Монстр и девушка: излюбленная тема фильмов ужасов середины 20 векаСпециалисты утверждают, что чувство страха часто связано с усилением гендерных ролей. Это объясняет типичный сюжет фильмов ужасов, когда какой-нибудь монстр (оборотень, вампир, обезьяна или просто...