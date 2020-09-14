Следующий «Форсаж» пройдёт в космосе и поклонники фильма уже в ожидании

"Как вы, ребята, узнали об этом? — сказала Мишель. — Видите, что происходит? Блин, люди начинают говорить за кулисами. Когда фильм не выходит, и люди забывают о нём, информация просачивается. Об этом никто не должен был знать!"

При этом актриса отметила, что именно Летти в космос не собирается.