Смельчаки чуть не утонули в пещере, потеряв воздушный карман

Если вы страдаете клаустрофобией, то лучше пролистните эту историю. Экстремалы из группы Underground Explorers узнали о существовании целой системы пещер на заброшенном ранчо и решили исследовать её. Они надели гидрокостюмы, взяли снаряжение и отправились в экспедицию.
Сразу скажем, видеозапись получилась не для слабонервных. Подземелье почти полностью затоплено, в один момент группа достигла части пещеры, которая оказалась очень сложной для навигации. Им пришлось пробираться на спине, то есть смотреть на своды и надеяться, что они идут в правильном направлении.
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Один из мужчин снимал себя на видео, и почти всё это время улыбался. Без предупреждения приятель начал отходить назад и буквально сбил его с ног. Тот потерял воздушный карман, его камера на несколько секунд ушла под воду, и, несомненно, все, кто смотрел видео, в это мгновение затаили дыхание. К счастью, друзья сумели сориентироваться.
Авантюристы поспешили покинуть пещеру. Стоит отметить, что оба поранились до крови.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Было прикольно, когда он только обнаружил эту пещеру и один безо всякой подстраховки по ней лазил