Надписи на стенах, мимо которых просто так не пройдёшь

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Стены иногда говорят с нами. По пути на работу, в парк, - всего одна фраза может выдернуть из потока собственных мыслей. Немного философских, порой смешных и грустных надписей, которые отражают актуальные проблемы общества.
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