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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
03 ноября 2023 10:57
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1465
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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51  комментарий
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9k
Владимир 2 часа назад
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Teodor 4 минуты назад
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И что? Это осень называется...
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14k
KotSkripaley 8 минут назад
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Ссылка www.youtube.com
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14k
KotSkripaley 9 минут назад
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Шмэл уснул зимою, пчёл и дажэ ос, толко вшу не спится, бродэт мэж волос. Муравэй, кузнэчик крэпка тож уснул. Толка таракан блат ходыт, мэж твоих каструл.
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11k
zlopisec 53 минуты назад
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Из Владивостока видимо....
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8k
Пуриц Жорж 56 минут назад
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Я то же
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18k
Голос Вселенной 57 минут назад
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Франция только-только благодаря Союзу освободилась от фашистов, чтобы потом в 21-м веке пи*деть всем, что они с американцами и британцами выиграли Вторую Мировую войну...
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18k
Голос Вселенной Час назад
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Кто сказал, что не бывает??? Это, может, у нас не бывает... А вот примерно год назад, скажем, в Штатах были такие акции... "Только месяц и только у нас!!! Вы можете купить на доллар в полтора раза больше российских рублей!!!"
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София Час назад
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А в слове обороноспособность 7 "о", ну правда не подряд.
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18k
Голос Вселенной Час назад
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Точно! А то еще завезет вас под шкаф и надругается там над вами по-роботовски....
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
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какая находчивая бл...дина
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hammog Час назад
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Я в 64: проснулся, день супер!
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18k
Alex ASK Час назад
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... а может и ноутбук
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26k
ПаганецЪ Час назад
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А ведь действительно!
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2k
hammog Час назад
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-Алло! Это пожарная служба?
-Да.
-Пожарьте мне мясо!
-Мы не жарим, мы тушим.
-Ну тогда потушите...
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