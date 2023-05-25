Коварное солнце: 25 примеров неудачного загара

Приближается лето — а значит, много солнца. А с ним нужно быть осторожнее. По крайней мере, герои этой подборки в этом убедились. У кого-то из них просто получился смешной загар, а другим не до смеха из-за сильнейших солнечных ожогов. В общем, никогда не забывайте про солнцезащитный крем!