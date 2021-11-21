FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5688 постов • 1130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Монстр и девушка: излюбленная тема фильмов ужасов середины 20 века

Монстр и девушка: излюбленная тема фильмов ужасов середины 20 века (27 фото)

Автор:
21 ноября 2021 13:46
Сообщество : Кино
Метки: Киномонстры   киношное   красавица и чудовище   монстры   старые фильмы   сюжет   твари   фильмы ужасов   
614
27
Специалисты утверждают, что чувство страха часто связано с усилением гендерных ролей. Это объясняет типичный сюжет фильмов ужасов, когда какой-нибудь монстр (оборотень, вампир, обезьяна или просто неизвестное чудище) похищает привлекательную молодую женщину. Страх того, что любимый человек будет похищен, заставляет мужчин чувствовать себя защитниками.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Киномонстры   киношное   красавица и чудовище   монстры   старые фильмы   сюжет   твари   фильмы ужасов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
В основном фокус не на ряженных козлов, а ...на попках, однако. ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Андрей 2 минуты назад
В свете последних веяний в голливудском кинематографе, пара "красавица - чудовище" должна будет выглядеть так: белая женщина в роли "чудовища" и чернокожий инвалид-трансгендер в роли "красавицы". Так вижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Bar0 17 минут назад
Остров чудовищ (1979)

Бигфут (1970)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
閃光 18 минут назад
«Красавица и чудовище» / La Belle et la bête (1946)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
В исполнении студии Alpha France "Неандерталец" получился симпотичнее. Да и девушек там целых две.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
ManA108 Час назад
Это сексуальные фантазии американских фемок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ruk 2 часа назад
в большенстве случаев они и сами не против,и даже секса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Неуклюжие монстры японского кино в жанре кайдзю Неуклюжие монстры японского кино в жанре кайдзю Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились Персонажи ужастиков и сыгравшие их актеры снова встретились Места из известных фильмов: 28 фотографий "тогда и сейчас" Места из известных фильмов: 28 фотографий "тогда и сейчас" Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров 8 биографических фильмов, которые далеки от исторической точности 8 биографических фильмов, которые далеки от исторической точности
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21129



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Очень странные находки шахтеров
3
114
Очень странные находки шахтеров
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
1
221
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
Набирающие популярность в сообществах
Поедание козявок укрепляет иммунитет
1
18
Поедание козявок укрепляет иммунитет
На ракете по Пруссии
0
25
На ракете по Пруссии
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#новости#животные#прикол#сарказм#сатира#комментарии#смешные
#фото#история#подборка#СССР#сша#Россия#познавательно#Разное#позитив#Жизнь
#факты#картинки#кино#интересное#фотографии#фильм#страна#ватермарк#приколы#gif

На что жалуетесь?

Вернуться