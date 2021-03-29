На сайте Федерального института промышленной собственности появилась заявка на регистрацию товарного знака «Наташ, мы всё уронили». Автор мема и владелица паблика Дарья Бородулина рассказала, что зарегистрировать товарный знак ей посоветовал юрист. Ещё в прошлом году Дарья заметила, что мем начали использовать в коммерческих целях. Он появлялся на футболках, сувенирной продукции и даже в рекламе.

«Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко», — рассказала Бородулина агентству «Открытые медиа».