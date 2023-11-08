Смельчаки чуть не утонули в пещере, потеряв воздушный карман

Один из мужчин снимал себя на видео, и почти всё это время улыбался. Без предупреждения приятель начал отходить назад и буквально сбил его с ног. Тот потерял воздушный карман, его камера на несколько секунд ушла под воду, и, несомненно, все, кто смотрел видео, в это мгновение затаили дыхание. К счастью, друзья сумели сориентироваться.