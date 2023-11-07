Канадский миллионер построил 99 домов для бездомных

Концепция небольших домов становится способом решения проблемы бездомности не только в Канаде, но и в США.

В прошлом месяце губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обнародовал свой план по размещению 300 маленьких построек в Сакраменто в пределах заброшенного офисного парка и ярмарочной площади.