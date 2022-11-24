Шкалик, штоф, половник: как измеряли объем и из чего пили на Руси

Метрическую систему мер ввели в 1899 году. А до этого всё было иначе.
Сначала стоит рассмотреть объёмы сыпучих продуктов, а затем перейдем к напиткам.
Стакан
Самая малая хлебная мера на Руси. Объём - 0,273 литра.
Полугарнец
Это шесть стаканов или 1,63 литра.
Гарнец
Как понятно из названия - это два погранца или 3,276 литра.
Четверка, получетверик и четверик
Четверка - 2 гарнца или 6,5 литров.
Получетверик - 4 гарнца - 13 литров.
Четверик - 8 гарнцев - 26,238 литра.
Осьмина и полосьмина
Полосьмана равнялась 52,5 литра, а осьмина - 105 литров.
Четь
Иногда её называли четвертью. Равнялась 210 литрам.
Половник и кадь
Половник - от слова половина, равнялся 420 литрам. Кадь - 840 литров.
Меры для измерений жидкостей
Бочка
Это 40 ведер или 492 литра. Применялась, в основном, для продажи алкоголя иностранцам - розничная продажа этим гражданам была запрещена. В быту крестьяне чаще всего использовали бочонки от 5 до 120 литров.
Бурдюк
Изготавливали из шкур, их объем доходил до 300 литров.
Корчага
Высокий сосуд с широким горлом. Стандартный объем от 12 до 15 литров.
Ведро
Применялось как для измерения зерновых, так и для алкоголя. Объем - 12 литров.
Из чего обычно разливали или пили алкоголь
Винная бутылка
Это 0,76 литра. Пивная и водочная бутылки были по 0,6 литра.
Штоф
Равнялся 1,2 литра. А в полуштоф наливали бутылку водки или пива.
Косушка
Это 0,3 литра.
Четвертинка
Её знают практически все - знаменитая чекушка объемом 0,25 литра.
Чарка
Это 13 миллилитра. Был ещё и шкалик - 61,5 миллилитра.
В шкалик, штоф и полуштоф чаще всего наливали алкоголь в питейных заведениях.
Что касается бытовых емкостей - их было очень много. И все они различались. как правило, каждая тара соответствовала суточным потребностям семьи. Под это изготавливали бочонки, крынки, кувшины, туеса и все прочее. Например, махотки или ставцы, в которых хранили сметану, равнялись ⅛ ведра, но могли быть больше.
Ушат вмещал 24 литра. А кадушка вмещала от 20 до 40 ведер. Кстати, объем ведра - 12 литров почти никогда не менялся. Считалось, что две таких емкости может без проблем для здоровья перенести каждая женщина - потому что именно она на Руси ходила за водой.
Еше была такая необычная тара как цыбик. Это квадратный ящик объемом от 88 до 176 килограмм. В них привозили чай из Китая.
Источник:
АНТИФИШКИ
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