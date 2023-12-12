Тереза Салдана и влюблённый убийца

В 1982 году в жизни женщины случилась трагедия, расколовшая её жизнь на до и после. Надо сказать, что в плане удачи Терезе в принципе то везло, то нет. Её бросила биологическая мать, но зато удочерила заботливая семья. Из-за травмы девушке пришлось оставить любимые танцы, но зато она компенсировала невезение карьерой в кино.

Естественно, у привлекательной молодой женщины после выхода фильмов появилась армия поклонников. Один из них – 46-летний Артур Джексон ощутил нездоровую страсть и решил подобраться к объекту своих желаний максимально близко.