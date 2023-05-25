Коварное солнце: 25 примеров неудачного загара

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Приближается лето — а значит, много солнца. А с ним нужно быть осторожнее. По крайней мере, герои этой подборки в этом убедились. У кого-то из них просто получился смешной загар, а другим не до смеха из-за сильнейших солнечных ожогов. В общем, никогда не забывайте про солнцезащитный крем!
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2. "Примочки с зелёным чаем - моё единственное спасение после солнечных ожогов в Австралии. А завтра у меня 19-часовой рейс домой"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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