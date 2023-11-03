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Надписи на стенах, мимо которых просто так не пройдёшь

Надписи на стенах, мимо которых просто так не пройдёшь

Автор:
03 ноября 2023 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   надписи   надписи на стене   надпись   философские надписи   фото   
1362
15

Стены иногда говорят с нами. По пути на работу, в парк, - всего одна фраза может выдернуть из потока собственных мыслей. Немного философских, порой смешных и грустных надписей, которые отражают актуальные проблемы общества.

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Метки: интересно   надписи   надписи на стене   надпись   философские надписи   фото   
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1  комментарий
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Наталья 4 минуты назад
Комментарий к фото
А ведь им пофиг, испоганят такую милую клумбу.
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