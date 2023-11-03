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Каланы: умные и&nbsp;очаровательные животные

Каланы: умные и очаровательные животные

Автор:
03 ноября 2023 07:22
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   калан   морские выдры   позитив   
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Каланы не могут не привлекать к себя внимания. Эти ловкие и милые животные очень дружелюбны, а ещё они умеют использовать орудия труда.

Каланы или морские выдры вырастают до 1,5 метров и весят от 16 до 45 кило! Это габариты леопарда или гепарда! Но несмотря на размеры крупной дикой кошки, калан поразительно доброжелателен. Его добыча — крабы, моллюски, морские ежи и иногда рыбка. Короткие лапки практически без коготков плохо справляются с удержанием скользкой чешуйчатой добычи, но это частично компенсируется крепкими зубами.

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Остальные животные каланам неинтересны. Они игнорируют мелких рептилий и млекопитающих, часто делят свои лёжки с тюленями и сивучами. Учёные поговаривают, что их мирный нрав — вынужденное решение. Любая ранка и царапина нарушает водонепроницаемый покров из смоченной жиром густой шерсти. А так как крупной жировой прослойки у каланов нет, они рискуют быстро замёрзнуть в холодных водах Аляски и Дальнего Востока.

Впрочем, это единственная слабость в их адаптации к водной среде. Благодаря гибкому позвоночнику каланы плавают изящно и легко, словно их предки и не вылезали на сушу. Животные толкаются вперёд за счёт задних лапок, пальцы которых срослись в подобие ласт.

Ныряют они с той же естественностью, с которой плавают по поверхности. Их лёгкие огромны, масса полых органов достигает 6% от массы всего тела. Они способны хранить в себе запас кислорода, которого достаточно на 8 минут изучения морского дна. За это время морская выдра опускается на глубину до 50 метров.

Всё остальное время звери мирно покачиваются на волнах. Они не суетятся и не торопятся. Но не потому, что из врагов у них лишь касатка и полярная акула — крупнейшие хищники экосистем. Просто им приходится экономить каждую калорию. А лишняя суета — лишняя трата энергии.

Каланы почти всю жизнь проводят в воде. На плавание, согрев организма и поддержание себя на поверхности волн, уходит масса сил. В открытом море звери не только питаются, но и общаются, спариваются и растят потомство. За день морская выдра проплывает до 2 километров, поэтому ей требуется огромное количество пищи — до 25% массы тела в день. Чтобы вместить такие объёмы мяса, желудочно-кишечный тракт животных сильно увеличился в размерах.

Потребность в жёсткой экономии ресурсов привела к неожиданным результатам: Каланы научились пользоваться орудиями труда! Они разбивают раковины моллюсков друг о друга, а панцири раков вскрывают при помощи камней.

Причём выдры поступают так настолько давно, что это повлияло на их анатомию. Их зубы стали меньше и легче. Они больше подходят для измельчения добычи, чем для разгрызания. Передние лапки тоже изменились. Они непригодны для плавания, но подвижные кисти с чувствительными подушечками ловко сжимают камни и раковины. А чтобы постоянно не держать «руками» камушек, у выдр появился карман! Под левой лапкой расположена складка кожи, куда калан складирует инструмент. Благодаря этому зверьку не нужно каждый раз искать новый камушек. +1 к экономии сил и энергии!

Базовые навыки обращения с камнями заложены в каланах генетически. Исследования показывают, что даже отлучённые от матерей детки очень быстро понимают, как использовать камни и выбирать наиболее подходящие из них. Что неудивительно. Детская пора у них коротка — не более 6 месяцев.

Первое время выдрёнок плавает на маме, как на плоту. Его шерсть абсолютно не приспособлена к погружениям и долгому плаванию. Зато она сможет поддержать малыша какое-то время на плаву, если он вдруг свалится в воду. Шубка детенышей пушистая и густая. Между шерстинками образуются скопления воздуха. Они-то и выталкивают каланёнка на поверхность, как жилет безопасности. Но за полгода молодёжь достигает веса в 7-11 килограмм, обрастает шерстяным гидрокостюмом и полностью осваивает трудное ремесло добычи моллюсков.

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Метки: в мире   животные   интересно   калан   морские выдры   позитив   
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