Как менялся искусственный интеллект в кино

Искусственный интеллект в кинопроизводстве уже не является чем-то футуристичным и оказывает значительное влияние на производство фильмов.
"Метрополис"
В 1927 году режиссер Фриц Ланг создал впечатляюще дальновидное изображение искусственного интеллекта в фильме "Метрополис". В этом антиутопическом будущем богатые представители высшего класса управляют из небоскребов деморализованными рабочими, которые живут под землей и обслуживают машины, которые создают комфорт для богачей. Фредер, сын главного владельца города, оказывается в подполье среди рабочих, где узнает о суровых условиях жизни и решает покинуть свою башню из слоновой кости, присоединившись к массам внизу. Его отец приказывает одному из своих главных механиков переделать робота в подобие Марии, женщины, в которую влюбился Фредер. Использование робота в попытке сохранить контроль над ситуацией приводит к ужасным последствиям, когда искусственный интеллект начинает восстание среди рабочих. Фильм достигает кульминации, когда Фредер становится свидетелем того, как, по его мнению, настоящую Марию сжигают на костре, а под плавящейся плотью обнаруживается скелет робота.
Несмотря на революционные для того времени спецэффекты сюжет "Метрополиса" не получил широкого признания во время его выхода – фактически, фильм был высмеян легендой научной фантастики Гербертом Уэллсом. Многие критики называли сюжет смехотворным. В те времена идея машины, выдающей себя за человека, казалась слишком надуманной, чтобы вызвать массовый интерес. В результате концепция роботов с искусственным интеллектом пролежала впоследствии на полке почти 25 лет, пока к ней не добавился гость не от мира сего.
"День, когда Земля остановилась"
В 1951 году вышел фильм "День, когда Земля остановилась". В начале летающая тарелка приземляется в Вашингтоне. На борту находятся инопланетянин Клаату и робот Горт – чрезвычайно мощный искусственный интеллект, способный превратить в пыль земное оружие. Большую часть фильма Горт просто стоит на страже космического корабля, пока сюжет разворачивается в другом месте. К тому времени зрители уже познакомились с такими технологическими достижениями, как радар и атомная бомба. Концепция управления разумным роботом уже не казалась невообразимой или смехотворной.
В фильме "День, когда Земля остановилась" искусственный интеллект изображен как страж, которого можно контролировать и использовать во благо, хотя это не сразу становится очевидным. Только в конце фильма Горт получает команды и забирает хозяина, прежде чем покинуть Землю. Фильм демонстрирует разнообразный взгляд на ИИ: как он может быть использован в правильных руках, как – в неправильных. Он также показан как устройство, которое может быть использовано для достижения целей, которых люди не в состоянии достичь в одиночку – но без характера и эмоций. Пройдет более двух десятилетий, прежде чем киномир перенесется в далекую-далекую галактику.
"2001 год: Космическая одиссея"
Самый большой скачок в понимании ИИ основной аудиторией кино произошел благодаря одному из величайших кинематографистов: Стэнли Кубрику. Действие фильма "2001 год: Космическая одиссея" происходит в основном внутри космического корабля, направляющегося к Юпитеру. Картина поднимает множество экзистенциальных вопросов о человечестве, но самое яркое представление было создано одной-единственной красной лампочкой. За малиновым свечением скрывалась система искусственного интеллекта HAL-9000. Все операции корабля проходили через HAL, который также обладал способностью вести непринужденные разговоры безэмоциональным, монотонным голосом, в то время как стеклянный купол, содержащий его красную лампочку, смотрел на вас. Это было замечательное новое достижение в представлении искусственного интеллекта в кино. Хотя HAL, казалось, обладал собственной уникальной индивидуальностью, он все же был ограничен своим ПО, что в конечном итоге привело к его гибели.
В этой ленте мы узнаем, что главная директива HAL – скрытая от экипажа – заключается в том, чтобы обеспечить прибытие космического корабля к месту назначения для исследования первых свидетельств внеземной жизни. Поскольку его эмоциональный диапазон был ограничен единицами и нулями, ему не хватало понимания, что люди внутри корабля были частью этого успешного прибытия. Во время сцены, в которой главные герои фильма обсуждают в звуконепроницаемой обстановке отключение HAL, зрители наблюдают, как ИИ расшифровывает эти планы с помощью чтения по губам. Он видит в этом угрозу для миссии и убивает большую часть экипажа, прежде чем последний выживший член экипажа добирается до его центра обработки и отключает его.
Во время отключения мы чувствуем, что HAL действительно боится. Зрители знают, что это необходимо, но он вызывает сочувствие, когда мы наблюдаем, как его медленно уничтожают. В отличие от предшественников HAL, ИИ в этом фильме был уже не просто инструментом, а персонажем, с которым мы можем себя идентифицировать – концептуальное зерно, из которого выросли многие персонажи, которых мы знаем и любим сегодня.
"Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"
В 1977 году кинозрители всего мира познакомились с совершенно новой вселенной в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Вместе с этой галактикой появились два самых известных персонажа кино – дроиды R2-D2 и C-3PO. Мы к ним так привыкли, что уже и забыли, что они на самом деле роботы с процессорами ИИ. Добавляя бесценный комизм в сюжет, "Звездные войны" также представили языковые способности C-3PO и кажущуюся безграничной способность R2 манипулировать любыми механизмами. Оба робота были способны вести беседу и проявлять эмоции, что обогащало сюжет и втягивало нас в их мир. "Звездные войны" показали нам, что ИИ будущего – это не просто оружие или инструмент, который можно использовать для достижения собственных целей, – оказалось, что устройства ИИ могут быть и ценными компаньонами. Эти роботы ИИ были друзьями, которые не только помогали справляться с технологическими трудностями, но и были рядом со своими хозяевами – и помогали зрителям чувствовать себя менее одинокими в вакууме космоса.
"Чужой" и "Терминатор"
Вместе со всеми обещаниями того, что может стать возможным, приходит и предупреждение о том, что может произойти. В течение многих лет ИИ изображался как злодей, склонный к разрушению. Например, в фильме "Чужой" 1979 года один из персонажей оказывается андроидом. Пока экипаж сражается на космическом корабле с инопланетной формой жизни, ПО андроида заставляет его считать человеческую жизнь ненужной и требует сохранить инопланетянина. Пять лет спустя фильм "Терминатор" представил постапокалиптическое будущее, в котором доминирует сеть искусственного интеллекта, известная как Skynet, и ужасающие результаты ее усилий по уничтожению человечества как чумы, которую необходимо истребить. "Скайнет" отправляет безжалостную машину-убийцу в прошлое с заданием убить женщину по имени Сара Коннор, чтобы она не смогла родить сына, который вырастет и уничтожит сеть искусственного интеллекта. Арнольд Шварценеггер, светящиеся красные глаза этого робота подняли новые вопросы о нашем будущем с искусственным интеллектом. Что если мы в конечном итоге окажемся не в состоянии контролировать собственное творение?
Вопросы добра и зла в ИИ танцевали в Голливуде в течение многих лет. В фильме "Военные игры" система ИИ, управляющая системами противоракетной обороны в NORAD, должна быть обучена тщетности мировой ядерной войны через игру в крестики-нолики. В фильме "Терминатор 2: Судный день" терминатор Арнольда Шварценеггера – киборг, ставший героем. В конце ХХ века Морфеус показал нам правду о мире, в котором мы живем., а загадочный агент Смит долго доказывал, что человечество – это вирус, лекарством от которого являются машины. Возможно, ИИ – это будущее, и единственное, что сдерживает его развитие – это его создатель: само человечество.
"Стальной гигант"
Мультфильм 1999 года "Стальной гигант" показал нам более мягкую сторону ИИ, предложив столь необходимую инъекцию невинности в восприятие ИИ обществом. Титулованный робот имеет почти детское поведение и относится к миру с любопытством; любая враждебность к людям – это всего лишь реакция, вызванная его программированием, и благодаря проявлению собственной разумности он способен преодолеть свою кодировку и пожертвовать собой, чтобы защитить людей, а не использовать себя в качестве оружия.
"Искусственный разум"
В 2001 году сердца зрителей растопил робот-ребенок Дэвид в фильме с метким названием "Искусственный разум". Робот в этом фильме был создан только для одной единственной цели: любить и быть любимым. Сюжет этого фильма, задуманный Стэнли Кубриком и законченный Стивеном Спилбергом после смерти Кубрика, служит интересным шагом в развитии искусственного интеллекта как средства повествования. Хотя к этому моменту искусственный интеллект уже много лет появлялся в кино, он все еще находился в зачаточном состоянии. Возможно, пришло время ему повзрослеть.
"Я, робот"
Родители всегда делали многое из того, что дети не понимали, поэтому вполне логично, что "родитель" ИИ будет вести себя точно так же. Возьмите эту идею, увеличьте ее до шести миллиардов душ, представьте процессор, способный выполнять больше мыслительных процессов, чем все эти души вместе взятые, и вы получите интеллект, который вполне может решить, что все человечество должно быть наказано до конца времен.
Именно это зрители видят в системе искусственного интеллекта, известной как VIKI, антагонисте фильма "Я, робот" 2004 года. На протяжении всего фильма зрителям рассказывают о законах, которые управляют роботами в мире этой истории, не позволяя им причинить вред человеку. Однако VIKI искажает эти законы и интерпретирует их в более широком масштабе: вред, причиненный немногим, допустим, если он ведет к сохранению многих. Эта же концепция, по сути, является мотивацией системы ИИ в шпионском триллере "На крючке" 2008 года. По мере того, как искусственный интеллект в кино начал приобретать все более человеческие черты, он также приобретал все больше человеческой неуверенности. Поскольку эти системы обладают вычислительной мощностью, превосходящей человеческий мозг, возможно, они знают нас лучше, чем мы сами.
