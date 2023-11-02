Нейросеть предложила современные версии классических киномонстров

В оригинальном фильме «Охотники за привидениями» 1984 года Зефирный человек олицетворяет собой силу разрушения, но при этом сохраняет мягкий, тестообразный вид. Вызванный из сознания охотника за привидениями Рэя Стантца, которого играет Дэн Эйкройд, этот гигантский зефирный монстр на некоторое время превращает Нью-Йорк в руины. Чтобы добиться нужного эффекта, одетый в большой резиновый костюм человек разрушал на камеру масштабную модель города.

По мнению ИИ, современная версия Зефирного человека должна быть более агрессивной, «звериной» — отсюда зубы и мускулы под слоями белого зефира.