История о том, как подданные мудрого короля в помои окунулись, но честь сохранили

Правитель – это не только про отвагу, силу и храбрость. Важные качества любого властелина – мудрость и справедливость. И Альфонсо V (1396-1458) – король Арагона, Сицилии и Сардинии очень ярко их демонстрировал. Ведь не зря же он получил прозвище Великодушный.
Случилось как-то Альфонсо посетить город Сарагоса, где располагалась ювелирная лавка с очень достойными изделиями. Пока король беседовал с владельцем, безнадзорные царедворцы расползлись по территории и принялись ковыряться в ценном товаре. Одни прикупили что-то, вторые приценивались, третьи представляли категорию «я только посмотреть».
Помощники старались вовсю, но удержать всех в поле зрения не могли – всё же внушительная свита королевских
бездельников придворных.
И в чью-то очень умную голову пришла гениальная идея: а не позаимствовать ли какую-нибудь безделушку на память? Безвозмездно. То есть даром. Их тут ещё масса останется. Сказано – сделано. И скромный 11-каратный бриллиантик сменил владельца и осел в чьём-то кармане. Правда, помощники не растерялись. Завопили, дескать, грабят. А хозяин начал методично рвать на себе волосы, демонстрируя высшую степень горя из-за потери камешка, к которому очень прикипел душой.
Но Альфонсо не растерялся: велел сразу же запереть дверь, чтобы никто не вошёл и не вышел. Царедворцы погрустнели, ведь перед одним из них точно замаячила перспектива разоблачения и расставания уже с головой, к которой привыкаешь даже больше, чем к каким-то там камням.
Но справедливый король не стал отдавать распоряжение о полном осмотре-досмотре. А кликнул слугу и отдал тому неожиданное распоряжение: велел притащить из ближайшей таверны ведро помоев. Да чтоб пожирнее и погуще. Приказ был незамедлительно исполнен. И повелел каждому, включая местный персонал, подойти к лохани и опустить в помои руку. Фактически это был деликатный и действенный способ вернуть украденное и сохранить честь.
Альфонсо первым продемонстрировал алгоритм действий, не побоявшись замарать королевских рук. За ним вереницей потянулись остальные присутствовавшие. И один из них точно был безмерно рад погрузить длань в мутное содержимое, хотя и не подал виду.
Когда на улицу выплеснули изрядно взбаламученное содержимое лохани, на солнце засверкал бриллиант, красоту которого не смогли скрыть ни мутная вода, ни остатки съестного, ни жадная человеческая душа.
А Альфонсо не только проявил мудрость и гуманность, но и раскрыл классический герметичный детектив, к которому впоследствии прибегали лучшие мастера жанра.
Источник:
- "Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего миллиардера
- В Москве разбойники ограбили проститутку
- Когда уже по свадьбе видно, что пара долго не протянет
- Надежда есть: 6 невероятных историй спасения из океанских глубин
- Когда не повезло с тёщей
В 14 веке огранивать алмазы еще не научились.