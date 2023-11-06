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Ученые ошиблись в оценках магнитной бури и недооценили ее мощность

Ученые ошиблись в оценках магнитной бури и недооценили ее мощность

Автор:
06 ноября 2023 20:23
Сообщество : Космос
Метки: магнитная буря   ноябрь   солнце   
553
8

Ученые ошиблись в расчетах мощности магнитной бури 5 ноября. Об этом завили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

В сообщении отмечается, что неправильно оценили вспышку на Солнце и рассчитали скорость выброшенного 3 ноября потока плазмы, который впоследствии значился как рядовой. Однако облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за двое суток и ударили по магнитному полю Земли на сутки раньше и с существенно большей силой.

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«Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — говорится в сообщении.

Магнитная буря внезапно накрыла Землю вечером 5 ноября. Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) указали на то, что степень возмущенности магнитного поля оперативно возросла до уровня G3, что по научной классификации означает «сильно». Также сообщалось, что магнитная буря вызвала редкое полярное сияние на юге России. Так, Красное свечение могли наблюдать жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей.

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Метки: магнитная буря   ноябрь   солнце   
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12  комментариев
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Северный магнитный полюс смещается в сторону Сибири на 65 км в год.
Так что северные сияния будут видны все чаще и все южнее.
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643
Шурман 18 минут назад
Вчера это читал . Одно убивает , как только такая новость проходит по Рамблеру то или через час или через сутки она уже на фишках :) . Вчера вечером с сыном жарили шашлык и смотрим на звездное небо и увидели хрень не понятную , как будто самолеты летят в 100 метрах друг от друга и по ровной траектории и исчезают в небе , минут 10 это наблюдали потом сын начал в инете искать что это такое . Оказалось что это спутники Старлинк .
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63k
doker 54 минуты назад
Нет, ну прятно в Интернете прочитать: "Учёные ошиблись..."
Было бы неприятно, когда это некому было бы писать и читать.
Проснулись - хорошо! Всё работает - ещё лучше!

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7k
Allmaster Час назад
Билять.... в Башкирии!!!! Было!
Это просто писц как недооценили..
Как там у классиков? В 100 тысяч солн закат пылал.
Реально я охринел в в своей полосе увидеть то, что в армии на крайнем севере видел....
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Расскажите Питеру как выглядит небо
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
А у нас, как всегда, сплошная облачность и ни хрена не видно. (Архангельская обл)
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468
александр ломовицкий ПаганецЪ Час назад
Екатеринбург . световое загрязнение такое что звезд то не видно не то что какие то там всполохи магнитных полей. ну и как всегда то облака то тучи.
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468
александр ломовицкий ПаганецЪ 50 минут назад
да уж :) подлость какая то .
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Александр Маслов
...желание размещать посты и комментарии – не "очень". Много анонимных пакостников, в чатах – "недорослей", словоблудия и оскорблений. Неуютно.
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