После того как популярный мем с котами, которые "всё уронили" стали использовать в коммерческих целях, его автор Дарья решила зарегистрировать товарный знак. Единственные, кто обратился к автору за разрешением на официальное использования - бренд Whiskas.
На сайте Федерального института промышленной собственности появилась заявка на регистрацию товарного знака «Наташ, мы всё уронили». Автор мема и владелица паблика Дарья Бородулина рассказала, что зарегистрировать товарный знак ей посоветовал юрист. Ещё в прошлом году Дарья заметила, что мем начали использовать в коммерческих целях. Он появлялся на футболках, сувенирной продукции и даже в рекламе.
«Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко», — рассказала Бородулина агентству «Открытые медиа».
«Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями как МТС, Альфа-Банк, ЭКСМО, Вискас (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала) и еще множеством небольших компаний», — рассказала Бородулина.
Оригинальный мем выглядит немного иначе. Он появился в декабре 2019 года в паблике «Котизм». На нём котики требовали их покормить и сообщали, что уронили "вообще всё".
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Автором мема является американский художник Райдер Риппс. Он разместил для продажи уникальный цифровой сертификат NFT-токен, предоставляющий эксклюзивные права на фото, видео и другие цифровые права на использование изображения."