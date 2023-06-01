В Госдуме предупредили дачников о штрафах за продажу урожая

Наступило лето и совсем скоро во всех уголках страны бабушки, дедушки, тёти и дяди будут продавать свой урожай. У частных продавцом можно встретить всё: ягоды, грибы, овощи, фрукты, цветы, рассаду. Кто-то продаёт урожай из-за нужды, а кто-то просто избавляется от излишков.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил дачников о штрафах за продажу урожая в неподходящих местах.

Депутат отметил, что дачники могут продавать выращенные овощи и фрукты на сельскохозяйственных ярмарках или социальных рынках.