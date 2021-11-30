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Сейчас старые фильмы ужасов кажутся нам скорее забавными, чем страшными, но когда-то они действительно нагоняли страх на зрителей. Не говоря уже о том, что современных хитов этого жанра попросту бы не существовало без классических фильмов о прекрасных героинях и угрожающих им чудовищах — уродливых и жестоких, но все равно нередко вызывающих сочувствие.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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