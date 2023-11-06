Ученые ошиблись в оценках магнитной бури и недооценили ее мощность

В сообщении отмечается, что неправильно оценили вспышку на Солнце и рассчитали скорость выброшенного 3 ноября потока плазмы, который впоследствии значился как рядовой. Однако облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за двое суток и ударили по магнитному полю Земли на сутки раньше и с существенно большей силой.