевы

Незваный гость в покоях королевы

Автор:
07 ноября 2023 13:47
Сообщество : Истории
Метки: Букингемский дворец   Елизавета II   Майкл Фэйган   злоумышленник   история   королева   причина   проникновение   психика   спальня   
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Конечно, хотя бы одним глазком взглянуть на закулисную жизнь монарших особ мечтают многие. Но далеко не все решаются претворить планы по посещению королевской спальни в жизнь.

Майкл Фэйган родился в 1948 году в Лондоне в семье строителя и домохозяйки. В школе мальчик учился так себе, а потом и вовсе бросил учёбу. Некоторое время трудился разнорабочим. Встретил девушку. Майкл и Кристина поженились. Но, несмотря на рождение четверых детей, в семье не прекращались скандалы, провоцируемые в основном из-за финансовых сложностей. Супруги неоднократно сходились и расходились, пока после очередной ссоры женщина снова не простила мужа. Кристина тогда ещё не знала, что её благоверный стал знаменитостью.

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7 июня 1982 года мужчина возвращался домой под утро после очередной продуктивной ночи в пабе. Видимо, хмельные пары требовали смелых и безумных поступков. И, проходя мимо Букингемского дворца, Фэйган решил его штурмовать.

В буквальном смысле – перемахнул через стену и решил посмотреть, что из этого получится. Стена, на минуточку, высотой четыре метра, но безрассудного героя это не смутило. Дежурный офицер нарушителя увидел и сразу сообщил начальству. Начались поиски, но искатель приключений словно растворился в воздухе.

На самом деле он взобрался по водосточной трубе на верхний этаж дворца, влез в окно и пошёл бродить по коридорам и комнатам. Наткнулся на  горничную. Женщина тоже немедленно сообщила стражникам, но те не поверили, решив, что воришка ей просто померещился.

По словам Майкла, он даже посидел на троне в тронном зале и угостился вином из недопитой бутылки, обнаруженной в комнате тогда ещё принца Чарльза. Напиток показался ему слишком дешёвым. И взломщик отправился на поиски приключений.

И нашёл их. В виде спальни королевы Елизаветы II. В передней он случайно наткнулся на хрустальную пепельницу, разбил изящную вещицу, поранил руку и, с осколком и в крови, просочился в опочивальню. Там он раздвинул тяжёлые плотные шторы. От солнечного света (уже было начало восьмого утра) женщина проснулась. Но не впала в истерику, увидев взъерошенного незнакомца полубезумного вида в крови, а спокойно нажала кнопку вызова дежурного офицера. Того не оказалось на месте – вызов как раз выпал на пересмену. Отсутствовал и слуга. А горничная пылесосила в соседней комнате. И шум аппарата заглушал все посторонние звуки.

Со слов Фэйгана, Елизавета предложила ему закурить и позвонила дворцовому телефонисту с просьбой принести сигареты. Пока тянулись минуты ожидания (весь персонал, конечно, знал, что королева не курит) они беседовали о жизни, политике, детях. Когда, наконец, горничная Элизабет Эндрюс закончила уборку и вошла в спальню королевы, то высказалась чётко и категорично. Её слова потом цитировали все британские газеты: «О, черти в преисподней! Что он здесь делает?»

На что Елизавета спокойно ответила, что посетитель желает закурить. И очень странно, почему её просьбы принести сигареты игнорируются. Наконец появились полицейские и вывели «гостя» из спальни.

Сама королева никогда не комментировала эту ситуацию. Но в действительности, скорее всего, за эти 15 минут никаких светских бесед о жизни, стране и семье не велось. Женщина просто несколько раз потребовала Майкла уйти, а потом выбежала из комнаты.

Естественно, инцидент показал несовершенства системы охраны дворца. Но, что примечательно, деяния взломщика, если не брать в расчёт выпитое вино, тянули лишь на административное, а не уголовное правонарушение. Взломщика освободили прямо в зале суда. Правда, обязали пройти трёхмесячный курс лечения в психиатрической больнице.

Впрочем, креативный и не совсем психически здоровый мужчина не успокоился и продолжил влипать в истории. Через год напал на полицейского, а ещё через пару лет сел в тюрьму на четыре года за распространение вместе с женой и сыном запрещённых веществ.

75-летний Майкл и поныне живёт в Лондоне. А эпизод с вторжением, причины которого он и сам не смог объяснить, был обыгран в сериалах «Корона» и  «Плейхаус», где королеву и злоумышленника сыграли Эмма Томпсон и Эдди Марсан.

Источник:

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Метки: Букингемский дворец   Елизавета II   Майкл Фэйган   злоумышленник   история   королева   причина   проникновение   психика   спальня   
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2  комментария
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1k
Потому что я Алёша 55 минут назад
Носяру ему видимо прибывшие полицейские поломали...
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3k
DVPET 39 минут назад
"...просто несколько раз потребовала Майкла уйти, а потом выбежала из комнаты..."

Откуда такие выводы? Эту тетку можно ненавидеть, считать плохой, но вот в её трусость что-то не очень верится. Достаточно жесткая тетка. Или это влажные мечты автора текста?
Успокойся, тетки уже нет. Там её подобие жалкое только осталось...
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