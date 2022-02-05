Самый бедный и самый любимый президент современности

Его самой дорогой личной покупкой был подержанный "Фольксваген". А когда госбюджет выделил ему деньги на личный самолёт, велел потратить их на покупку современного вертолёта для Службы спасения.
Этому удивительному человеку режиссёр Эмир Кустурица посвятил документальный фильм "Эль Пепе*. Высшая жизнь". Хосе Мухика пять лет стоял во главе Республики Уругвай. Когда он покидал свой пост, тысячи людей плакали и проклинали конституцию, которая не позволяла любимому президенту остаться ещё хотя бы на один срок.
Мухика стал президентом в 2010 году в возрасте 75 лет. До этого у него была очень бурная жизнь: он рано увлёкся политикой и сначала вступил в Национальную партию, потом присоединился к леворадикальным повстанцам Тупамарос. Под впечатлением от идей кубинской революции повстанцы грабили банки, магазины и заведения, а потом раздавали деньги и продукты бедным. За эту деятельность Хосе Мухика был осужден и 14 лет провёл в тюрьме. Причём 2 года он сидел в "одиночке" - на дне специального колодца.
В 1985 году была объявлена амнистия, и Мухика вышел на свободу. Бывшие участники Тупамарос снова собрались и организовали политическую партию "Движение народного участия". С этого момента карьера Хосе пошла в гору - партия была очень популярна среди простых уругвайцев. Спустя девять лет Мухика был избран депутатом, ещё через пять - сенатором. Потом он успел побыть министром сельского хозяйства...
А в 2010 году с приличным отрывом от соперника выиграл президентские выборы. Это был первый случай в истории Уругвая, когда бывший повстанец и заключённый смог занять высший государственный пост.
И, пожалуй, один из немногих случаев в истории мира, когда президент смог так влюбить в себя граждан.
Мухика начал с того, что отказался от всех традиционных "президентских" привилегий. От своей зарплаты, которая в пересчёте на доллары в то время составляла $12500, он оставлял себе только 1250 долларов, а остальное жертвовал на благотворительность.
"Мне не просто хватает этих денег, - говорил Хосе. - Мне ОБЯЗАНО их хватать. Ведь у многих уругвайцев доходы куда ниже".
От переезда в резиденцию президента Эль Пепе тоже отказался. Решил, что продолжит жить на своей ферме в Монтевидео. Вот в этом маленьком домике:
На момент вступления в должность у Мухики в собственности был старенький "Фольксваген Жук" 1987 года выпуска - это даже по уругвайским меркам очень скромно. Но Хосе категорически отказался пересаживаться на что-то другое и уж тем более пользоваться услугами водителя. В 2014 году некий арабский шейх предложил Мухике продать ему "Жука" за миллион долларов. Но Хосе отказался.
Если уж на новую машину его не уговорили, то идея с личным авиатранспортом была изначально обречена на провал. Когда из госбюджета Эль Пепе выделили деньги на самолёт, он пришёл в ярость и велел чиновникам думать головой. В итоге вместо президентского самолёта Уругвай купил у Франции современный спасательный вертолёт в помощь местным "МЧСникам". А Мухика летал по своим делам обычными авиарейсами - естественно, эконом-классом.
А что же Уругвай? Что изменилось за время правления Эль Пепе? Многое. Развился экспорт, сократился госдолг, снизился уровень бедности. Были национализированы все ключевые энергетические и телекоммуникационные отрасли промышленности. Государство начало жёстко контролировать цены на товары первой необходимости. Появилось всеобщее бесплатное образование, а каждому школьнику за счёт бюджета выделили простенький компьютер - в игры может и не поиграешь, но для учёбы вполне достаточно.
Но главное - Мухика без единого выстрела выпроводил из Уругвая наркокартели. Точнее, они уехали сами - от безысходности. Просто Эль Пепе взял и легализовал производство, продажу и употребление мaриxyaны. Он посчитал, что это гораздо безопаснее, чем разборки наркоторговцев. И это действительно уронило спрос на кoкaин и гepoин до такой степени, что los Narcos перестали получать прибыль и начали покидать Уругвай.
После ухода с поста президента Мухика вернулся в сенат, но через три года досрочно сложил с себя полномочия и отказался от сенаторской пенсии. Сейчас они с женой обитают всё на той же ферме, выращивают хризантемы и живут на доход от их продажи.
Источник:
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