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История о том, как подданные мудрого короля в помои окунулись, но честь сохранили

История о том, как подданные мудрого короля в помои окунулись, но честь сохранили

Автор:
23 июня 2023 13:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Альфонсо V   бриллиант   ведро   история   король   кража   преступление   справедливость   факт   честь   
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Правитель – это не только про отвагу, силу и храбрость. Важные качества любого властелина – мудрость и справедливость. И Альфонсо V (1396-1458) – король Арагона, Сицилии и Сардинии очень ярко их демонстрировал. Ведь не зря же он получил прозвище Великодушный.

Случилось как-то Альфонсо посетить город Сарагоса, где располагалась ювелирная лавка с очень достойными изделиями. Пока король беседовал с владельцем, безнадзорные царедворцы расползлись по территории и принялись ковыряться в ценном товаре. Одни прикупили что-то, вторые приценивались, третьи представляли категорию «я только посмотреть».

×
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Помощники старались вовсю, но удержать всех в поле зрения не могли – всё же внушительная свита королевских бездельников придворных.

И в чью-то очень умную голову пришла гениальная идея: а не позаимствовать ли какую-нибудь безделушку на память? Безвозмездно. То есть даром. Их тут ещё масса останется. Сказано – сделано. И скромный 11-каратный бриллиантик сменил владельца и осел в чьём-то кармане. Правда, помощники не растерялись. Завопили, дескать, грабят. А хозяин начал методично рвать на себе волосы, демонстрируя высшую степень горя из-за потери камешка, к которому очень прикипел душой.

Но Альфонсо не растерялся: велел сразу же запереть дверь, чтобы никто не вошёл и не вышел. Царедворцы погрустнели, ведь перед одним из них точно замаячила перспектива разоблачения и расставания уже с головой, к которой привыкаешь даже больше, чем к каким-то там камням.

Но справедливый король не стал отдавать распоряжение о полном осмотре-досмотре. А кликнул слугу и отдал тому неожиданное распоряжение: велел притащить из ближайшей таверны ведро помоев. Да чтоб пожирнее и погуще. Приказ был незамедлительно исполнен. И повелел каждому, включая местный персонал, подойти к лохани и опустить в помои руку. Фактически это был деликатный и действенный способ вернуть украденное и сохранить честь.

Альфонсо первым продемонстрировал алгоритм действий, не побоявшись замарать королевских рук. За ним вереницей потянулись остальные присутствовавшие. И один из них точно был безмерно рад погрузить длань в мутное содержимое, хотя и не подал виду.

Когда на улицу выплеснули изрядно взбаламученное содержимое лохани, на солнце засверкал бриллиант, красоту которого не смогли скрыть ни мутная вода, ни остатки съестного, ни жадная человеческая душа.

А Альфонсо не только проявил мудрость и гуманность, но и раскрыл классический герметичный детектив, к которому впоследствии прибегали лучшие мастера жанра.

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Метки: Альфонсо V   бриллиант   ведро   история   король   кража   преступление   справедливость   факт   честь   
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2  комментария
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29k
Serg2001 41 минуту назад
А почему именно помои? В чем сермяга то? Достаточно было бы любой непрозрачной жидкости... молока хотя бы... Крупа какая-нибудь в конце концов. А так из-за одного нечистого на руку мудака весь двор опомоил, включая себя...)
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31k
albedo Полчаса назад
Это сказка.
В 14 веке огранивать алмазы еще не научились.
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