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Смельчаки чуть не утонули в пещере, потеряв воздушный карман

Смельчаки чуть не утонули в пещере, потеряв воздушный карман

Автор:
08 ноября 2023 08:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Смельчак   группА   инцидент   исследование   опасность   пещера   
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Если вы страдаете клаустрофобией, то лучше пролистните эту историю. Экстремалы из группы Underground Explorers узнали о существовании целой системы пещер на заброшенном ранчо и решили исследовать её. Они надели гидрокостюмы, взяли снаряжение и отправились в экспедицию.

Сразу скажем, видеозапись получилась не для слабонервных. Подземелье почти полностью затоплено, в один момент группа достигла части пещеры, которая оказалась очень сложной для навигации. Им пришлось пробираться на спине, то есть смотреть на своды и надеяться, что они идут в правильном направлении.

Один из мужчин снимал себя на видео, и почти всё это время улыбался. Без предупреждения приятель начал отходить назад и буквально сбил его с ног. Тот потерял воздушный карман, его камера на несколько секунд ушла под воду, и, несомненно, все, кто смотрел видео, в это мгновение затаили дыхание. К счастью, друзья сумели сориентироваться.

Авантюристы поспешили покинуть пещеру. Стоит отметить, что оба поранились до крови.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Смельчак   группА   инцидент   исследование   опасность   пещера   
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Alex 49 минут назад
Пиз**ц, мне плохо стало
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25k
pssst Полчаса назад
Тот момент, когда побочный канал "Разрушительного ранчо" стал интересней основного.
Было прикольно, когда он только обнаружил эту пещеру и один безо всякой подстраховки по ней лазил
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