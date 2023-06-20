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Бедолаги, которых "наказало" солнце

Бедолаги, которых "наказало" солнце

Автор:
20 июня 2023 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   загар   загорел ужасно   ожог   смешно   солнечный ожог   солнце   
1628
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Летом и в странах с активным солнцем всегда важно использовать крема с спф защитой. Они берегут кожу от воздействия ультрафиолета. Но герои нашей подборки наивно полагали, что их ситуация с ожогами не коснётся.

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Метки: Прикол   загар   загорел ужасно   ожог   смешно   солнечный ожог   солнце   
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Алексей 2 часа назад
Рэд Нэки)
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