Сейчас старые фильмы ужасов кажутся нам скорее забавными, чем страшными, но когда-то они действительно нагоняли страх на зрителей. Не говоря уже о том, что современных хитов этого жанра попросту бы не существовало без классических фильмов о прекрасных героинях и угрожающих им чудовищах — уродливых и жестоких, но все равно нередко вызывающих сочувствие.