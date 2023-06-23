История о том, как подданные мудрого короля в помои окунулись, но честь сохранили

Помощники старались вовсю, но удержать всех в поле зрения не могли – всё же внушительная свита королевских бездельников придворных.

И в чью-то очень умную голову пришла гениальная идея: а не позаимствовать ли какую-нибудь безделушку на память? Безвозмездно. То есть даром. Их тут ещё масса останется. Сказано – сделано. И скромный 11-каратный бриллиантик сменил владельца и осел в чьём-то кармане. Правда, помощники не растерялись. Завопили, дескать, грабят. А хозяин начал методично рвать на себе волосы, демонстрируя высшую степень горя из-за потери камешка, к которому очень прикипел душой.