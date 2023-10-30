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Шутник повеселил людей, нарисовав крошечное лицо на своём лице

Шутник повеселил людей, нарисовав крошечное лицо на своём лице

Автор:
30 октября 2023 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   лицо   макияж   позитив   
1219
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Парень с помощью косметики создал оптическую иллюзию "маленького лица" на своём собственном лице. Для этого он нарисовал еще одни нос и губы чуть повыше настоящих.

Весельчак нарисовал маленький нос в районе переносицы и ниже, зубы и ярко-красные губы на кончике носа, а затем закрыл нижнюю часть лица тканью, чтобы завершить образ.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   лицо   макияж   позитив   
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2  комментария
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6k
мемфрид Полчаса назад
Педики, однозначно
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2k
Владимир 36 минут назад
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