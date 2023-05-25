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Коварное солнце: 25 примеров неудачного загара

Коварное солнце: 25 примеров неудачного загара

Автор:
25 мая 2023 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   загар   лето   люди   ожоги   подборка   смешное   смешной загар   солнечные ожоги   солнце   
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Приближается лето — а значит, много солнца. А с ним нужно быть осторожнее. По крайней мере, герои этой подборки в этом убедились. У кого-то из них просто получился смешной загар, а другим не до смеха из-за сильнейших солнечных ожогов. В общем, никогда не забывайте про солнцезащитный крем!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   загар   лето   люди   ожоги   подборка   смешное   смешной загар   солнечные ожоги   солнце   
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Сергей Полчаса назад
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16k
Сергей Полчаса назад
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11k
Владимир 38 минут назад
>> 4. Боль велосипедистов
Знакомо
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4k
MPEG-8 58 минут назад
Я тоже в Тайланде в ноябре как то, под зонтиком позагорал пару часиков, ночью по номеру круги нарезал.
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