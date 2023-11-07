Незваный гость в покоях королевы

7 июня 1982 года мужчина возвращался домой под утро после очередной продуктивной ночи в пабе. Видимо, хмельные пары требовали смелых и безумных поступков. И, проходя мимо Букингемского дворца, Фэйган решил его штурмовать.

В буквальном смысле – перемахнул через стену и решил посмотреть, что из этого получится. Стена, на минуточку, высотой четыре метра, но безрассудного героя это не смутило. Дежурный офицер нарушителя увидел и сразу сообщил начальству. Начались поиски, но искатель приключений словно растворился в воздухе.

На самом деле он взобрался по водосточной трубе на верхний этаж дворца, влез в окно и пошёл бродить по коридорам и комнатам. Наткнулся на горничную. Женщина тоже немедленно сообщила стражникам, но те не поверили, решив, что воришка ей просто померещился.