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Тереза Салдана и влюблённый убийца

Тереза Салдана и влюблённый убийца

Автор:
12 декабря 2023 10:57
Сообщество : Криминал
Метки: Артур Джексон   Спасение   Тереза Салдана   актриса   жертва   закон   история   нападение   преступник   психика   
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«Люблю и убью». Таким принципом зачастую руководствуются не только люди, которые до безумия ревнуют своих супругов или партнёров, но и те, кто даже не видел объект страсти в реальности.

Тереза Салдана (1954-2016) в 80-х начала покорять киноолимп. И вполне успешно. К этому времени на счету актрисы были  роли в таких фильмах как «Бешеный бык», где она снималась с Робертом Де Ниро и Джо Пеши, а также «Я хочу держать тебя за руку» (1978) и «Неповиновение» (1980).

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В 1982 году в жизни женщины случилась трагедия, расколовшая её жизнь на до и после. Надо сказать, что в плане удачи Терезе в принципе то везло, то нет. Её бросила биологическая мать, но зато удочерила заботливая семья. Из-за травмы девушке пришлось оставить любимые танцы, но зато она компенсировала невезение карьерой в кино.

Естественно, у привлекательной молодой женщины после выхода фильмов появилась армия поклонников. Один из них – 46-летний Артур Джексон ощутил нездоровую страсть и решил подобраться к объекту своих желаний максимально близко.

Артур нанял частного детектива, чтобы найти адрес актрисы. Тому не удалось раздобыть нужную информацию, но зато нашлись координаты матери Терезы. Джексон обманул её, позвонив и представившись ассистентом режиссёра, чтобы заполучить нужные сведения.

На пороге квартиры мужчина подстерёг актрису и нанёс ей 10 ножевых ранений. Вокруг было полно людей, но они застыли от страха и неожиданности. Ситуацию и Терезу спас курьер, доставлявший воду. И Джексон не смог реализовать свой план – воссоединиться с недоступной возлюбленной в ином, лучшем мире.

Тереза выжила. Но серьёзно пострадала внешность, особенно лицо, которое для любой актрисы является визитной карточкой. Женщина нашла в себе силы вернуться в профессию. И первой её работой после перерыва стал фильм «Жертвы для жертв: история Терезы Салданы». Она занялась созданием групп для помощи жертвам насильственных преступлений. А личная трагедия стала одним из ключевых факторов изменений в законодательной сфере, усилившей защиту персональных данных.

Работу Тереза не оставила. И снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Комиссар полиции» (шоу сделало её очень популярной в 1990-е годы), «Закон и порядок», «Сумеречная зона», «Прошлой ночью», «Я хочу держать тебя за руку».

Поразительно, но несчастный случай стал для одного из участников трагической истории – того самого храбреца-доставщика, счастливым. Он решил пойти работать в полицию, чтобы защищать людей, и в итоге стал шерифом.

Джексон, признанный невменяемым и помещённый в психиатрическую лечебницу для преступников, до конца жизни слал жертве письма с угрозами. В 2004 году он умер. В этом же году Тереза, словно позволившая себе расслабиться после стольких лет напряжения и пытавшаяся показать убийце, что она не сломалась, объявила о завершении карьеры в кино.

Женщина скончалась в 2016 году, оставшись в истории не только как актриса, но и как защитница прав жертв.

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Метки: Артур Джексон   Спасение   Тереза Салдана   актриса   жертва   закон   история   нападение   преступник   психика   
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