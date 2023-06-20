Бедолаги, которых "наказало" солнце

1628
15
Летом и в странах с активным солнцем всегда важно использовать крема с спф защитой. Они берегут кожу от воздействия ультрафиолета. Но герои нашей подборки наивно полагали, что их ситуация с ожогами не коснётся.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама