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В Госдуме предупредили дачников о штрафах за продажу урожая

В Госдуме предупредили дачников о штрафах за продажу урожая

Автор:
01 июня 2023 08:28
Сообщество : Жить в России
Метки: дачники   депутат   закон   интересное   овощи   продажа   фото   
1075
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Депутат Госдумы предупредил дачников о штрафах за продажу своего урожая вне предназначенных для этого мест.

Наступило лето и совсем скоро во всех уголках страны бабушки, дедушки, тёти и дяди будут продавать свой урожай. У частных продавцом можно встретить всё: ягоды, грибы, овощи, фрукты, цветы, рассаду. Кто-то продаёт урожай из-за нужды, а кто-то просто избавляется от излишков.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил дачников о штрафах за продажу урожая в неподходящих местах.

Депутат отметил, что дачники могут продавать выращенные овощи и фрукты на сельскохозяйственных ярмарках или социальных рынках.

Штрафовать дачников будут за продажу продукции у проезжей части, возле станций метро и возле административных зданий. Сумма штрафов за нарушение этих предписаний составляет от 500 до 2500 рублей. Политик добавил, что продажа собственного урожая не облагается налогом, но участок должен быть не более 50 квадратных метров, а работать на нём должен сам хозяин, передаёт слова Чаплина РИА Фан.

Источник:

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Метки: дачники   депутат   закон   интересное   овощи   продажа   фото   
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9  комментариев
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33k
Snork Snorkoff 45 минут назад
Автор, не 50 квадратных метров, а 50 соток, т.е. пол гектара.
Что до торговли.. есть в этом что-то. Сделали у нас давеча красивый скверик на месте углового пустыря. Фонтан, лавки, кусты, парапет. И вот за этим парапетом как за прилавком сповадились стоять вот эти вот бабушки/дедушки. Один, два, десять.. В итоге из красивого маленького скверика образовась торговая клоака, продаваны моют в фонтане зелень и овощи, на лавках заседает алкашня, которую сердобольные бабульки снабжают закуской, а те присматривают за товаром плещущемся в фонтане. Обе категории дружно ссут в эти несчастные полтора куста что остались. Убирать за собой как понимаете тоже никто не спешит после торгового дня. Менты всё это гоняют периодически, но толку..
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1k
Миша Минуту назад
Он может быть переживает о нормах и правилах проверки овощей и фруктов на нитраты и пестициды... Бывают случаи, иногда...
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1k
Mil-ast 3 минуты назад
Был свидетелем того, как возле магазина бабушку менты штрафовали за незаконную торговлю. Хорошо, что за уклонение от уплаты налогов не привлекли и за незаконную предпринимательскую деятельность. А менты они потому, что как бабушек пресовать - так они первые. А как хотя бы подонков госчиновников тормозить и привлекать за нарушение пдд, так хвосты прижимают.
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12k
Karelian Полчаса назад
Менты подходят к "торгующим" ягодами:
- Вы ягоды продаёте?
- Нет, только показываем.
- Красиво.
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2k
Alex 56 минут назад
До пошел он в **опу, сборище дегенератов и ублюдков.
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37k
Александр 59 минут назад
Пора запретить госдуру эту, по моему. Прежде чем ограничивать возможный доход дачников нужно сначала дать им достойные пенсии, что-бы им не приходилось продавать плоды своей работы.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334849



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