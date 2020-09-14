Следующий «Форсаж» пройдёт в космосе и поклонники фильма уже в ожидании

Серия фильмов про крутые и быстрые тачки «Форсаж» насчитывает сейчас 8 частей. В 2021 году нам обещают новый «Форсаж». Как стало известно, действие фильма будет проходить в космосе, и поклонники фильма уже наделали кучу мемов.
Актриса Мишель Родригес (сыгравшая Летти Ортис) в шоу Джесса Кейгла прокомментировала слухи о том, что действие девятого «Форсажа» будет происходить в космосе. Мишель своей реакцией ещё раз подтвердила то, что слухи оказались правдой!
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"Как вы, ребята, узнали об этом? — сказала Мишель. — Видите, что происходит? Блин, люди начинают говорить за кулисами. Когда фильм не выходит, и люди забывают о нём, информация просачивается. Об этом никто не должен был знать!"
При этом актриса отметила, что именно Летти в космос не собирается.
Michelle Rodriguez has seemingly confirmed that the Fast & Furious franchise is headed to space. https://t.co/hrl2wMjMzA pic.twitter.com/KLuIPfQXZ2— IGN (@IGN) September 11, 2020
В Twitter новость об этом быстро стала популярной, вызвав волну критики и пробудив интернет-троллей, которые тут же принялись клеить мемы.
У многих даже родились идеи для следующих частей:
The next movie after returning from space. They go back in time pic.twitter.com/k7oXrx7s96— ((Fitzy)) 🐝 (@TheFknLizrdKing) September 11, 2020
Ну и куда же мы без мемов?
Похоже рано Таноса убили. Было бы круто, если бы это сделал Доминик.
Так же многие комментаторы заметили, что частей «Форсажа» и так уже более чем достаточно! Вы так не считаете?
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Но самое удивительное, что смотрят и радуются.
Вот вам идея - Вин Дизель с компанией, пытаются угнать копейку без колес в каком нибудь темном районе, ну к примеру Благовещенска (не обиду жителям, это может быть любой город), при этом сначала крадут колеса у Ашотика на СТО, когда с большими потерями сваливают от Ашотика и добираются до копейки, то одев колеса понимают, что карбюратора нет и единственный карбюратор у местного авторитета.
Вот это будет экшн!
По желарию можете докинуть сюжетов
Где их человекопауки, капитаны Америки и прочие Халки? Пора Америку спасать!