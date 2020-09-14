FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10583 поста • 2387 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Следующий «Форсаж» пройдёт в космосе и поклонники фильма уже в ожидании

Следующий «Форсаж» пройдёт в космосе и поклонники фильма уже в ожидании (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: интересное   кинофишки   космос   мемы   форсаж   фото   шутки   
1394
6
1

Серия фильмов про крутые и быстрые тачки «Форсаж» насчитывает сейчас 8 частей. В 2021 году нам обещают новый «Форсаж». Как стало известно, действие фильма будет проходить в космосе, и поклонники фильма уже наделали кучу мемов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: интересное   кинофишки   космос   мемы   форсаж   фото   шутки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Alphyn 3 часа назад
Первые две части были очень даже ничего... но потом пошло куда-то в сторону бреда. Токийский дрифт, где любые вопросы с мафией можно решить гонками. Какое воровство бензина далее, наступил апокалипсис и единственная валюта бензина? Или проще денег украсть, которые занимают куда меньше места? Таскание сейфов. Разборки на уровне Никчемных Неистребимых и прочие глупости.
Но самое удивительное, что смотрят и радуются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Ager Минуту назад
пока не провалится в прокате будут клепать калл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
im240 11 минут назад
для америкосов сойдёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Максим 22 минуты назад
Соглашусь что достаточно.. Ответвление со Скалой и Стетхемом мне намного больше зашло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Андреев 54 минуты назад
Я уже думал. Они остановились. Снимать эту Шляпу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
x3matic Час назад
Говно фильм,ничего общего от слова совсем к автоспорту или к автогонкам не имеющий.Вот после таких вот идиотских фильмов,на дорогах общего пользования,появляются дегенераты за рулем убитого, японского корыта собранного из говна и палок,с огромным спойлером и приваренной трубой, диаметром с башку этого опесдала.А потом эти ушлепки возомнив себя Шумахером,зайопывают весь район по ночам.Пока сами себе башку не сломают или не убьют кого на дороге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А после космоса след часть будет в доме предстарелых с Вин Дизелем в главной роли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
Виталий Дарвин и аморальная премия 11 минут назад
Кто быстрее до туалета на коляске.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KOSTELLO 2 часа назад
Вот серьезно, эти формажи, уже прям ну совсем конфетная фантастика, крутые тачки, полуобнаженные телки, герои, совершающие невозможные прыжки, все в расчете на брутальность, а в итоге получается ерунда.

Вот вам идея - Вин Дизель с компанией, пытаются угнать копейку без колес в каком нибудь темном районе, ну к примеру Благовещенска (не обиду жителям, это может быть любой город), при этом сначала крадут колеса у Ашотика на СТО, когда с большими потерями сваливают от Ашотика и добираются до копейки, то одев колеса понимают, что карбюратора нет и единственный карбюратор у местного авторитета.
Вот это будет экшн!

По желарию можете докинуть сюжетов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Великий Кормчий 2 часа назад
У них там лесные пожары на несколько штатов, негры отмороженные по улицам шастают а они фильмчики снимают...
Где их человекопауки, капитаны Америки и прочие Халки? Пора Америку спасать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мрачный мачо 2 часа назад
Кто эту гадость смотрит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
El Niño 3 часа назад
Лютый пипец. Первые две части еще было более-менее интересно посмотреть, но дальше начался трэш. Но любопытно посмотреть, как Риддик устроит гонки на Tesle по Луне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan Ivanov El Niño Час назад
ну как бе время стритрейсинга ушло, поэтому франшизе надо было во что-то эволюционировать, эволюционировали в джеймсов бондов на колесах с "самым последним заданием", да еще спин-офф замутили ("хоббс и шоу"). да и одной из знаковых частей need for speed были оба underground'а. только вряд ли официальные ремейки будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Жена Юрия Гагарина скончалась на 85-м году жизни Жена Юрия Гагарина скончалась на 85-м году жизни 12 киноляпов, которые сложно простить 12 киноляпов, которые сложно простить Англичанин заснял комету Neowise над Стоунхенджем Англичанин заснял комету Neowise над Стоунхенджем Фильм «Кошки» студии Universal стал самым печальным провалом последних лет Фильм «Кошки» студии Universal стал самым печальным провалом последних лет Экипаж МКС поздравил россиян с Днём России Экипаж МКС поздравил россиян с Днём России
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61182



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы
5
105
30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы
Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками"
3
48
Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
ТОП-10: Истории, которые стоят за лучшими боевиками
2
6
ТОП-10: Истории, которые стоят за лучшими боевиками
Как сделать антисептик для рук своими руками
0
9
Как сделать антисептик для рук своими руками
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Шокирующие кадры с места ДТП
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#сделай сам#животные#природа#настроение#фотографии#авария#новости
#история#юмор#интересное#кино#девушки#картинки#спорт#прикольные#авто авария#оружие
#факты#прикол#своими руками#россия#москва#люди#сша#gif#дтп#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться