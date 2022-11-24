FISHKINET
Сообщество RealFishki 938 постов • 70 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Шкалик, штоф, половник: как измеряли объем и из чего пили на Руси

Шкалик, штоф, половник: как измеряли объем и из чего пили на Руси

Автор:
24 ноября 2022 02:14
Сообщество : RealFishki
Метки: алкоголь   бочка   ведро   древняя русь   кабак   мера   стакан   чарка   шкалик   штоф   
785
9

Метрическую систему мер ввели в 1899 году. А до этого всё было иначе.

Сначала стоит рассмотреть объёмы сыпучих продуктов, а затем перейдем к напиткам.

×
×

Стакан

Самая малая хлебная мера на Руси. Объём - 0,273 литра.

Полугарнец

Это шесть стаканов или 1,63 литра.

Гарнец

Как понятно из названия - это два погранца или 3,276 литра.

Четверка, получетверик и четверик

Четверка - 2 гарнца или 6,5 литров.

Получетверик - 4 гарнца - 13 литров.

Четверик - 8 гарнцев - 26,238 литра.

Осьмина и полосьмина

Полосьмана равнялась 52,5 литра, а осьмина - 105 литров.

Четь

Иногда её называли четвертью. Равнялась 210 литрам.

Половник и кадь

Половник - от слова половина, равнялся 420 литрам. Кадь - 840 литров.


Меры для измерений жидкостей

Бочка

Это 40 ведер или 492 литра. Применялась, в основном, для продажи алкоголя иностранцам - розничная продажа этим гражданам была запрещена. В быту крестьяне чаще всего использовали бочонки от 5 до 120 литров.

Бурдюк

Изготавливали из шкур, их объем доходил до 300 литров.

Корчага

Высокий сосуд с широким горлом. Стандартный объем от 12 до 15 литров.

Ведро

Применялось как для измерения зерновых, так и для алкоголя. Объем - 12 литров.


Из чего обычно разливали или пили алкоголь


Винная бутылка

Это 0,76 литра. Пивная и водочная бутылки были по 0,6 литра.

Штоф

Равнялся 1,2 литра. А в полуштоф наливали бутылку водки или пива.

Косушка

Это 0,3 литра.

Четвертинка

Её знают практически все - знаменитая чекушка объемом 0,25 литра.

Чарка

Это 13 миллилитра. Был ещё и шкалик - 61,5 миллилитра.

В шкалик, штоф и полуштоф чаще всего наливали алкоголь в питейных заведениях.

Что касается бытовых емкостей - их было очень много. И все они различались. как правило, каждая тара соответствовала суточным потребностям семьи. Под это изготавливали бочонки, крынки, кувшины, туеса и все прочее. Например, махотки или ставцы, в которых хранили сметану, равнялись ⅛ ведра, но могли быть больше.

Ушат вмещал 24 литра. А кадушка вмещала от 20 до 40 ведер. Кстати, объем ведра - 12 литров почти никогда не менялся. Считалось, что две таких емкости может без проблем для здоровья перенести каждая женщина - потому что именно она на Руси ходила за водой.

Еше была такая необычная тара как цыбик. Это квадратный ящик объемом от 88 до 176 килограмм. В них привозили чай из Китая.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: алкоголь   бочка   ведро   древняя русь   кабак   мера   стакан   чарка   шкалик   штоф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее»
27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее»
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
Увлекательные концептуальные фотографии Даши Пирс
Увлекательные концептуальные фотографии Даши Пирс
Лицензия Office 2021 доступна всего за $25,25, а Windows 10 всего за $7,35
Лицензия Office 2021 доступна всего за $25,25, а Windows 10 всего за $7,35
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Суровые питерские стены

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#дтп#в мире#позитив#картинки#животные#новости#Россия#Разное
#интересно#факты#история#аварии#Прикол#Приколы#авто аварии#США#знаменитости#истории
#Юмор#интересное#кино#автомобили#фильм#автомир#забавно#подборка#улыбнуло#2022
Про комсомольцев-добровольцев и ударное освоение севера Про комсомольцев-добровольцев и ударное освоение севера Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели? Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели? Сколько можно пить алкоголя, чтобы принести пользу организму Сколько можно пить алкоголя, чтобы принести пользу организму "Молчи, дура!" Жириновский vs Собчак. 2018 год "Молчи, дура!" Жириновский vs Собчак. 2018 год Любительница текилы открыла секрет своего долголетия Любительница текилы открыла секрет своего долголетия

На что жалуетесь?

Вернуться