Самый бедный и самый любимый президент современности

В 1985 году была объявлена амнистия, и Мухика вышел на свободу. Бывшие участники Тупамарос снова собрались и организовали политическую партию "Движение народного участия". С этого момента карьера Хосе пошла в гору - партия была очень популярна среди простых уругвайцев. Спустя девять лет Мухика был избран депутатом, ещё через пять - сенатором. Потом он успел побыть министром сельского хозяйства...

А в 2010 году с приличным отрывом от соперника выиграл президентские выборы. Это был первый случай в истории Уругвая, когда бывший повстанец и заключённый смог занять высший государственный пост.

И, пожалуй, один из немногих случаев в истории мира, когда президент смог так влюбить в себя граждан.

Мухика начал с того, что отказался от всех традиционных "президентских" привилегий. От своей зарплаты, которая в пересчёте на доллары в то время составляла $12500, он оставлял себе только 1250 долларов, а остальное жертвовал на благотворительность.

"Мне не просто хватает этих денег, - говорил Хосе. - Мне ОБЯЗАНО их хватать. Ведь у многих уругвайцев доходы куда ниже".

От переезда в резиденцию президента Эль Пепе тоже отказался. Решил, что продолжит жить на своей ферме в Монтевидео. Вот в этом маленьком домике: