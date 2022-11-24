Шкалик, штоф, половник: как измеряли объем и из чего пили на Руси

Что касается бытовых емкостей - их было очень много. И все они различались. как правило, каждая тара соответствовала суточным потребностям семьи. Под это изготавливали бочонки, крынки, кувшины, туеса и все прочее. Например, махотки или ставцы, в которых хранили сметану, равнялись ⅛ ведра, но могли быть больше.

Ушат вмещал 24 литра. А кадушка вмещала от 20 до 40 ведер. Кстати, объем ведра - 12 литров почти никогда не менялся. Считалось, что две таких емкости может без проблем для здоровья перенести каждая женщина - потому что именно она на Руси ходила за водой.