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Канадский миллионер построил 99 домов для бездомных

Канадский миллионер построил 99 домов для бездомных

Автор:
07 ноября 2023 08:25
Сообщество : Строитель
Метки: Канада   Миллионер   бездомный   дом   посёлок   сообщество   
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В мире еще есть люди, которые готовы поделиться своим богатством с нуждающимися. Так, Марсель Лебрун выступил с замечательной инициативой по решению проблемы бездомных, построив 99 домиков в своем родном городе.

Продав свою компанию за восьмизначную сумму, канадец решил направить часть средств на решение насущной проблемы общества.

За последний год в городе Фредериктон не менее 1800 человек хотя бы на день остались без крыши над головой.

Стремясь помочь землякам, Марсель выделил 4 млн долларов на проект "12 соседей" - посёлок для бездомных.


По замыслу, инновационный закрытый посёлок будет состоять из 99 небольших домов с кухней, спальней и ванной комнатой, а также скромным крыльцом и солнечными батареями на крыше.

Инициативу бизнесмена поддержало правительство, выделив 12 млн долларов на строительство.


"Я считаю себя создателем общины, и на самом деле то, что мы здесь делаем, - это не просто строительство маленького посёлка, а создание общины в городе. Как еще мы можем сделать наш город лучше?" - сказал Лебрун в интервью.


Тем не менее проект не избежал критики: некоторые полагают, что бездомным лучше интегрироваться в общество, а не жить в закрытом посёлке.


Также на территории будет общественный центр и типография, где люди смогут найти работу.

Главная цель - создать пространство, которое будет привлекать жителей районов выпить чашечку кофе или воспользоваться услугами типографии.


Концепция небольших домов становится способом решения проблемы бездомности не только в Канаде, но и в США.

В прошлом месяце губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обнародовал свой план по размещению 300 маленьких построек в Сакраменто в пределах заброшенного офисного парка и ярмарочной площади.


По данным USA Today News, еще 900 домиков планируется разместить на отведенном участке в Сан-Хосе, а также в Лос-Анджелесе и Сан-Диего.


Масштабы проблемы поражают: более 580 тыс. американцев не имеют жилья, и примерно треть из них проживает в Калифорнии.


В Лос-Анджелесе в рамках недавней жилищной инициативы мэра Карен Басс бездомные перебрались с улиц в крошечные постройки.

"Власти уверенно называют это жильём, но как только людей помещают в крошечные дома, им больше не оказывается поддержка, - говорит активистка Карла Орендорфф. - Их как бы помещают в комнату ожидания".


Исследование, проведенное в округе Аламида, штат Калифорния, показало, что такие дома лишь временно решают проблему. Только четверть бездомных в итоге находят постоянное жильё.

Большинство программ рассчитаны на предоставление жилья на 2-6 месяцев.

Участники исследования, которые прожили в доме не менее шести месяцев, чаще обзаводились постоянным жильём.

Отдельные дома несравнимо лучше приютов, но и обходятся они дороже.

Многие бездомные отказываются сдавать личные вещи, например палатки, перед переселением в общину. Более того, некоторые вынуждены делить жилплощадь со случайными соседями, что иногда приводит к разрыву семейных пар.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   Миллионер   бездомный   дом   посёлок   сообщество   
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2  комментария
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123k
parallax Полчаса назад
Загадят.
Знакомая работала в благотворительной организации рассказывала про ночлежки для бездомных. За одну ночь бомжи засерали их так, что целой бригаде уборщиц приходилось чистить их целый день.
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3k
Fiverknot 12 минут назад
Самое удивительное, что кто этим воспользуется по своей инициативе захотят стабильно получать подачки и ещё будут обижаться что помощь такая маленькая. А те ,кто реально нуждается, как правило никогда и не попросит ничего. И как правило,предоставленная им небольшая помощь оказывается очень ощутимой и они дальше сами выправляют ситуацию, в которой оказались.
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