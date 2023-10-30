Шутник повеселил людей, нарисовав крошечное лицо на своём лице

1219
1
1
Парень с помощью косметики создал оптическую иллюзию "маленького лица" на своём собственном лице. Для этого он нарисовал еще одни нос и губы чуть повыше настоящих.
Весельчак нарисовал маленький нос в районе переносицы и ниже, зубы и ярко-красные губы на кончике носа, а затем закрыл нижнюю часть лица тканью, чтобы завершить образ.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Дагестане позитивный аниматор-медведь станцевал лезгинку
- Весёлая игра для дружеской компании
- Зеркальный забег толстячка
- Когда старость в радость
- Позитивные мужики развлекаются
Новости партнёров
реклама