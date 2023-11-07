Канадский миллионер построил 99 домов для бездомных

В мире еще есть люди, которые готовы поделиться своим богатством с нуждающимися. Так, Марсель Лебрун выступил с замечательной инициативой по решению проблемы бездомных, построив 99 домиков в своем родном городе.
Продав свою компанию за восьмизначную сумму, канадец решил направить часть средств на решение насущной проблемы общества.
За последний год в городе Фредериктон не менее 1800 человек хотя бы на день остались без крыши над головой.
Стремясь помочь землякам, Марсель выделил 4 млн долларов на проект "12 соседей" - посёлок для бездомных.
По замыслу, инновационный закрытый посёлок будет состоять из 99 небольших домов с кухней, спальней и ванной комнатой, а также скромным крыльцом и солнечными батареями на крыше.
Инициативу бизнесмена поддержало правительство, выделив 12 млн долларов на строительство.
"Я считаю себя создателем общины, и на самом деле то, что мы здесь делаем, - это не просто строительство маленького посёлка, а создание общины в городе. Как еще мы можем сделать наш город лучше?" - сказал Лебрун в интервью.
Тем не менее проект не избежал критики: некоторые полагают, что бездомным лучше интегрироваться в общество, а не жить в закрытом посёлке.
Лебрун инвестировал 4 млн долларов в создание так называемого закрытого сообщества "12 соседей"
Также на территории будет общественный центр и типография, где люди смогут найти работу.
Главная цель - создать пространство, которое будет привлекать жителей районов выпить чашечку кофе или воспользоваться услугами типографии.
Концепция небольших домов становится способом решения проблемы бездомности не только в Канаде, но и в США.
В прошлом месяце губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обнародовал свой план по размещению 300 маленьких построек в Сакраменто в пределах заброшенного офисного парка и ярмарочной площади.
По данным USA Today News, еще 900 домиков планируется разместить на отведенном участке в Сан-Хосе, а также в Лос-Анджелесе и Сан-Диего.
Масштабы проблемы поражают: более 580 тыс. американцев не имеют жилья, и примерно треть из них проживает в Калифорнии.
В Лос-Анджелесе в рамках недавней жилищной инициативы мэра Карен Басс бездомные перебрались с улиц в крошечные постройки.
"Власти уверенно называют это жильём, но как только людей помещают в крошечные дома, им больше не оказывается поддержка, - говорит активистка Карла Орендорфф. - Их как бы помещают в комнату ожидания".
Бизнесмен уверен, что наличие собственного жилья прививает человеку чувство ответственности
Исследование, проведенное в округе Аламида, штат Калифорния, показало, что такие дома лишь временно решают проблему. Только четверть бездомных в итоге находят постоянное жильё.
Большинство программ рассчитаны на предоставление жилья на 2-6 месяцев.
Участники исследования, которые прожили в доме не менее шести месяцев, чаще обзаводились постоянным жильём.
Отдельные дома несравнимо лучше приютов, но и обходятся они дороже.
Многие бездомные отказываются сдавать личные вещи, например палатки, перед переселением в общину. Более того, некоторые вынуждены делить жилплощадь со случайными соседями, что иногда приводит к разрыву семейных пар.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Знакомая работала в благотворительной организации рассказывала про ночлежки для бездомных. За одну ночь бомжи засерали их так, что целой бригаде уборщиц приходилось чистить их целый день.