Нейросеть предложила современные версии классических киномонстров

Если что и пугает поклонников фильмов ужасов, так это современные ремейки полюбившейся франшизы. Однако, несмотря на то, что у ретро-монстров есть свое очарование, многие из них очень сильно устарели. Но не стоит отчаиваться — ведь у нас есть Midjourney!
Зефирный человек — «Охотники за привидениями» (1984)
В оригинальном фильме «Охотники за привидениями» 1984 года Зефирный человек олицетворяет собой силу разрушения, но при этом сохраняет мягкий, тестообразный вид. Вызванный из сознания охотника за привидениями Рэя Стантца, которого играет Дэн Эйкройд, этот гигантский зефирный монстр на некоторое время превращает Нью-Йорк в руины. Чтобы добиться нужного эффекта, одетый в большой резиновый костюм человек разрушал на камеру масштабную модель города.
По мнению ИИ, современная версия Зефирного человека должна быть более агрессивной, «звериной» — отсюда зубы и мускулы под слоями белого зефира.
Граф Орлок — «Носферату» (1922)
Начиная с 1922 года вампир граф Орлок не перестает наводить ужас на зрителей. Актер Макс Шрек, создавая этот незабываемый образ, использовал лишь сценический грим и протезы ушей и зубов.
Версия ИИ выглядит еще более зловеще, хотя внешне, казалось бы, особых отличий нет. Разве что стало больше морщин и глаза посажены глубже.
Брандлфлай (Сет Брандл) — «Муха» (1986)
Режиссер Дэвид Кроненберг настолько известен своими фильмами ужасов в стилистике боди-хоррора, что его имя стало синонимом определенного стиля монстров, капающих слизью. В фильме 1986 года «Муха» ученый Сет Брандл, которого играет молодой Джефф Голдблюм, случайно соединяет свою ДНК с мухой во время испытания телепортатора. Получившееся в результате слизистое месиво известно как Брандлфлай.
ИИ переработал этот образ, сделав монстра более жутким и похожим на инопланетянина, с большой головой и крупными черными глазами.
Пушистик из ящика — «Калейдоскоп ужасов» (1982)
Комедийный сборник ужасов 1982 года Creepshow — совместная работа писателя Стивена Кинга и режиссера Джорджа Ромеро. В одной из коротких историй ужасов там фигурирует Пушистик — свирепое существо, живущее в ящике.
Если бы на экраны вышел современный ремейк, то, по мнению ИИ, Пушистик лишился бы шерсти, получив взамен светящиеся красные глаза и жёлтые зубы.
Джабба Хатт — «Звёздные войны: Возвращение джедая» (1983)
Джаббу Хатта нельзя назвать традиционным монстром из фильмов ужасов, но он, безусловно, внушает страх.
В переосмыслении ИИ главарь преступной группировки превращается в ужасающее чудовище с пастью, усеянной острыми зубами. ИИ также изменил местоположение Джаббы, перенеся его из тускло освещенного интерьера дворца в странный, наполненный дымом коридор, освещенный яркими прожекторами.
Ранкор — «Звёздные войны: Возвращение джедая» (1983)
Ранкор, содержащийся в яме под дворцом Джаббы, — классическое страшное чудовище. Снимали его с помощью 45-сантиметровой марионетки, созданной легендарными художниками по спеэффектам Филом Типпетом и Рэнди Дутрой.
В версии ИИ он гораздо крупнее и больше похож на огромную жабу.
Тыквоголовый — «Тыквоголовый» (1988)
Тыквоголовый из одноименного фильма 1988 года по версии ИИ должен выглядеть еще более жутко.
Общий внешний вид мстительного демона сохранился, но добавились такие детали, как светящиеся глаза, острые зубы и слой наростов, напоминающих тыквенную лозу.
Одри-2 — «Магазинчик ужасов» (1986)
Еще одно растение-убийца подверглось обработке искусственным интеллектом и приобрело гораздо более агрессивный вид.
Оригинальная кукла имеет сходство с некоторыми реальными плотоядными растениями, которые питаются насекомыми и даже мелкими животными, чтобы компенсировать некачественную почву.
Одри-2 больше всего похожа на венерину мухоловку, которая захлопывается с ничего не подозревающей жертвой внутри, или на кувшинку с ее крупными колокольчиками, похожими на листья.
Однако, несмотря на то, что внешне Одри-2 выглядит совершенно иначе, ее ИИ-версия также имеет сильное сходство с некоторыми растениями реального мира, например, с розами. Красная складчатая кожа даже напоминает раффлезию — самый большой в мире цветок, привлекающий мух запахом гниющей плоти.
Полосатик — «Гремлины» (1984)
Хотя «Гремлины» — это скорее рождественская комедия, чем ужасы, в этой ИИ-версии главного Гремлина, Полосатика, нет ничего смешного. В оригинальном фильме он лидер первой банды гремлинов, терроризирующих сонный городок Кингстон Фоллс.
ИИ подчеркнул всё самое страшное и неприятное в облике гремлина и вместо глуповато-забавного, хоть и злобного, существа мы получили демонический кошмар с мертвыми глазами.
Дэвид Нотон — «Американский оборотень в Лондоне» (1981)
В 1981 г. фильм «Американский оборотень в Лондоне» установил эталон практических эффектов благодаря удивительным сценам превращения. Съемки трехминутного эпизода заняли более недели, причем съемочная группа снимала его в обратном порядке, обрезая в каждом кадре все больше волос. В результате получилась одна из самых захватывающих и тревожных сцен с использованием спецэффектов, когда-либо запечатленных на пленке.
Однако, по мнению ИИ, новая версия этого оборотня может быть еще более впечатляющей, поскольку он приобретает более темную кожу и глубокие красные глаза. Он будет скорее зверем, чем человеком.
ИИ не преминул напомнить нам и о месте действия: на заднем плане изображен лондонский Биг-Бен.
Повелитель тьмы — «Легенда» (1985)
Актеру Тиму Карри требовалось более пяти часов в день, чтобы наложить грим, необходимый для роли Повелителя тьмы в фильме «Легенда» 1985 года, снятом в жанре фэнтези.
Версия ИИ немного более тонкая, но, возможно, гораздо более зловещая — посмотрите на эти узоры вен или шрамов. Рога, возможно, не столь впечатляющие, но впалые глазницы и угрожающая поза говорят о том, что это действительно страшное существо.
Жаброчеловек — «Тварь из Чёрной Лагуны» (1954)
Жаброчеловек, он же Тварь из Черной Лагуны, должен серьезно обновить свой внешний вид, если он собирается пугать современных зрителей.
ИИ, создавая новую версию Жаброчеловека, добавил в его облик много мерзкого. Но, как ни странно, убрал жабры, давшие название этому монстру. И это досадная потеря — ведь жабры изначально были частью инновационных на то время спецэффектов. Резиновый костюм монстра был снабжен специальной воздушной трубкой, с помощью которой жабры можно было надувать и сдувать, создавая впечатление, что существо дышит.
Королева Чужих (Матка) — «Чужие» (1986)
Когда в 1986 году был снят фильм «Чужие», инопланетная Матка была вершиной возможного в кукольном искусстве. Два человека были подвешены на кране внутри огромной куклы, приводимой в движение гидравликой. Выглядела она крайне зловеще.
ИИ почему-то считает, что Королеве Чужих стоило бы придать более изящный и минималистичный вид.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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