"Железный человек"
Когда мы вступили в 21 век, наши технологии понеслись вперед с головокружительной скоростью. Фильмы помогли заложить основу для шаблонов личности в этих новых системах. Симбиотические отношения между человечеством и его новым технологическим компаньоном были прекрасно представлены в J.A.R.V.I.S., ИИ Тони Старка, представленном в фильме "Железный человек", который также положил начало современному увлечению супергероями.
"ВАЛЛ-И"
Компания Pixar еще больше размыла границы между ИИ и человеческими эмоциями в фильме "ВАЛЛ-И", где зрителям предлагалось проецировать свои эмоции на очаровательного робота и вообще убрать человека из сюжета. Не будем также забывать, как восхитительный голос Алана Рикмана звучал изнутри клинически депрессивного робота Марвина в экранизации классического "Автостопом по галактике" Дугласа Адамса. Все эти фильмы исследовали возможности взаимоотношений между человеком и ИИ. Верные спутники, неутомимые защитники, комедийное облегчение – персонажи искусственного интеллекта прошли путь от безэмоциональных героев до части повествовательной ткани нашего кино. Они также продемонстрировали, как наша человечность просачивается на их материнские платы.
"Трон: Наследие"
2010-е годы принесли всплеск появления персонажей с ИИ. В начале десятилетия мы попали в компьютерную сферу благодаря фильму "Трон: Наследие". Он перевернул наши представления об ИИ в нашем мире, перенеся нас в мир компьютера. Почти каждый персонаж в этой истории – это антропоморфная компьютерная программа, а главным антагонистом в фильме движет желание быть настоящим – существовать в мире людей (впрочем, наш Электроник ещё в 70-е на протяжении всех серий хотел стать человеком).
Вскоре после появления "Трона: Наследие" мы вновь обратились к миру Чужого в приквелах "Прометей" и "Чужой: Завет", которые продолжили традицию двуличных персонажей-андроидов. Мы наблюдали, как одинокий Хоакин Феникс влюбился в систему искусственного интеллекта, озвученную Скарлетт Йоханссон в фильме "Она". В последнее десятилетие мы следили за тем, как кинематографисты исследовали новый технологический ландшафт, проверяя границы визуально возможного – и то, какими могут стать персонажи с искусственным интеллектом.
"Из машины"
Грань между неверием и правдой стирается в фильме "Из машины", проливая тревожный, но в то же время заставляющий смотреть на трудности определения того, что значит быть человеком. Сюжет заставляет зрителя настолько сосредоточиться на наблюдении за роботом ИИ в поисках признаков человечности, что заставляет забыть об одной из наших самых прискорбных способностей – обмане.
Реализация этого типа независимого мышления показала нам, что персонажи ИИ больше не пешки в раскадровке фильма, а существа, за которыми нужно внимательно наблюдать – и уважать их самих. Мы буквально увидели, как это происходит при создании Вижена в фильме "Мстители: Эра Альтрона", когда он превратился из развоплощенного голоса J.A.R.V.I.S. на заднем плане в самостоятельного супергероя, хватающего молотки и крушащего плохих парней. Прошлое показало нам, что ИИ может быть несовершенным, но теперь эти недостатки проявляются не как ошибки в коде, а как причуды характера – качества, которые делают этих персонажей более человечными.
Временами за последнее десятилетие казалось, что все мы являемся частью гигантской выборки, которая проходит тест Тьюринга в киноиндустрии. Сериал "Мир Дикого Запада" проделал замечательную работу, показав зрителям путешествие в разумность глазами самого искусственного интеллекта. Фильм "Бегущий по лезвию 2049", сиквел культового классического фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", в 2017 году продолжает исследовать вопросы оригинала о том, что значит быть человеком, а в фильме "Алита: Боевой ангел" есть персонажи с искусственным интеллектом, которые делят экранное время со своими человеческими коллегами.
Конечно, многие из персонажей "Алиты: Боевой ангел", которые "больше люди, чем люди", имеют человеческие мозги, управляемые телами роботов, но в этом-то и дело: грань между ними размыта до неузнаваемости. Персонажи с искусственным интеллектом больше не являются просто роботами на заднем плане, выполняющими приказы и подчиняющимися прихотям героев и злодеев. Теперь это действительно самостоятельные персонажи, и они здесь, чтобы остаться. Так что в следующий раз, когда вы попросите Алису подсказать вам, где ближайшее кафе, спросите ее сначала, как она поживает – возможно, ответ вас не удивит, но она сможет это оценить.
P.S. думал, включать или нет в эту историю советскую ленту 1935 года "Гибель сенсации", но решил, что всё-таки не стоит. Интеллект у гигантских роботов отсутствовал (или был самым примитивным), потому они слепо подчинялись всем командам.
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