Каланы: умные и очаровательные животные

Причём выдры поступают так настолько давно, что это повлияло на их анатомию. Их зубы стали меньше и легче. Они больше подходят для измельчения добычи, чем для разгрызания. Передние лапки тоже изменились. Они непригодны для плавания, но подвижные кисти с чувствительными подушечками ловко сжимают камни и раковины. А чтобы постоянно не держать «руками» камушек, у выдр появился карман! Под левой лапкой расположена складка кожи, куда калан складирует инструмент. Благодаря этому зверьку не нужно каждый раз искать новый камушек. +1 к экономии сил и энергии!