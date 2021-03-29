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«Наташ, мы всё&nbsp;уронили»: автор мема про котов решила зарегистрировать товарный знак

«Наташ, мы всё уронили»: автор мема про котов решила зарегистрировать товарный знак (3 фото)

Автор:
29 марта 2021 10:55
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Наташ ты спишь   авторское право   вообще всё   интересное   мемы   мы всё уронили   товарный знак   фото   
1833
3

После того как популярный мем с котами, которые "всё уронили" стали использовать в коммерческих целях, его автор Дарья решила зарегистрировать товарный знак. Единственные, кто обратился к автору за разрешением на официальное использования - бренд Whiskas.

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Метки: Наташ ты спишь   авторское право   вообще всё   интересное   мемы   мы всё уронили   товарный знак   фото   
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12  комментариев
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20k
SerGProS Час назад
Все правильно сделала, а то всякие [мат] типа Урганта уже в рекламе с этим мемом.. Не придумали ничего смешного сами - платите деньги придумавшим
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73
Александр Колесников 52 минуты назад
"Наташ, вставай, мы мем зарегистрировали! Наташ, мы всё зарегистрировали! Наташ, вставай, там роялти принесли! Наташ, ты роялти Вискасом бери!"
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11k
alexis Час назад
Наташи будут получать долю?
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1k
Наталия alexis 59 минут назад
эх... боюсь, что нет))))
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4k
RomaXz Час назад
Все правильно сделала. Только надо было этим заняться раньше. Хотя, за законным использованием следить трудно, так что, кмк, ни чего сделать с этим нельзя все равно
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2k
Max Lu Час назад
нет ничего глупее, чем регистрировать мем. они всегда со временем выходят из моды... и второе никогда не стоит думать что фотка котиков или сисек что-то особенное в интернете )))
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23k
Vazari KL11 Час назад
А вот писать "ни чего" раздельно-как раз противозаконно.
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20k
SerGProS Max Lu Час назад
Все правильно сделала, а то всякие [мат] типа Урганта уже в рекламе с этим мемом.. Не придумали ничего смешного сами - платите деньги придумавшим
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16k
Ego sum qui sum Max Lu Час назад
а с другой стороны бузова поет ртом какой то треш и тоже на этом...творчестве зарабатывает, чем это хуже? Этот мем принес улыбки многим людям
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3k
KL11 Vazari 54 минуты назад
согласен. Буду расти.
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700
likiloki Max Lu Минуту назад
Недавно была новость: "Популярный мем «Deal with it» был продан на торгах за $23 тыс. (более 1,5 млн рублей), следует из данных на криптографической платформе Foundation.

Автором мема является американский художник Райдер Риппс. Он разместил для продажи уникальный цифровой сертификат NFT-токен, предоставляющий эксклюзивные права на фото, видео и другие цифровые права на использование изображения."
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