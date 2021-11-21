Монстр и девушка: излюбленная тема фильмов ужасов середины 20 века

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Специалисты утверждают, что чувство страха часто связано с усилением гендерных ролей. Это объясняет типичный сюжет фильмов ужасов, когда какой-нибудь монстр (оборотень, вампир, обезьяна или просто неизвестное чудище) похищает привлекательную молодую женщину. Страх того, что любимый человек будет похищен, заставляет мужчин чувствовать себя защитниками.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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