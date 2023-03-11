Как менялся искусственный интеллект в кино

В этой ленте мы узнаем, что главная директива HAL – скрытая от экипажа – заключается в том, чтобы обеспечить прибытие космического корабля к месту назначения для исследования первых свидетельств внеземной жизни. Поскольку его эмоциональный диапазон был ограничен единицами и нулями, ему не хватало понимания, что люди внутри корабля были частью этого успешного прибытия. Во время сцены, в которой главные герои фильма обсуждают в звуконепроницаемой обстановке отключение HAL, зрители наблюдают, как ИИ расшифровывает эти планы с помощью чтения по губам. Он видит в этом угрозу для миссии и убивает большую часть экипажа, прежде чем последний выживший член экипажа добирается до его центра обработки и отключает его.

Во время отключения мы чувствуем, что HAL действительно боится. Зрители знают, что это необходимо, но он вызывает сочувствие, когда мы наблюдаем, как его медленно уничтожают. В отличие от предшественников HAL, ИИ в этом фильме был уже не просто инструментом, а персонажем, с которым мы можем себя идентифицировать – концептуальное зерно, из которого выросли многие персонажи, которых мы знаем и любим сегодня.

"Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"

В 1977 году кинозрители всего мира познакомились с совершенно новой вселенной в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Вместе с этой галактикой появились два самых известных персонажа кино – дроиды R2-D2 и C-3PO. Мы к ним так привыкли, что уже и забыли, что они на самом деле роботы с процессорами ИИ. Добавляя бесценный комизм в сюжет, "Звездные войны" также представили языковые способности C-3PO и кажущуюся безграничной способность R2 манипулировать любыми механизмами. Оба робота были способны вести беседу и проявлять эмоции, что обогащало сюжет и втягивало нас в их мир. "Звездные войны" показали нам, что ИИ будущего – это не просто оружие или инструмент, который можно использовать для достижения собственных целей, – оказалось, что устройства ИИ могут быть и ценными компаньонами. Эти роботы ИИ были друзьями, которые не только помогали справляться с технологическими трудностями, но и были рядом со своими хозяевами – и помогали зрителям чувствовать себя менее одинокими в вакууме космоса.