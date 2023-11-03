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Странные люди из подземки: москвичи и жители столицы, которые продолжают нас удивлять

Странные люди из подземки: москвичи и жители столицы, которые продолжают нас удивлять

Автор:
03 ноября 2023 18:34
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   смех   фрики   
2235
17

В московском метро продолжают происходить какие-то странные вещи. Вы только посмотрите на героев сегодняшнего поста. Вас ничего не смущает?

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   смех   фрики   
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 36 минут назад
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67k
Дворняга 23 минуты назад
Только однажды видел чудика - на голове коробка от чипсов с прорезью для глаз. Вероятно на спор.
А однажды, в нулевых, видел семью кавказцев. Сын и отец в кожаных куртках, переливчатые брюки, мама в манто. В общем, очень стильно и со вкусом одеты. И у папы ослепительно белые носки. Не мог понять, почему так бросаются в глаза именно носки? И вдруг заметил: папа в домашних тапках! Видать забыл
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5
evgenylevichev 53 минуты назад
Большая часть фото - это не Московское метро. Автор по-надёргал с просторов...
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1k
Николай Час назад
1) чел реально на стиле. Думаю с его работой связано.
2) Дятел какой-то.
3) Это дверь от десятки! У чувака ДЕСЯТКА))) Норм что он везет запчасть на метро.
4) я бы этим тапком ему по щщам шлёпнул, с особым комфортом.
5) не могу осуждать, в эту тему не врубаюсь вообще, но педали прикольные.
6) русский - не родной.
7) Миленько)))) Цепура только не в тему по-моему.
8) Инстаграмщина... Третьесортная хрень.
9) Судя по причесону, без маски он выглядит типа того.
10) ....
11) а вот кого, Лилу? Но нет. У нее прямые волосы.
12) Спортивки менять на брюки и +50 к стилю было бы. Думаю у него так случайно получилось.
13) я канешн извиняюсь, но это какой-то лысый 3,14дор.
14)....
15) ....
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Комментарий к фото
Как сказал Кузьмич из "Особенностей национальной...": "Женщина, как пиво - сначала шипит и пенится, а потом жажду утоляет".
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27k
Wolfram 2 часа назад
9. - Не Москва, а Питер. (Есть подозрение, что есть ещё не из Москвы снимки)
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3k
DVPET 2 часа назад
№15 Красивая девушка. Никак не могу понять чем так притягивает взгляд.
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